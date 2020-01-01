Samsung Galaxy J2 (2018)
Дисплей
49
Производительность
15
Батарея
47
Камера
41
Итоговая оценка
42
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2018 года
|Дата начала продаж
|Январь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Super AMOLED экран
- Поддержка карт памяти до 256 ГБ
- Хорошая производительность без микролагов
- Мало оперативной памяти — страдает мультизадачность
- Недостаточная детализация снимков
- Нет сканера отпечатков пальцев
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 2 (2018)
49
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5 дюймов
|Разрешение
|540 x 960 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|220 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|66.5%
36
Дизайн и корпус
|Высота
|143.8 мм
|Ширина
|72.3 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|153 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
66.5%
Samsung Galaxy J2 (2018) — бюджетная модель, поэтому видно, что производитель экономил на материалах корпуса — он полностью пластиковый. Расцветка простая, поэтому нельзя отнести дизайн смартфона к его достоинствам. С другой стороны, он очень практичный, поскольку на его поверхности не остаются следы от ежедневного использования.
15
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 425
|Архитектура
|4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|1400 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 308
|Частота GPU
|500 МГц
|Объем ОЗУ
|1.5, 2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|667 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
483
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1475
AnTuTu Benchmark 7
33442
По сравнению с предшественником, Самсунг Джей 2 (2018) стал заметно производительнее благодаря новой платформе Snapdragon 425. Хотя вы по-прежнему не сможете играть во все игры, значительный прирост скорости работы сильно улучшил плавность интерфейса и анимации. У него всего полтора гигабайта оперативной памяти, однако этого оказывается достаточно.
58
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1 (С обновлением до Android 8.0)
|Оболочка UI
|Experience UI
|Размер системы из коробки
|6.3 ГБ
47
Батарея
|Объем
|2600 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
41
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
50
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Micro
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM850, GSM900, DCS1800
|3G сети
|B1 (2100), B5(850), B8 (900)
|4G сети
|B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B38(2600), B40(2300)
60
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2018 года
|Дата начала продаж
|Январь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.513 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.2 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy J2 (2018) могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Samsung Galaxy J2 (2018)
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
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