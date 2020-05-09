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Samsung Galaxy J2 Core (2020)

Samsung Galaxy J2 Core (2020)
Дисплей
53
Производительность
18
Батарея
51
Камера
43
Итоговая оценка
47
Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Компактный смартфон с удобным расположением кнопок
  • Прочный корпус
  • Мощная LED-вспышка возле основной камеры
  • GPS-модуль быстро подключается и обеспечивает стабильную связь
  • Есть отдельный слот для карты памяти MicroSD
  • Небольшое разрешение экрана
  • Нет функции быстрой зарядки
  • Только один сенсор основной камеры

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 2 Core (2020)
53

Экран

Тип PLS TFT
Размер 5 дюймов
Разрешение 540 x 960 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 220 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 66.87%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
332 нит
43

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy J2 Core (2020)
Инфо
Высота 143.4 мм
Ширина 72.1 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 154 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
66.87%

Samsung Galaxy J2 Core (2020) является одним из самых доступных смартфонов, поэтому имеет простой дизайн. Задняя крышка и рамки сделаны из пластика, а экран защищен прочным закаленным стеклом. Рамки нельзя назвать тонкими, но благодаря этому и небольшим габаритам корпуса разбить экран становится не просто.

18

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Джей 2 Core (2020) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Quad 7570
Архитектура 4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 1400 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-T720 MP1
GPU-ядер 1
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
693
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1800
AnTuTu Benchmark 7
39777

Процессор имеет всего 4 ядра, чего достаточно для работы операционной системы Android, но для игр мало.

59

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1
Оболочка UI Android Go

Операционная система Android работает неплохо, весь необходимый функционал доступен прямо из коробки. Дополнительно можно скачать из магазина приложений Play Маркет.

51

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да
Время полной зарядки 2:10 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
43

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy J2 Core (2020)
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Нет
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2300
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy J2 Core (2020) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy J2 Core (2020)

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (9 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Фан димы 16 июня 2020 19:13
У него стоит qualcomm snapdragon 425, про него есть обзор у Димы Вайпера.
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Геон 09 мая 2020 01:08
Модель 2018 года себя отлично зарекомендовала. Батарея съёмная, т.е. её можно удалить, лишив большого брата пиши. А при нормальных потребностях держит, без извращений типа просмотра фильмов или роликов из Инет каждую минуту, до 7 (семи, Карлуша) суток!
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