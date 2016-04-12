Samsung Galaxy J1 (2016)
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2016 года
|Дата начала продаж
|Январь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран выполнен по технологии Super AMOLED
- Мощный процессор и графический ускоритель
- Bluetooth с низким потреблением энергии
- Поддержка microSD до 128 ГБ
- Есть FM-радио с возможность записи
- Съемный аккумулятор
- Возможность съемки в условиях плохой освещенности благодаря встроенной LED-вспышке
- Экран с низким соотношением к корпусу
- Отсутствует NFC
- Нет поддержки Samsung Pay
- Доступно только 4 ГБ памяти для личного использования
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|4.5 дюймов
|Разрешение
|480 x 800 пикселей
|Соотношение сторон
|15:9
|Плотность пикселей
|207 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|62.93%
В начале 2016 года был выпущен преемник бюджетного устройства Samsung Galaxy J1 с Super AMOLED-экраном, что безусловно впечатлило нас. Смартфон обладает всеми преимуществами этой технологии, включая высокий контраст, настоящий черный цвет и отличную энергоэффективность. Хотя разрешение экрана небольшое, изображение выглядит достойно, даже под яркими лучами солнца. Конечно, немного огорчает соотношение экрана к корпусу - 44.8%, но для устройства с ценой чуть больше 10 тысяч рублей - это допустимо.
Дизайн и корпус
|Высота
|132.6 мм
|Ширина
|69.3 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|131 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Spreadtrum SC7727SE
|Архитектура
|4 ядра по 1.3 ГГц
|CPU ядер
|4
|Частота
|1300 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|ARM Mali-T720 MP1
|GPU-ядер
|1
|Частота GPU
|533 МГц
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|533 МГц
|Количество каналов
|1
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 64 ГБ
Тесты в бенчмарках
Телефон получил отличный четырехъядерный чипсет Exynos 3475 Quad, графический процессор Mali-T720 и 1 ГБ оперативной памяти. Для хранения личных данных пользователю доступно лишь 4 ГБ из 8-ми имеющихся. Однако, благодаря слоту для microSD, вы можете расширить объем встроенной памяти до 128 ГБ. Самсунг Галаксе Джей 1 также оснащен Wi-Fi со скоростью передачи 300 мб/сек и Bluetooth v4.1, который характеризуется низким потреблением.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 5.1.1
|Оболочка UI
|TouchWiz
|Размер системы из коробки
|3.7 ГБ
Батарея
|Объем
|2050 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|5:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|Нет
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (5 МП)
|Основной объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|2 мегапикселя
|Разрешение фото
|1600 x 1200
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Micro
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2016 года
|Дата начала продаж
|Январь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.705 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.591 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy J1 (2016)
FAQ - Ответы на частые вопросы
Какое время разговора?
- 12 часов. Смартфон также способен проработать 39 часов в режиме прослушивания музыки.
Присутствует ли в смартфоне датчик освещенности?
- Нет, к сожалению.
Я смогу подключить телефон к моим смартчасам?
- Да, Samsung предусмотрел такую возможность.
Возможно ли с помощью этого смартфона управлять домашней техникой?
- Он не оснащен инфракрасным портом, так что нет.