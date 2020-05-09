Samsung Galaxy J2 Core (2020) является одним из самых доступных смартфонов, поэтому имеет простой дизайн. Задняя крышка и рамки сделаны из пластика, а экран защищен прочным закаленным стеклом. Рамки нельзя назвать тонкими, но благодаря этому и небольшим габаритам корпуса разбить экран становится не просто.