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Samsung Galaxy j1 Mini

Samsung Galaxy j1 Mini
Дисплей
39
Производительность
11
Батарея
36
Камера
35
Итоговая оценка
32
Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2016 года
Дата начала продаж Март 2016 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Присутствует поддержка двух SIM-карт
  • Есть слот для карт microSD
  • Есть FM-радио
  • Съемный аккумулятор
  • Компактный корпус
  • Гибридный слот для SIM-карт
  • Нет вспышки камеры
  • Нет NFC
  • Довольно слабая батарея

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 1 Мини
39

Экран

Тип TFT LCD
Размер 4 дюйма
Разрешение 480 x 800 пикселей
Соотношение сторон 15:9
Плотность пикселей 233 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 59.54%
26

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy j1 Mini
Инфо
Высота 121.6 мм
Ширина 63.1 мм
Толщина 10.8 мм
Вес 120 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
59.54%

Интересно то, что Галакси Джей 1 Мини, в отличии от других бюджетных устройств, доступен в золотой раскраске корпуса, и выглядит он значительно лучше, чем ожидалось.

11

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Джей 1 Мини и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Spreadtrum SC8830
Архитектура 4 ядра по 1.2 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 1200 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Mali-400 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 0.76 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 533 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
351
Geekbench 4.4 (многоядерный)
886
AnTuTu Benchmark 7
17383
26

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.1
Оболочка UI TouchWiz
36

Батарея

Характеристики
Объем 1500 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
35

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy j1 Mini
Основная камера
Матрица 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (5 МП)
Основной объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 0.3 мегапикселей
Разрешение фото 640 x 480
Апертура f/2.4
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 480p при 30 FPS
53

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Micro
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100

Устройство, естественно, оснащено модулями беспроводной связи Wi-Fi, Bluetooth, GPS и Глонасс. Есть возможность поделиться мобильным интернетом как через Wi-Fi, так и Bluetooth.

60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2016 года
Дата начала продаж Март 2016 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.806 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.625 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy j1 Mini могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy j1 Mini

FAQ - Ответы на частые вопросы

Работает ли Galaxy j1 Mini в режиме OTG?

- Нет, вы не сможете подключить к смартфону мышь и USB-флешку.

Телефон поддерживает A-GPS?

- Да.

Смогу ли я играть в игры на этом гаджете?

- Конечно. Самсунг Галакси Джей 1 Мини оснащен неплохим графическим процессором, поэтому вы сможете играть даже в 3D-игры.

Для карты памяти отдельный слот?

- К сожалению, нет. Вам придется выбирать между второй SIM-картой и картой памяти.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (76 голосов)

Отзывы (5)

ЛЁЛЯ 03 июня 2020 22:31
Всем здравствуйте ! Самсунг Сам по себе телефон хороший но есть минусы: - Батарея - Не воспроизводит фильмы если скачать (хоть есть все установки) - Не много глючив память (показывает 4,6,7) как то так А так все устраивает и то чт о пишут про китайский ширпортреб то я скажу одно купила в связной с мужем телефон хонор (хотя не плохая марка) но оказалась порно херней заряжает за 5 минут полностью разряженную батарею и полностью заряженую разряжает за 10 минут. Хотя телефон стоял 25000. Так вот лучше я снова по ходу с Самсунг проверенную марку чем отдавать деньги за то что не находиться к использованию.
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Макс 07 июня 2019 10:00
На телефоне написано встроенное память 8 гб а когда зайдеш в ..мои файли.. напишет что память усстройства 4 гб
0 Ответить
Андрей 04 апреля 2020 09:08
Системой занято или обновлиниями приложений советую 64 у меня этот телефон
+5 Ответить
Гость Павел 06 сентября 2017 19:15
За свои деньги ничего, НО. Постоянно не хватает мощности. Что-нибудь закрываешь/открываешь - задержка в 1 секунду - это нормально. Иногда вообще в течении какого-то времени никакой реакции на нажатие. Что он делает в это время, в астрал уходит ? Моё мнение: не хотите потом плеваться - не скупитесь, возьмите обычный J1, невелика разница в цене. Ему и начинки, хоть и в притык, но будет хватать, и 4G есть, и батарея получше.
0 Ответить
Наталия 09 декабря 2016 19:07
Ну то сказать,... телефон не плохой. Жаль что маленький акб. Уж могли бы и побольше сделать. Хотя сейчас есть чудо-юдо банк повер. Так же не удобно при разговорах. Постоянно жму щекой все что можно. Н До этого был телефон 5830 ла флер, сравниваю с ним.не убиваемый, и в ванной плавал, и в унитазе, и об асфальт летал. С этим пока не пробывала.
+7 Ответить
Владелец4 13 мая 2016 17:27
Категорически НЕ рекомендую покупать джей 1 мини! Это самый лоу-енд у самсунга, если у вас нету денег на устройства среднего класса то берите лучше китайские модели за эту цену! типа ксиоами или мейзу! За ту же стоимость вы получите намного лучшие характеристики! У только какие-то тупые 2Д игры идут на нем, даже браузер подвисает! подуйте 5 раз прежде чем брать это "чудо"!
+6 Ответить
Владелец j1 10 января 2020 04:19
Жаль я этого раньше не прочел.
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