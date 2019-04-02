Samsung Galaxy J2 (2017)
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Габариты
- Двухсимочный с поддержкой 4G
- Есть слот для карты памяти
- Съемный аккумулятор
- Энергоэффективный Bluetooth
- Наушники в комплекте
- Super AMOLED-экран
- Нет быстрой зарядки
- microUSB 2.0
- Нет NFC
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|4.7 дюймов
|Разрешение
|540 x 960 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|234 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|64.87%
Дизайн и корпус
|Высота
|136.5 мм
|Ширина
|69 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|130 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 3 Quad 3475
|Архитектура
|4 ядра по 1.3 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|1300 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Mali-T720 MP1
|GPU-ядер
|1
|Частота GPU
|533 МГц
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Устройство имеет всего 8 ГБ встроенной памяти, однако это почти полностью компе смансирует карта памяти до 128 ГБ. Здесь имеется 1 ГБ оперативной памяти — этого достаточно, по крайней мере, для повседневных задач.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0
|Оболочка UI
|TouchWiz
Батарея
|Объем
|2000 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|Нет
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (5 МП)
|Основной объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|2 мегапикселя
|Разрешение фото
|1600 x 1200
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Обе камеры здесь весьма посредственные, их характеристики отвечают низкой стоимости смартфона. Можно придраться и к плохому шумоподавлению, и контрастности и даже цветопередаче, однако эти объективы здесь только лишь для галочки. На тыльной стороне находится 5-мегапиксельный модуль, способный записывать HD-видео, а спереди оказался 2-мегапиксельный. Вспышка присутствует, но, вполне вероятно, чаще всего вы будете использовать ее в качестве фонарика.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Micro
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300
Новинка получила поддержку двух SIM-карт типа Micro, одна из которых способна работать в сетях четвертого поколения (4G). Скорость передачи данных беспроводным путем составляет 150 Мбит/с на загрузку и 50 Мбит/с на выгрузку. Самсунг Галакси Джей 2 (2017) оборудован Wi-Fi 802.11 b/g/n с поддержкой Wi-Fi Direct, энергоэффективным Bluetooth 4.1, GPS/ГЛОНАСС и FM-радио. Здесь нет ни NFC ни MST, поэтому аппарат автоматически становится несовместимым с Samsung Pay.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy J2 (2017)
FAQ - Ответы на частые вопросы
Как долго Samsung Galaxy J2 (2017) заряжается?
- Несмотря на отсутствие технологии Quick Charge, этот смартфон заряжается достаточно быстро. Весь процесс занимает приблизительно полтора часа.
Есть ли здесь поддержка технологии VoLTE?
- Да, здесь имеется поддержка VoLTE для передачи голоса по LTE. Российские операторы тоже начинают поддерживать эту технологию.
Какой материал используется в основе корпуса?
- Это пластик с рифленой поверхностью, благодаря чему он уверенно лежит в руке, а сам материал не вызывает никаких вопросов.
Можно ли перенести программы и игры на карту памяти?
- Пользователи Самсунг Галакси Джей 2 (2017) могут переносить приложения с внутренней памяти на внешнюю, но только те, которые поддерживают эту возможность.
Каковы преимущества AMOLED-экрана?
- Во-первых, такой экран обладает отличным соотношением контрастности, во-вторых, его свойства позитивно сказываются на общей автономности устройств и, в третьих, черный цвет на самом делей черный.
Поддерживает ли телефон LTE-частоты России?
- Да, он превосходно работает в сетях четвертого поколения по всему миру.