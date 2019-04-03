Есть ли в Samsung Galaxy J1 Mini Prime адаптивная яркость дисплея?

- Нет, устройство лишено датчика освещения.

Можно ли на этом смартфоне играть в игры?

- Современные 3D-игры он не "тянет", но в простенькие пазлы или что-то подобное пойдет запросто. Samsung J1 Mini Prime получил слабое, по нынешним меркам, железо.

Подойдут ли комплектные наушники для прослушивания музыки?

- С трудом, поскольку в комплекте с телефоном идет ничем не примечательная гарнитура для разговоров.