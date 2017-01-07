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Samsung Galaxy J2 Prime

Samsung Galaxy J2 Prime
Дисплей
41
Производительность
16
Батарея
47
Камера
38
Итоговая оценка
36
Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2016 года
Дата начала продаж Ноябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • GPS-приемник работает отлично
  • Фронтальная камера имеет в своем распоряжении светодиодную вспышку
  • Есть поддержка 4G LTE
  • Невысокая цена (как для "А-бренда")
  • Съемная батарея
  • Разрешение экрана ниже HD
  • Очень мало встроенной памяти (из 8 ГБ доступно только 3)
  • В некоторых случаях динамик громкой связи может хрипеть
  • Много ненужных предустановленных приложений

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 2 Прайм
41

Экран

Тип TFT LCD
Размер 5 дюймов
Разрешение 540 x 960 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 220 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 66%
31

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy J2 Prime
Инфо
Высота 144.8 мм
Ширина 72.1 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 160 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
66%
16

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Джей 2 Прайм и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6737
Архитектура 4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 1400 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Mali-T720 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1.5 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 733 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
500
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1560
AnTuTu Benchmark 7
39924

Согласно характеристикам, Самсунг Галакси Джи 2 Прайм обладает 4-ядерным процессором от Mediatek, который по производительности может сравниться со Snapdragon 410. Внутри данного смартфона находится всего 8 ГБ встроенной памяти, из которых пользователю доступно только три. Однако, ситуацию спасает возможность переноса приложений на карту памяти. Для microSD есть отдельный слот, поэтому вам не придется делать достаточно тяжелый выбор между второй SIM-картой и функцией расширения внутренней памяти.

Он работает на прошлогодней версии операционной системе Android 6.0.1 Marshmallow, но благодаря тому, что компания использует последнюю версию оболочки TouchWiz, он напоминает Galaxy Note 7. Смартфон имеет такой же дизайн значков и других элементов пользовательского интерфейса.

36

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0
Оболочка UI TouchWiz UX
47

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да
Время полной зарядки 1:45 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
38

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy J2 Prime
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео Нет
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2576 x 1932
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2016 года
Дата начала продаж Ноябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.53 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy J2 Prime могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy J2 Prime

FAQ - Ответы на частые вопросы

Можно ли удалить предустановленные приложения? 

- Нет, но если вы отключите их, то эффект будет практически таким же.

Как перенести приложения на карту памяти?

- К счастью, на новом Галакси Джи 2 Прайм перенести приложения на карту памяти можно стандартными средствами. Для этого вам нужно перейти в "Настройки", а затем в раздел "Приложения", выбрать приложение, которое хотите перенести, нажать кнопку "Память", затем "Изменить", выбрать карту памяти и тогда нажать кнопку "Переместить".

Есть ли здесь отдельный слот для карты памяти?

- Да, смартфон оборудован отдельным слотом для microSD, а не гибридным.

Samsung Galaxy J2 Prime поддерживает OTG?

- Несмотря на небольшую стоимость, к смартфону можно подключить обычную USB-флешку через переходник.

Есть ли здесь возможность создания фотографий со звуком?

- Приложение "Камера" имеет режим для создания таких фотографий. 

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (165 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (12)

Сергей 02 июля 2020 11:07
Телефон забит полностью на флешку не перекидаеться ,как перекинуть не знаю оптимизация показывает постоянно красный значку,что только не делал не помешает, флешка на 8 гиг, и пустая.
+11 Ответить
Александра 28 июня 2020 13:11
Мало памяти, плохой динамик, хорошая камера
0 Ответить
Наталья 11 декабря 2019 08:32
Подскажите, пожалуйста, как выйти из ситуации:в Галерее есть фото, но переслать не могу, т.к.пишет, что мало памяти. Такая ситуация даже после очистки памяти. Спасибо.
+27 Ответить
Валерий 18 декабря 2019 20:45
Заходите: Меню/Настройки/Приложения/ ...ставьте сортировку по размеру, выбирайте из больших приложений самые ненужные ( в моем случае всякие маркеты, сервисы гугл, эксели, ворды), выключайте их (обновления удалятся) и появится много места, чтобы открылись галереи! Мера временная (т.к. обновления опять вернутся), но выручает!
0 Ответить
Slepoi 24 мая 2019 18:27
телефон перестал опозновать номера все номера звонящие мне стали скрытые.
0 Ответить
Анастасия 30 апреля 2019 22:07
Что хорошего можно сказать про это ТЕЛЕФОН. только то , что камера хорошая и цена маленькая. ВСЕ! Я им пользуюсь уже 2 года и несколько месяцев и он очень сильно виснет! При этом из установленных приложений только ВК и инстаграм! Памяти категорически мало! Приложения переносятся не все и постоянно чистить память бесит. Спустя год покупки экран стал нажимать на разные места сам , отключать звонки , будильник, звонить ночью кому угодно , отключать звук. И ЭТО ВСЕ ОН ДЕЛАЕТ САМ! Это ужасный телефон , и денег своих он не стоит. Из 10 баллов, я поставлю 3
+2 Ответить
Сейит 19 апреля 2019 13:52
У меня есть проблема телефоном ни скачивается PUBG MOBILE плей маркете но у меня есть 64 гигабайт почему. Что нужна сделать
+21 Ответить
Гость Don 03 апреля 2019 13:53
Телефон для человека средних лет которому нужно самое необходимое. Для тупорылых авторов негатива, вопрос: Чего вы хотели за эти деньги, Note9? И вообще есть старая мудрость: Насрал-убери! Именно к этому и призвана приучить синелобых обывателей данная модель! Регулярно подчищайте память и жизнь наладиться.
+1 Ответить
Влад Князев 05 июля 2018 22:54
Хз, как по мне, то телефон нормальный. У меня установлены PUBG MOBILE, Russian Rider Online, Survival Squad и приложения для съёмки, фотошопы и приложения для монтажа. И памяти хватает! Классный телефон очень мощный! Стоит очень мало, а Samsung Galaxy J3 (2016) стоит 13 тысяч рублей, он почти ничего не тянет и памяти там намного меньше!
+1 Ответить
Гость Алексей 17 декабря 2017 14:10
Телефон хороший!не знаю где такие бракованные покупаете, но лично у меня уже год! Есть минус с принятием звонка плохо иногда срабатывает зелёная трубка может проскальзывать, если палец потный или экран грязный. И нет записи диктофона-звонка. Плюсов много, на этом телефоне можно играть на зарядке, да он греется но это приемлемая ему температура,не так как другие телефоны поиграл и батарея накрылась или процессор перегрелся сломался. Тянет игры в пределах разумного хорошо. Я играю в Lineage2 Revolution и ещё плюс свободно 1.2гб памяти, некоторые удивляются как это. Камера хорошая фото и видео. Звук тоже хороший. Знакомые такой телефон покупали в DNS, те с недостатками и в ремонт часто носят, хотя вроде они все одинаковы, зато дешевле. Этот телефон достоин своих денег! Инфу по этому телефону можете узнать у компании Samsung. Там не кусаются. и связаться на прямую с ними можно по интернету прям с Самсунг Гелекси Джей 2 прайм.
+10 Ответить
Мария Миронова 06 октября 2017 18:36
Телефон адекватный для своей цены. 1)Экран чётко реагирует на все нажатия 2)Шустрый 3)Все переносится, будьте внимательнее 4)Яркий 5)Не виснет 6) Громкий И т.д. в общем на 5 баллов. Хотите супер телефон - покупайте за 30-40 косых, а то купиои за 8, а требований как будто дорогущий купили
0 Ответить
Наталия 17 сентября 2017 23:35
НЕДОСМАРТФОН!!! Через пару часов после покупки и осознании, что это не смартфон, а обычная "переносная рация" - началась истерика, до сих пор,как только вижу шедевр компании Samsung, начинает трясти. На фоне J2 Moto C Pluc с его bugа-ми, идеальный смарт. Огромное "СПАСИБО" продавцам- недоконсультантам сети салонов "МегаФон". Не прощу
0 Ответить
Викто Люстикин 07 января 2017 12:45
Оценю J2 Прайм в 7 баллов из 10. Работает 2 месяца без нареканий, памяти хватает даже без карты памяти, пиксели видны но не критично. Покупал именно его, так как уже 6 лет использую только техникой Samsung. НО знакомый взял китайця за такую же цену и работает ничем не хуже, а характеристики лучше в раза 2.
+9 Ответить
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