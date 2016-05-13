Работает ли Galaxy j1 Mini в режиме OTG?

- Нет, вы не сможете подключить к смартфону мышь и USB-флешку.

Телефон поддерживает A-GPS?

- Да.

Смогу ли я играть в игры на этом гаджете?

- Конечно. Самсунг Галакси Джей 1 Мини оснащен неплохим графическим процессором, поэтому вы сможете играть даже в 3D-игры.

Для карты памяти отдельный слот?

- К сожалению, нет. Вам придется выбирать между второй SIM-картой и картой памяти.