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Samsung Galaxy J1

Samsung Galaxy J1
Дисплей
39
Производительность
8
Батарея
39
Камера
30
Итоговая оценка
30
Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2015 года
Дата начала продаж Февраль 2015 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Поддержка двух SIM-карт
  • Поддержка 4G
  • Есть слот для карт памяти
  • 10 часов в режиме разговора (3G)
  • Экстримальный режим энергосбережения
  • Экран с низкой плотностью пикселей
  • Слишком мало оперативной памяти
  • Небольшое разрешение экрана
  • Камера имеет лишь 5-мегапиксельный сенсор

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 1
39

Экран

Тип TFT LCD
Размер 4.3 дюймов
Разрешение 480 x 800 пикселей
Соотношение сторон 15:9
Плотность пикселей 217 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 60.01%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
370 нит
28

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy J1
Инфо
Высота 129 мм
Ширина 68.2 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 122 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
60.01%
8

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Джей 1 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Spreadtrum SC7727S
Архитектура 2 ядра по 1.2 ГГц
CPU ядер 2
Частота 1200 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Mali-400 MP1
GPU-ядер 1
Частота GPU 460 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 0.51 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Количество каналов 1
Накопитель
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
275
Geekbench 4.4 (многоядерный)
687
AnTuTu Benchmark 7
13025

Аппарат имеет двухъядерный процессор Spreadtrum, работающий на частоте 1.2 ГГц, всего 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ постоянной для хранения медиафайлов. Ситуацию спасает возможность использования флэш-карт microSD до 128 ГБ.

25

Программное обеспечение

Операционная система Android 4.4.4
Оболочка UI TouchWiz
Размер системы из коробки 2.9 ГБ
39

Батарея

Характеристики
Объем 1850 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да
Время полной зарядки 2:10 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Съемный аккумулятор на 1850 мАч обеспечивает 10 часов разговоров в сетях 3G, 9 часов воспроизведения видео и 40 часов музыки. Стоит отметить, что Galaxy J1 получил экстремальный режим энергосбережения, который позволяет в несколько раз увеличить его продолжительность работы в автономном режиме.

30

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy J1
Основная камера
Матрица 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Нет
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео Нет
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (5 МП)
Основной объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 31 мм
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 2 мегапикселя
Разрешение фото 1600 x 1200
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 480p при 30 FPS
53

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Micro
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100

Производитель оснастил устройство FM-радио с возможностью записи, модулями Wi-Fi, Bluetooth, GPS и Глонасс. К сожаланию, здесь нет NFC и сканера отпечатков пальцев.

60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2015 года
Дата начала продаж Февраль 2015 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.582 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.496 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Наушники
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy J1 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy J1

FAQ - Ответы на частые вопросы

Можно ли на этом смартфоне играть в 3D-игры?

- Судя по тестам в бенчмарках, производительности Galaxy J1 будет недостаточно.

Какое соотношение экрана к корпусу?

- Приблизительно 59.8%.

Сколько устройство проработает в режиме прослушивания музыки?

- 40 часов.

Оценка пользователей

2 из 5 баллов (2 голосов)

Отзывы (1)

Толя 06 февраля 2016 01:08
Купил месяца три назад и каждый день использования телефона не разу не пожалел о его покупке. За такие деньги действительно очень хороший телефон. Неплохие характеристики. Все приложения и игры которые скачивал работают отлично. Друзья покупали себе телефоны за такие же деньги и жаловались на то что не все приложения работают. Я же с Гэлэкси J1 о такой проблеме даже не знаю. Очень нравится камера, делает офигенные фото. Так же очень даже неплохая видео съёмка. Громкий динамик с хорошим качеством звука. Очень нравится экран устройства, может быть достаточно затемнённым в нужное время, а так же достаточно светлым. Хорошее качество изображение. Практически не изменяется от смены угла обзора. В общем телефон очень нравится и я очень рад что купил его. Если думаете покупать или нет, то определённо нужно покупать, потому что это отличный телефон.
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