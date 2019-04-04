Samsung Galaxy J2 Core
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Быстрая операционная система Android Go
- Съемный аккумулятор
- Двойная вспышка сзади
- Отличное соотношение цены к качеству
- Есть радио
- Относительно неплохая автономность
- Только один вариант раскраски корпуса
- Нет быстрой зарядки
- Нет NFC
- Экран построен по технологии TFT
Технические характеристики
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|5 дюймов
|Разрешение
|540 x 960 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|220 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|66.87%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|143.4 мм
|Ширина
|72.1 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|154 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Quad 7570
|Архитектура
|4 ядра Cortex-A53 по 1.4 ГГц
|CPU ядер
|4
|Частота
|1400 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T720 MP1
|GPU-ядер
|1
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Телефон получил всего 1 ГБ оперативной памяти, однако за счет оптимизированного программного обеспечения он может быстро переключаться между приложениями. Процессор нельзя назвать быстрым, однако свою функцию он выполняет на отлично.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Оболочка UI
|Android Go
|Размер системы из коробки
|3.1 ГБ
Батарея
|Объем
|2600 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Нет
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM850, GSM900, DCS1800
|3G сети
|B1 (2100), B5(850), B8 (900)
|4G сети
|B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800)
Самсунг Джей 2 Core имеет WiFi с большим радиусом действия, но средней скоростью передачи данных. Bluetooth 4.2 обеспечивает достойным опыт работы благодаря своей энергоэффективности и поддержке кодеков для передачи звука в HD-качестве.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.21 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy J2 Core
FAQ - Ответы на частые вопросы
Если нет функции быстрой зарядки, то сколько времени понадобится на зарядку аккумулятора?
- Емкость батареи у Galaxy J2 Core, по нынешним меркам, небольшая, а значит ему потребует не так и много времени до полной зарядки. Тесты показатели, что в среднем требуется примерно полтора часа.
Выпустит ли Samsung больше вариантов раскраски корпуса?
- Пока затрудняемся ответить на этот вопрос, поскольку компания хранит такую информацию в тайне до последнего момента. Как только что-нибудь станет известно, мы сообщим вам.
Необходимо ли использовать карту памяти в телефоне с таким малым объемом накопителя?
- 8 ГБ встроенной памяти очень мало, и свободное место будет заполнено за считанные недели. Рекомендуем покупать вместе с Джей 2 Core microSD объемом не меньше 32 ГБ.