Съемный аккумулятор на 1850 мАч обеспечивает 10 часов разговоров в сетях 3G, 9 часов воспроизведения видео и 40 часов музыки. Стоит отметить, что Galaxy J1 получил экстремальный режим энергосбережения, который позволяет в несколько раз увеличить его продолжительность работы в автономном режиме.