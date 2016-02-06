Samsung Galaxy J1
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2015 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2015 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Поддержка двух SIM-карт
- Поддержка 4G
- Есть слот для карт памяти
- 10 часов в режиме разговора (3G)
- Экстримальный режим энергосбережения
- Экран с низкой плотностью пикселей
- Слишком мало оперативной памяти
- Небольшое разрешение экрана
- Камера имеет лишь 5-мегапиксельный сенсор
Технические характеристики
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|4.3 дюймов
|Разрешение
|480 x 800 пикселей
|Соотношение сторон
|15:9
|Плотность пикселей
|217 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|60.01%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|129 мм
|Ширина
|68.2 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|122 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Spreadtrum SC7727S
|Архитектура
|2 ядра по 1.2 ГГц
|CPU ядер
|2
|Частота
|1200 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Mali-400 MP1
|GPU-ядер
|1
|Частота GPU
|460 МГц
|Объем ОЗУ
|0.51 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Количество каналов
|1
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Аппарат имеет двухъядерный процессор Spreadtrum, работающий на частоте 1.2 ГГц, всего 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ постоянной для хранения медиафайлов. Ситуацию спасает возможность использования флэш-карт microSD до 128 ГБ.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 4.4.4
|Оболочка UI
|TouchWiz
|Размер системы из коробки
|2.9 ГБ
Батарея
|Объем
|1850 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Съемный аккумулятор на 1850 мАч обеспечивает 10 часов разговоров в сетях 3G, 9 часов воспроизведения видео и 40 часов музыки. Стоит отметить, что Galaxy J1 получил экстремальный режим энергосбережения, который позволяет в несколько раз увеличить его продолжительность работы в автономном режиме.
Камеры
|Матрица
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Нет
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|Нет
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (5 МП)
|Основной объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 31 мм
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|2 мегапикселя
|Разрешение фото
|1600 x 1200
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|480p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Micro
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
Производитель оснастил устройство FM-радио с возможностью записи, модулями Wi-Fi, Bluetooth, GPS и Глонасс. К сожаланию, здесь нет NFC и сканера отпечатков пальцев.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2015 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2015 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.582 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.496 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Наушники
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy J1
FAQ - Ответы на частые вопросы
Можно ли на этом смартфоне играть в 3D-игры?
- Судя по тестам в бенчмарках, производительности Galaxy J1 будет недостаточно.
Какое соотношение экрана к корпусу?
- Приблизительно 59.8%.
Сколько устройство проработает в режиме прослушивания музыки?
- 40 часов.