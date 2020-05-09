Samsung Galaxy J2 Core (2020)
Дисплей
53
Производительность
18
Батарея
51
Камера
43
Итоговая оценка
47
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Компактный смартфон с удобным расположением кнопок
- Прочный корпус
- Мощная LED-вспышка возле основной камеры
- GPS-модуль быстро подключается и обеспечивает стабильную связь
- Есть отдельный слот для карты памяти MicroSD
- Небольшое разрешение экрана
- Нет функции быстрой зарядки
- Только один сенсор основной камеры
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 2 Core (2020)
53
Экран
|Тип
|PLS TFT
|Размер
|5 дюймов
|Разрешение
|540 x 960 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|220 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|66.87%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
332 нит
43
Дизайн и корпус
|Высота
|143.4 мм
|Ширина
|72.1 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|154 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
66.87%
Samsung Galaxy J2 Core (2020) является одним из самых доступных смартфонов, поэтому имеет простой дизайн. Задняя крышка и рамки сделаны из пластика, а экран защищен прочным закаленным стеклом. Рамки нельзя назвать тонкими, но благодаря этому и небольшим габаритам корпуса разбить экран становится не просто.
18
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Quad 7570
|Архитектура
|4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|1400 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T720 MP1
|GPU-ядер
|1
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
693
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1800
AnTuTu Benchmark 7
39777
Процессор имеет всего 4 ядра, чего достаточно для работы операционной системы Android, но для игр мало.
59
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Оболочка UI
|Android Go
Операционная система Android работает неплохо, весь необходимый функционал доступен прямо из коробки. Дополнительно можно скачать из магазина приложений Play Маркет.
51
Батарея
|Объем
|2600 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
43
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Нет
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
50
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 2300
60
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy J2 Core (2020) могут отличаться в зависимости от региона.