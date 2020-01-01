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Samsung Galaxy J2 (2018)

Samsung Galaxy J2 (2018)
Дисплей
49
Производительность
15
Батарея
47
Камера
41
Итоговая оценка
42
Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2018 года
Дата начала продаж Январь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Super AMOLED экран
  • Поддержка карт памяти до 256 ГБ
  • Хорошая производительность без микролагов
  • Мало оперативной памяти — страдает мультизадачность
  • Недостаточная детализация снимков
  • Нет сканера отпечатков пальцев

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 2 (2018)
49

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5 дюймов
Разрешение 540 x 960 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 220 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 66.5%
36

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy J2 (2018)
Инфо
Высота 143.8 мм
Ширина 72.3 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 153 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
66.5%

Samsung Galaxy J2 (2018) — бюджетная модель, поэтому видно, что производитель экономил на материалах корпуса — он полностью пластиковый. Расцветка простая, поэтому нельзя отнести дизайн смартфона к его достоинствам. С другой стороны, он очень практичный, поскольку на его поверхности не остаются следы от ежедневного использования.

15

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Джей 2 (2018) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425
Архитектура 4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 1400 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Adreno 308
Частота GPU 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1.5, 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 667 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
483
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1475
AnTuTu Benchmark 7
33442

По сравнению с предшественником, Самсунг Джей 2 (2018) стал заметно производительнее благодаря новой платформе Snapdragon 425. Хотя вы по-прежнему не сможете играть во все игры, значительный прирост скорости работы сильно улучшил плавность интерфейса и анимации. У него всего полтора гигабайта оперативной памяти, однако этого оказывается достаточно.

58

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI Experience UI
Размер системы из коробки 6.3 ГБ
47

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да
Время полной зарядки 1:55 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
41

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy J2 (2018)
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Micro
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM850, GSM900, DCS1800
3G сети B1 (2100), B5(850), B8 (900)
4G сети B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B38(2600), B40(2300)
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2018 года
Дата начала продаж Январь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.513 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.2 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy J2 (2018) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy J2 (2018)

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (33 голосов)

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