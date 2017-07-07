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Samsung Galaxy Grand Prime

Samsung Galaxy Grand Prime
Дисплей
41
Производительность
12
Батарея
47
Камера
37
Итоговая оценка
33
Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2014 года
Дата начала продаж Октябрь 2014 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • У экрана отличные углы обзора и естественное отображение цветов
  • Невысокая цена
  • Фронтальная камера снимает качественные фото и видео
  • Низкое разрешение экрана
  • Нет поддержки NFC и OTG
  • Средняя энергоэффективность. В смешанном режиме батареи хватает на 1 день

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Гранд Прайм
41

Экран

Тип TFT LCD
Размер 5 дюймов
Разрешение 540 x 960 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 220 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 66.23%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
426 нит

5-дюймовый экран Samsung Galaxy Grand Prime с разрешение 540x960 пикселей имеет не лучшую плотность, но матрица, сделанная по технологии PLS TFT способна отображать естественные цвета.

32

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy Grand Prime
Инфо
Высота 144.8 мм
Ширина 72.1 мм
Толщина 8.6 мм
Вес 156 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
66.23%
12

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Гранд Прайм и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 410
Архитектура 4 ядра по 1.2 ГГц
CPU ядер 4
Частота 1200 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Adreno 306
Частота GPU 400 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 533 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 64 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
408
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1074
AnTuTu Benchmark 7
21251

Этот аппарат оснащен 4-ядерным процессором от Qualcomm с частотой 1.2, оперативной памяти 1 ГБ, а постоянной 8 ГБ, но пользователю доступно лишь 3.5 ГБ. К счастью, увеличить объем памяти с помощью карты MicroSD до 64 ГБ.

26

Программное обеспечение

Операционная система Android 4.4.4 (С обновлением до Android 5.1)
Оболочка UI TouchWiz
Размер системы из коробки 3.8 ГБ
47

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да
Время полной зарядки 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
37

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy Grand Prime
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
49

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Micro
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900

В Galaxy Grand Prime модели SM-G530H осуществлена поддержка двух сим-карт, которые могут работать одновременно. Здесь установлен модуль Bluetooth v4.0 без поддержки LE, нет NFC и OTG.

56

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
63 дБ
Музыка
60 дБ
Звонок
68 дБ

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2014 года
Дата начала продаж Октябрь 2014 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.412 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.382 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Grand Prime могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy Grand Prime

FAQ - Ответы на частые вопросы

Смогу ли я подключить к этому смартфону флешку?

- К сожалению, нет. Здесь нет поддержки OTG.

Будет ли работать Modern Combat 5 на Galaxy Grand Prime?

- Если коротко, то да, но иногда можно заметить проседание FPS.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (180 голосов)

Отзывы (4)

Гость Анатолий 04 апреля 2019 16:43
Телефончик хороший уже 5 год в использовании.... чисто на позвонить и полазить в нете хватает с головой если что то качать то через оперу там в настройках можно сразу на карту памяти качать....я доволен жена тоже... у нее точно такой же покупались два сразу в салоне.... один минус кабеля летят с зарядного очень тяжело подобрать...у меня еще родной у жены собака сгрызла подобрать очень тяжело
+2 Ответить
Юлия 26 августа 2018 23:34
Вполне себе телефон. Достался уже б/у. Юзаю года три без чехлов. Падал четыре раза, всегда разлетался на три части: заднюю крышку, батарею и остальное неделимое. в последний раз треснул экран (2 длинные трещины через поэкрана). Продолжает работать. Заряд держит хорошо. Даже при 3% можно позвонить. Заряжаю раз в 1-2 дня. Начал подтормаживать. После чистки памяти скорость улучшается. Фотки, конечно, в сравнении с современными девайсами, уже не ах.
+4 Ответить
Даня Титов 09 ноября 2017 15:04
Так, начну с того что устройство для звонков и сообщений родиться, но иногда - звонок не принимается. Если вы намерены купить телефон для ребенка, то не стоит этого делать, да, на всякие детские малозатратные игры хватит (и то не факт, я не проверял). Если вы намерены купить телефон для ребенка в возрасте 10-16, то этого устройства (а точнее его производитеоьности) не хватит на современные игры (ну сами посудите: 1гб оперативной памяти, 4 ядра, малое к-во памяти). Если вам он нужен для звонков, то можно купить и более дешевле телефон, чем это. Я сам лично его покупал за 10990,и поверьте, тогда производительности хватало, чего не скажешь о сдешнем времени. Вобщем, если нужен хороший телефон для игр берите Huawei Honor 6C pro (его характеристики: 8 ядер; 4 гб оперативки, но бывает и 3 гб; память хорошая, можно не покупать MicroSD карту, и камера просто шик, 13 МП на основной, даже у 8-го IPhone'а 12 МП, фронталка 8МП). Вполне бюджетный вариант, стоит он 10990, в магазине, на АлиЭкспресс он дешевле. Для звонков можете взять по дешевле, а если хотите пантонуться, то купите Samsung Galaxy a3. Вобщем, не советую покупать
+51 Ответить
Ксения 07 июля 2017 15:24
Пользовалась телефоном полтора года... все шло просто идеально. цветовая гамма, динамики, камера ... но случился то чего я не ожидала именно от данной фирмы. Я человек , который очень бережно относится к своей технике и за эти полтора года он у меня ни разу не упал, не был разбит, на него не попало ни капли воды. В общем как новый. Но в один момент он просто перестал у меня включаться. либо включался наполовину. цветной экран и жуткая вибрация , которую не уберешь пока не вытащишь аккумулятор из него. очень была расстроена , когда сказали , что дело в мат плате... типо она погнута была у вас... еще раз повторюсь телефон ни разу не поцеловался ни с какой твердой поверхностью... очень обидно. А возлагала такие большие надежды.
+8 Ответить
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