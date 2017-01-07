Samsung Galaxy J2 Prime
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- GPS-приемник работает отлично
- Фронтальная камера имеет в своем распоряжении светодиодную вспышку
- Есть поддержка 4G LTE
- Невысокая цена (как для "А-бренда")
- Съемная батарея
- Разрешение экрана ниже HD
- Очень мало встроенной памяти (из 8 ГБ доступно только 3)
- В некоторых случаях динамик громкой связи может хрипеть
- Много ненужных предустановленных приложений
Технические характеристики
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|5 дюймов
|Разрешение
|540 x 960 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|220 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|66%
Дизайн и корпус
|Высота
|144.8 мм
|Ширина
|72.1 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|160 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6737
|Архитектура
|4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|1400 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Mali-T720 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|1.5 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|733 МГц
|Количество каналов
|1
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Согласно характеристикам, Самсунг Галакси Джи 2 Прайм обладает 4-ядерным процессором от Mediatek, который по производительности может сравниться со Snapdragon 410. Внутри данного смартфона находится всего 8 ГБ встроенной памяти, из которых пользователю доступно только три. Однако, ситуацию спасает возможность переноса приложений на карту памяти. Для microSD есть отдельный слот, поэтому вам не придется делать достаточно тяжелый выбор между второй SIM-картой и функцией расширения внутренней памяти.
Он работает на прошлогодней версии операционной системе Android 6.0.1 Marshmallow, но благодаря тому, что компания использует последнюю версию оболочки TouchWiz, он напоминает Galaxy Note 7. Смартфон имеет такой же дизайн значков и других элементов пользовательского интерфейса.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0
|Оболочка UI
|TouchWiz UX
Батарея
|Объем
|2600 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|Нет
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2576 x 1932
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.53 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.27 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy J2 Prime
FAQ - Ответы на частые вопросы
Можно ли удалить предустановленные приложения?
- Нет, но если вы отключите их, то эффект будет практически таким же.
Как перенести приложения на карту памяти?
- К счастью, на новом Галакси Джи 2 Прайм перенести приложения на карту памяти можно стандартными средствами. Для этого вам нужно перейти в "Настройки", а затем в раздел "Приложения", выбрать приложение, которое хотите перенести, нажать кнопку "Память", затем "Изменить", выбрать карту памяти и тогда нажать кнопку "Переместить".
Есть ли здесь отдельный слот для карты памяти?
- Да, смартфон оборудован отдельным слотом для microSD, а не гибридным.
Samsung Galaxy J2 Prime поддерживает OTG?
- Несмотря на небольшую стоимость, к смартфону можно подключить обычную USB-флешку через переходник.
Есть ли здесь возможность создания фотографий со звуком?
- Приложение "Камера" имеет режим для создания таких фотографий.