Как долго Samsung Galaxy J2 (2017) заряжается?

- Несмотря на отсутствие технологии Quick Charge, этот смартфон заряжается достаточно быстро. Весь процесс занимает приблизительно полтора часа.

Есть ли здесь поддержка технологии VoLTE?

- Да, здесь имеется поддержка VoLTE для передачи голоса по LTE. Российские операторы тоже начинают поддерживать эту технологию.

Какой материал используется в основе корпуса?

- Это пластик с рифленой поверхностью, благодаря чему он уверенно лежит в руке, а сам материал не вызывает никаких вопросов.

Можно ли перенести программы и игры на карту памяти?

- Пользователи Самсунг Галакси Джей 2 (2017) могут переносить приложения с внутренней памяти на внешнюю, но только те, которые поддерживают эту возможность.

Каковы преимущества AMOLED-экрана?

- Во-первых, такой экран обладает отличным соотношением контрастности, во-вторых, его свойства позитивно сказываются на общей автономности устройств и, в третьих, черный цвет на самом делей черный.

Поддерживает ли телефон LTE-частоты России?

- Да, он превосходно работает в сетях четвертого поколения по всему миру.