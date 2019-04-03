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Samsung Galaxy J1 Mini Prime

Samsung Galaxy J1 Mini Prime
Дисплей
40
Производительность
12
Батарея
36
Камера
35
Итоговая оценка
32
Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2016 года
Дата начала продаж Ноябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Доступный
  • Поддержка 4G
  • Компактные размеры
  • Выбор цветов
  • Слот для карты памяти
  • FM-радио
  • Посредственные камеры
  • Мало памяти
  • Автономность
  • Нет датчика освещения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 1 Мини Прайм
40

Экран

Тип TFT LCD
Размер 4 дюйма
Разрешение 480 x 800 пикселей
Соотношение сторон 15:9
Плотность пикселей 233 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 59.54%

Экран смартфона, обладающий диагональю 4 дюйма, характеризуется плотностью пикселей 233 ppi, и выполнен он по технологии LCD. Вся передняя сторона защищена простым ударостойким стеклом.

26

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy J1 Mini Prime
Инфо
Высота 126.6 мм
Ширина 63.1 мм
Толщина 10.8 мм
Вес 123 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
59.54%

В России этот смартфон продается в трех разных вариантах раскраски: черном, золотом и традиционном белом. Высота его корпуса достигает 121.5, ширина 63, а толщина — 10.7 мм. Весит пластиковый аппарат всего 142 грамма.

12

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Джей 1 Мини Прайм и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Spreadtrum SC9830
Архитектура 4 ядра по 1.5 ГГц
CPU ядер 4
Частота 1500 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Mali-400 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 800 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 64 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
301
Geekbench 4.4 (многоядерный)
979
AnTuTu Benchmark 7
11252

Характеристики Галакси Джей 1 Мини Прайм включают 4-ядерный процессор Spreadtrum SC9830, работающий на тактовой частоте 1.5 ГГц. Оперативной памяти всего 1 гигабайт, а постоянной 8 ГБ. Интересно то, что объем встроенной памяти можно расширить до 64 ГБ при помощи карты памяти.

26

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.1
Оболочка UI TouchWiz UX
36

Батарея

Характеристики
Объем 1500 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
35

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy J1 Mini Prime
Основная камера
Матрица 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео Нет
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (5 МП)
Основной объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 0.3 мегапикселей
Разрешение фото 640 x 480
Апертура f/2.4
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 480p при 30 FPS
49

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Micro
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 1900
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2016 года
Дата начала продаж Ноябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.57 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.65 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy J1 Mini Prime могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy J1 Mini Prime

FAQ - Ответы на частые вопросы

Есть ли в Samsung Galaxy J1 Mini Prime адаптивная яркость дисплея?

- Нет, устройство лишено датчика освещения.

Можно ли на этом смартфоне играть в игры?

- Современные 3D-игры он не "тянет", но в простенькие пазлы или что-то подобное пойдет запросто. Samsung J1 Mini Prime получил слабое, по нынешним меркам, железо.

Подойдут ли комплектные наушники для прослушивания музыки?

- С трудом, поскольку в комплекте с телефоном идет ничем не примечательная гарнитура для разговоров.

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (33 голосов)

Отзывы (5)

Александр 02 мая 2020 04:49
Немогу понять памяти нет ничего незакачено показывает память заполнена . Телефон устраивает .
+1 Ответить
вадим 23 апреля 2019 20:33
Люди, которые покупают этот аппарат должны понимать, что это не топовые модели от Samsung, а простой мобильный телефон. Он хорошо работает в Gogle, Yandex и др. интернет-сайтах. Также хорошо работает Whats App, Viber и др. месенджеры. Крутые игры, к сожалению не тянет, но простые аркады-запросто. Так, что хорошо подумайте со своими целями в его исползовании
-2 Ответить
Вадим 22 апреля 2019 18:08
Мне понравился. Пользуюсь 1,5 года. Все работает быстро, четко, нареканий нет.
+1 Ответить
Валентина 14 апреля 2019 16:20
Ужасная модель: после набора номера появляется замок, его нужно постоянно убирать,иначе разговор прервется,или фиксируются какие-то цифры и сохраняются как номер.В салонах связи быстренько рвутся в настройки, пытаются все это убрать, но ни у кого, это не получается и все начинают говорить, что это старая модель
-1 Ответить
Гость павел 03 апреля 2019 12:12
Пользуюсь пол года, нареканий нет. Всё что, в этот смартфон заявила компания ,всё отрабатывает по 5-ти бальной сис-ме на 6. Короче, хорошая машинка за эти деньги. По крайней мере я не жалею , рекомендую.
-1 Ответить
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