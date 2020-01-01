Samsung Galaxy J2 (2018) — бюджетная модель, поэтому видно, что производитель экономил на материалах корпуса — он полностью пластиковый. Расцветка простая, поэтому нельзя отнести дизайн смартфона к его достоинствам. С другой стороны, он очень практичный, поскольку на его поверхности не остаются следы от ежедневного использования.