В начале 2016 года был выпущен преемник бюджетного устройства Samsung Galaxy J1 с Super AMOLED-экраном, что безусловно впечатлило нас. Смартфон обладает всеми преимуществами этой технологии, включая высокий контраст, настоящий черный цвет и отличную энергоэффективность. Хотя разрешение экрана небольшое, изображение выглядит достойно, даже под яркими лучами солнца. Конечно, немного огорчает соотношение экрана к корпусу - 44.8%, но для устройства с ценой чуть больше 10 тысяч рублей - это допустимо.