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Samsung Galaxy J2 (2017)

Samsung Galaxy J2 (2017)
Дисплей
49
Производительность
13
Батарея
41
Камера
39
Итоговая оценка
39
Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2017 года
Дата начала продаж Октябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Габариты
  • Двухсимочный с поддержкой 4G
  • Есть слот для карты памяти
  • Съемный аккумулятор
  • Энергоэффективный Bluetooth
  • Наушники в комплекте
  • Super AMOLED-экран
  • Нет быстрой зарядки
  • microUSB 2.0
  • Нет NFC

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 2 (2017)
49

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 4.7 дюймов
Разрешение 540 x 960 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 234 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 64.87%
34

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy J2 (2017)
Инфо
Высота 136.5 мм
Ширина 69 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 130 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
64.87%
13

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Джей 2 (2017) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 3 Quad 3475
Архитектура 4 ядра по 1.3 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 1300 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Mali-T720 MP1
GPU-ядер 1
Частота GPU 533 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
347
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1166
AnTuTu Benchmark 7
19737

Устройство имеет всего 8 ГБ встроенной памяти, однако это почти полностью компе смансирует карта памяти до 128 ГБ. Здесь имеется 1 ГБ оперативной памяти — этого достаточно, по крайней мере, для повседневных задач.

46

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0
Оболочка UI TouchWiz
41

Батарея

Характеристики
Объем 2000 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
39

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy J2 (2017)
Основная камера
Матрица 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео Нет
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (5 МП)
Основной объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 2 мегапикселя
Разрешение фото 1600 x 1200
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Обе камеры здесь весьма посредственные, их характеристики отвечают низкой стоимости смартфона. Можно придраться и к плохому шумоподавлению, и контрастности и даже цветопередаче, однако эти объективы здесь только лишь для галочки. На тыльной стороне находится 5-мегапиксельный модуль, способный записывать HD-видео, а спереди оказался 2-мегапиксельный. Вспышка присутствует, но, вполне вероятно, чаще всего вы будете использовать ее в качестве фонарика.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Micro
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300

Новинка получила поддержку двух SIM-карт типа Micro, одна из которых способна работать в сетях четвертого поколения (4G). Скорость передачи данных беспроводным путем составляет 150 Мбит/с на загрузку и 50 Мбит/с на выгрузку. Самсунг Галакси Джей 2 (2017) оборудован Wi-Fi 802.11 b/g/n с поддержкой Wi-Fi Direct, энергоэффективным Bluetooth 4.1, GPS/ГЛОНАСС и FM-радио. Здесь нет ни NFC ни MST, поэтому аппарат автоматически становится несовместимым с Samsung Pay.

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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2017 года
Дата начала продаж Октябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy J2 (2017) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy J2 (2017)

FAQ - Ответы на частые вопросы

Как долго Samsung Galaxy J2 (2017) заряжается?

- Несмотря на отсутствие технологии Quick Charge, этот смартфон заряжается достаточно быстро. Весь процесс занимает приблизительно полтора часа.

Есть ли здесь поддержка технологии VoLTE?

- Да, здесь имеется поддержка VoLTE для передачи голоса по LTE. Российские операторы тоже начинают поддерживать эту технологию.

Какой материал используется в основе корпуса?

- Это пластик с рифленой поверхностью, благодаря чему он уверенно лежит в руке, а сам материал не вызывает никаких вопросов.

Можно ли перенести программы и игры на карту памяти?

- Пользователи Самсунг Галакси Джей 2 (2017) могут переносить приложения с внутренней памяти на внешнюю, но только те, которые поддерживают эту возможность.

Каковы преимущества AMOLED-экрана?

- Во-первых, такой экран обладает отличным соотношением контрастности, во-вторых, его свойства позитивно сказываются на общей автономности устройств и, в третьих, черный цвет на самом делей черный.

Поддерживает ли телефон LTE-частоты России?

- Да, он превосходно работает в сетях четвертого поколения по всему миру.

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (35 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Наталья 02 апреля 2019 21:21
Смартфон SAMSUNG GALAXY J2 Prime (2017) проблема в том что постоянно выскакивает _ Приложение "Экран TouchWiz" не отвечает. В чем причина и что делать и греется батарея. Кашмар.
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