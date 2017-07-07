Samsung Galaxy Grand Prime
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2014 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2014 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- У экрана отличные углы обзора и естественное отображение цветов
- Невысокая цена
- Фронтальная камера снимает качественные фото и видео
- Низкое разрешение экрана
- Нет поддержки NFC и OTG
- Средняя энергоэффективность. В смешанном режиме батареи хватает на 1 день
Технические характеристики
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|5 дюймов
|Разрешение
|540 x 960 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|220 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|66.23%
Тесты дисплея
5-дюймовый экран Samsung Galaxy Grand Prime с разрешение 540x960 пикселей имеет не лучшую плотность, но матрица, сделанная по технологии PLS TFT способна отображать естественные цвета.
Дизайн и корпус
|Высота
|144.8 мм
|Ширина
|72.1 мм
|Толщина
|8.6 мм
|Вес
|156 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 410
|Архитектура
|4 ядра по 1.2 ГГц
|CPU ядер
|4
|Частота
|1200 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 306
|Частота GPU
|400 МГц
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|533 МГц
|Количество каналов
|1
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 64 ГБ
Тесты в бенчмарках
Этот аппарат оснащен 4-ядерным процессором от Qualcomm с частотой 1.2, оперативной памяти 1 ГБ, а постоянной 8 ГБ, но пользователю доступно лишь 3.5 ГБ. К счастью, увеличить объем памяти с помощью карты MicroSD до 64 ГБ.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 4.4.4 (С обновлением до Android 5.1)
|Оболочка UI
|TouchWiz
|Размер системы из коробки
|3.8 ГБ
Батарея
|Объем
|2600 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Micro
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900
В Galaxy Grand Prime модели SM-G530H осуществлена поддержка двух сим-карт, которые могут работать одновременно. Здесь установлен модуль Bluetooth v4.0 без поддержки LE, нет NFC и OTG.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2014 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2014 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.412 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.382 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy Grand Prime
FAQ - Ответы на частые вопросы
Смогу ли я подключить к этому смартфону флешку?
- К сожалению, нет. Здесь нет поддержки OTG.
Будет ли работать Modern Combat 5 на Galaxy Grand Prime?
- Если коротко, то да, но иногда можно заметить проседание FPS.