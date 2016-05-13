Samsung Galaxy j1 Mini
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2016 года
|Дата начала продаж
|Март 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Присутствует поддержка двух SIM-карт
- Есть слот для карт microSD
- Есть FM-радио
- Съемный аккумулятор
- Компактный корпус
- Гибридный слот для SIM-карт
- Нет вспышки камеры
- Нет NFC
- Довольно слабая батарея
Технические характеристики
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|4 дюйма
|Разрешение
|480 x 800 пикселей
|Соотношение сторон
|15:9
|Плотность пикселей
|233 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|59.54%
Дизайн и корпус
|Высота
|121.6 мм
|Ширина
|63.1 мм
|Толщина
|10.8 мм
|Вес
|120 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Интересно то, что Галакси Джей 1 Мини, в отличии от других бюджетных устройств, доступен в золотой раскраске корпуса, и выглядит он значительно лучше, чем ожидалось.
Производительность
|Чипсет
|Spreadtrum SC8830
|Архитектура
|4 ядра по 1.2 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|1200 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Mali-400 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|500 МГц
|Объем ОЗУ
|0.76 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|533 МГц
|Количество каналов
|1
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 5.1
|Оболочка UI
|TouchWiz
Батарея
|Объем
|1500 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (5 МП)
|Основной объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|0.3 мегапикселей
|Разрешение фото
|640 x 480
|Апертура
|f/2.4
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|480p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Micro
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
Устройство, естественно, оснащено модулями беспроводной связи Wi-Fi, Bluetooth, GPS и Глонасс. Есть возможность поделиться мобильным интернетом как через Wi-Fi, так и Bluetooth.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2016 года
|Дата начала продаж
|Март 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.806 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.625 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy j1 Mini
FAQ - Ответы на частые вопросы
Работает ли Galaxy j1 Mini в режиме OTG?
- Нет, вы не сможете подключить к смартфону мышь и USB-флешку.
Телефон поддерживает A-GPS?
- Да.
Смогу ли я играть в игры на этом гаджете?
- Конечно. Самсунг Галакси Джей 1 Мини оснащен неплохим графическим процессором, поэтому вы сможете играть даже в 3D-игры.
Для карты памяти отдельный слот?
- К сожалению, нет. Вам придется выбирать между второй SIM-картой и картой памяти.