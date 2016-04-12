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Samsung Galaxy J1 (2016)

Samsung Galaxy J1 (2016)
Дисплей
42
Производительность
12
Батарея
41
Камера
37
Итоговая оценка
33
Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2016 года
Дата начала продаж Январь 2016 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран выполнен по технологии Super AMOLED
  • Мощный процессор и графический ускоритель
  • Bluetooth с низким потреблением энергии
  • Поддержка microSD до 128 ГБ
  • Есть FM-радио с возможность записи
  • Съемный аккумулятор
  • Возможность съемки в условиях плохой освещенности благодаря встроенной LED-вспышке
  • Экран с низким соотношением к корпусу
  • Отсутствует NFC
  • Нет поддержки Samsung Pay
  • Доступно только 4 ГБ памяти для личного использования

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 1 (2016)
42

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 4.5 дюймов
Разрешение 480 x 800 пикселей
Соотношение сторон 15:9
Плотность пикселей 207 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 62.93%

В начале 2016 года был выпущен преемник бюджетного устройства Samsung Galaxy J1 с Super AMOLED-экраном, что безусловно впечатлило нас. Смартфон обладает всеми преимуществами этой технологии, включая высокий контраст, настоящий черный цвет и отличную энергоэффективность. Хотя разрешение экрана небольшое, изображение выглядит достойно, даже под яркими лучами солнца. Конечно, немного огорчает соотношение экрана к корпусу - 44.8%, но для устройства с ценой чуть больше 10 тысяч рублей - это допустимо.

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Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy J1 (2016)
Инфо
Высота 132.6 мм
Ширина 69.3 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 131 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
62.93%
12

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Джей 1 (2016) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Spreadtrum SC7727SE
Архитектура 4 ядра по 1.3 ГГц
CPU ядер 4
Частота 1300 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика ARM Mali-T720 MP1
GPU-ядер 1
Частота GPU 533 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 533 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 64 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
371
Geekbench 4.4 (многоядерный)
969
AnTuTu Benchmark 7
22576

Телефон получил отличный четырехъядерный чипсет Exynos 3475 Quad, графический процессор Mali-T720 и 1 ГБ оперативной памяти. Для хранения личных данных пользователю доступно лишь 4 ГБ из 8-ми имеющихся. Однако, благодаря слоту для microSD, вы можете расширить объем встроенной памяти до 128 ГБ. Самсунг Галаксе Джей 1 также оснащен Wi-Fi со скоростью передачи 300 мб/сек и Bluetooth v4.1, который характеризуется низким потреблением.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 5.1.1
Оболочка UI TouchWiz
Размер системы из коробки 3.7 ГБ
41

Батарея

Характеристики
Объем 2050 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да
Время полной зарядки 5:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
37

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy J1 (2016)
Основная камера
Матрица 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео Нет
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (5 МП)
Основной объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 2 мегапикселя
Разрешение фото 1600 x 1200
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
49

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Micro
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2016 года
Дата начала продаж Январь 2016 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.705 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.591 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy J1 (2016) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy J1 (2016)

FAQ - Ответы на частые вопросы

Какое время разговора?

- 12 часов. Смартфон также способен проработать 39 часов в режиме прослушивания музыки.

Присутствует ли в смартфоне датчик освещенности?

- Нет, к сожалению.

Я смогу подключить телефон к моим смартчасам?

- Да, Samsung предусмотрел такую возможность.

Возможно ли с помощью этого смартфона управлять домашней техникой?

- Он не оснащен инфракрасным портом, так что нет.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (295 голосов)

Отзывы (7)

маргарита 28 августа 2019 17:31
хватит писать неправду телефон очень хороший упал в прыжке с дивана на каменный пол и не разбился и упал на улице на камень не разбился 3 года телефону и он в хорошем состоянии но у него не очень хорошая камера и нет фонаря батарея не на очень долго но все равно он нормальный за 6 тысяч нормально
+4 Ответить
Арина 26 июля 2019 17:20
Телефон пробыл у меня с выхода 3 года. Очень глючит. Нидавно стал "застывать" не выключался, не перезагружался, приходилось вынимать аккумулятор иногда аж по 5 раз! Иногда включишь на зарядку было 10% стало 84%. Или было 4% перезагрузила стало 74%. Памяти вообще нет. Камера по сравнению с новым телефоном ( тоже SAMSUNG ) ужасная. Я советую не покупать и не гнаться за дешевизной, а купить дороже, но намного качественнее.
+3 Ответить
Фанис. 06 июня 2019 19:00
Этот телефон такая лажа. Ничего хорошего в нем нет. Некрасивый корпус. Памяти мало. Тормозит. Смело можно выбросить из головы и не думать об этом телефоне.
+3 Ответить
Юлия 11 апреля 2019 07:48
Телефон замечательный, но минус в том, что он не оснащена инфракрасным портом
0 Ответить
Юрий 03 апреля 2019 21:13
Нет в мире более мерзких, более не ориентированных на человека телефонов, чем бюджетные самсунги! зачем делать смартфон, если пользоваться им нельзя как смартфоном? Памяти критично мало и вся она куда-то исчезает постоянно (кеш, очистка данных браузеров не помогает) Батарея у меня умерла через 7 месяцев.Гнездо зарядки - в скоромвремени послебатареи -и внимание !!! : заменить гнедо нельзя, только в сборе с модулем. материнки, а это почти новый телефон. С кнопкой включения - та же история.Телефон был спроектирован не для людей, а фиг пойми для кого...Потом начал сам выключаться ( с 100% заряда до 0 за 2 мин),подвел в командировке очень.очень много крови попил у меня : психанул, поехал купил htc 526, а этот со злости переехал машиной:(крайне не рекомендую
+5 Ответить
Гость Владимир 19 февраля 2018 14:15
Есть две такие модели. Одна с 4g а другая нет. Наличие места под карту памяти не является практически увеличением памяти в устройстве. Такие приложения как ватсап , одноклассники и другие приложения устанавливается на внутреннюю память телефона. Иногда есть возможность перенести на карту памяти но при первом обновлении приложения опять перенесутся на память телефона. Единственная надежда если данное устройство обновиться до 6 Андройд и Samsung разрешит сразу устанавливать приложения на карту памяти. Ну а так в принципе исходя из последней цены и бренда модель довольно не плохая. Амолед дисплей и низкое разрешение экрана непрожорливый ( бюджетный ) процессор даёт возможность с утра до вечера быть на связи.
+16 Ответить
Саша Волк 12 апреля 2016 15:19
Эта модель Samsung Galaxy J1 2016 очень хороша, потому что она находится в среднем ценовом сегменте, а функции выполняет все для потребностей среднестатистического пользователя без больших запросов. Начнем с внешнего вида- корпус телефона выполнен из пластика хорошего качества и дисплей из стекла ударопрочного, по крайней мере, когда он у меня упал, с ним ничего не случилось, а упал на асфальт. Экран телефона нельзя сказать, что очень большой, но для такой цены это вполне нормально. Показывает экран очень достойно и даже на солнце все хорошо видно и не отсвечивает и это правда вызывает очень большую радость для пользователя. Теперь что касается камеры- она в двух исполнениях- основная и фронтальная, снимки получаются четкими и не бывает смазанных, как на некоторых телефонах. Так же у этого смартфона отличный динамик, но он один и слышимость очень даже приятная и громкая. Память в Galaxy J1, скажу сразу, небольшая. но за счет того, что в нем есть отсек для карточки микро сд, которая на порядок увеличивает память телефона- это не считается недостатком. Батарея у телефона емкая, я постоянно слушаю музыку через наушники и мне ее хватает примерно на сутки, если не хожу в интернет. Кстати Wi-fi приемник на телефоне замечательный и у меня еще ни разу не возникло проблем с интернетом- он просто летает. Кнопки у этого смартфона расположены, как на любом другом- с боку включение- выключение, отсек для зарядки снизу, кстати шнур стандартный. Правда в этом телефоне нет таких новшеств, как управлять электронными устройствами с этого телефона и распознавания отпечатка пальца хозяина телефона тоже нет, но для такой цены это и не удивительно. Интерфейс телефона очень понятный, благодаря ему моя маленькая дочка с легкостью заходит в интернет и с легкостью находит свои мультики и смотрит их, поэтому с ним может разобраться даже новичок. Управляется смартфон сенсором и у него он очень послушный и не подвисает. Но насчет защиты влаги и пыли нужно позаботится отдельно, так как в него это не заложено. Так же очень хорошо, что он имеет стандартные размеры и подобрать на него чехол не составило никаких проблем- я заказывала по интернету и размеры как раз подходящие. Еще мне нравится, что батарея у него съемная и если она вдруг выйдет из строя, ее можно легко поменять на новую, тем более что, хотя телефон Самсунг Гелекси Джей 1 и новый, но зап части на него уже есть в продаже, я мониторила. В целом меня этот смарт устраивает, тем более что по цене он очень приемлимый.
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