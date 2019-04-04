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Samsung Galaxy J2 Core

Samsung Galaxy J2 Core
Дисплей
47
Производительность
17
Батарея
51
Камера
39
Итоговая оценка
43
Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Быстрая операционная система Android Go
  • Съемный аккумулятор
  • Двойная вспышка сзади
  • Отличное соотношение цены к качеству
  • Есть радио
  • Относительно неплохая автономность
  • Только один вариант раскраски корпуса
  • Нет быстрой зарядки
  • Нет NFC
  • Экран построен по технологии TFT

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 2 Core
47

Экран

Тип TFT LCD
Размер 5 дюймов
Разрешение 540 x 960 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 220 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 66.87%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
332 нит
38

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy J2 Core
Инфо
Высота 143.4 мм
Ширина 72.1 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 154 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
66.87%
17

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Джей 2 Core и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Quad 7570
Архитектура 4 ядра Cortex-A53 по 1.4 ГГц
CPU ядер 4
Частота 1400 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-T720 MP1
GPU-ядер 1
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
687
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1771
AnTuTu Benchmark 7
37726

Телефон получил всего 1 ГБ оперативной памяти, однако за счет оптимизированного программного обеспечения он может быстро переключаться между приложениями. Процессор нельзя назвать быстрым, однако свою функцию он выполняет на отлично.

59

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1
Оболочка UI Android Go
Размер системы из коробки 3.1 ГБ
51

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да
Время полной зарядки 2:10 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
39

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy J2 Core
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Нет
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM850, GSM900, DCS1800
3G сети B1 (2100), B5(850), B8 (900)
4G сети B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800)

Самсунг Джей 2 Core имеет WiFi с большим радиусом действия, но средней скоростью передачи данных. Bluetooth 4.2 обеспечивает достойным опыт работы благодаря своей энергоэффективности и поддержке кодеков для передачи звука в HD-качестве.

60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.21 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy J2 Core могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy J2 Core

FAQ - Ответы на частые вопросы

Если нет функции быстрой зарядки, то сколько времени понадобится на зарядку аккумулятора?

- Емкость батареи у Galaxy J2 Core, по нынешним меркам, небольшая, а значит ему потребует не так и много времени до полной зарядки. Тесты показатели, что в среднем требуется примерно полтора часа.

Выпустит ли Samsung больше вариантов раскраски корпуса?

- Пока затрудняемся ответить на этот вопрос, поскольку компания хранит такую информацию в тайне до последнего момента. Как только что-нибудь станет известно, мы сообщим вам.

Необходимо ли использовать карту памяти в телефоне с таким малым объемом накопителя?

- 8 ГБ встроенной памяти очень мало, и свободное место будет заполнено за считанные недели. Рекомендуем покупать вместе с Джей 2 Core microSD объемом не меньше 32 ГБ.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (201 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (9)

Сергей 28 сентября 2020 06:47
При непрерывном интернете ( не видео ), батарея полностью разряжается за 6 часов. А так, вроде бы, свои деньги оправдывает.
0 Ответить
ЗАРА 24 октября 2019 18:59
Слабая мощность динамика, слабый звук медиа, медленно работает процессор, ужасный телефон!!!
+12 Ответить
Геон 01 мая 2020 14:40
На вкус и цвет. Зато, при умеренных потребностях (без видео и игр) батарея держит НЕДЕЛЮ (7 дней). И вышла из строя батарея - меняешь и снова всё работает. Воздерживаясь. мы приобретаем! Этот телефон не для потребителей и нервной деятельности, он - для спокойной жизни)))
+2 Ответить
елена 29 июня 2020 18:12
Не согласна, всё нравится
0 Ответить
Анатолий 01 октября 2019 09:59
Невозможно установить конкретный рингтон (мелодию звонка) для каждого конкретного абонента. Ни в функции Настройки, ни Контакты, Аудио нет соответствующей опции.
+6 Ответить
Ольга 24 августа 2019 15:13
Я всегда отдавала предпочтение телефонам этой фирмы. Очень удобны и просты в использовании, даже новичок его легко освоит, в этой марке единственное что не так ,это звук, немного слабоват.Где то упоминалось про камеру в полэкрана, так настроить можно. Понравилось как поработали с экраном...
+13 Ответить
Татьяна 14 июня 2019 14:01
Купили в июне 2019 в Мегафоне. Великолепный телефон! Прочитав комментарии выше, поняла, насколько есть невыносимо тупые люди, которые не понимают даже, что громкость звонка можно регулировать. Камера снимает великолепно. Вранье написали опять же. Ну что за народ?!! Особенно меня порадовало в этом телефоне, что можно sd-карту вставлять объемом до 128 ГБ. Какая модель даст вам такие возможности за такие деньги??? Но даже не в деньгах дело... Телефон невероятный!!! Если мозгов нет, а только глупости писать можете, не вина Самсунга в этом. Простите за прямоту. И ещё... Наушники не идут в комплекте. Трудно открыть коробку и почитать информацию!.. Зато в интернете строчить об этом не поленились.
+13 Ответить
Елена 09 июня 2019 16:35
Мне ни понравился камера очень плохая на пол экрана память вообще ни пойму как загружать на карту памяти цвета тусклые никому ни советую
0 Ответить
Елена 30 мая 2019 18:36
Очень слабая громкость. Если телефон в сумке или не рядом звонка вызова не слышно.
0 Ответить
вайс людмила 29 апреля 2019 13:57
почему нет подробной инструкции,как быть новичкам,первый раз взяв в руки такой телефон после кнопочного?С трудом разбираюсь,но мне телефон нравится.
+2 Ответить
Екатерина 04 апреля 2019 02:43
Я покупала самсунг гелакси джи кор 2,за 8 тыс.40 руб. И мне в комплекте попалась только зарядка и гарантийный талон,наушников почему то нет.Покупала в с.Богородское Ульчский район Хабаровский край 27 регион.И мне не одной так попалось без наушников а многим наверное. Телефон в целом очень хороший и мне нравится.
-115 Ответить
Инкогнито 07 февраля 2020 17:36
Если что к этому телефону наушники в комплекте не идут. И сразу говорю если не нравится не покупайте. Зачем купили если не нравится?
+2 Ответить
Наталья 25 августа 2020 14:32
Наушников там нет! И не было! Смотрите комплектовку в инструкции
0 Ответить
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