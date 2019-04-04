Если нет функции быстрой зарядки, то сколько времени понадобится на зарядку аккумулятора?

- Емкость батареи у Galaxy J2 Core, по нынешним меркам, небольшая, а значит ему потребует не так и много времени до полной зарядки. Тесты показатели, что в среднем требуется примерно полтора часа.

Выпустит ли Samsung больше вариантов раскраски корпуса?

- Пока затрудняемся ответить на этот вопрос, поскольку компания хранит такую информацию в тайне до последнего момента. Как только что-нибудь станет известно, мы сообщим вам.

Необходимо ли использовать карту памяти в телефоне с таким малым объемом накопителя?

- 8 ГБ встроенной памяти очень мало, и свободное место будет заполнено за считанные недели. Рекомендуем покупать вместе с Джей 2 Core microSD объемом не меньше 32 ГБ.