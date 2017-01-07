Можно ли удалить предустановленные приложения?

- Нет, но если вы отключите их, то эффект будет практически таким же.

Как перенести приложения на карту памяти?

- К счастью, на новом Галакси Джи 2 Прайм перенести приложения на карту памяти можно стандартными средствами. Для этого вам нужно перейти в "Настройки", а затем в раздел "Приложения", выбрать приложение, которое хотите перенести, нажать кнопку "Память", затем "Изменить", выбрать карту памяти и тогда нажать кнопку "Переместить".

Есть ли здесь отдельный слот для карты памяти?

- Да, смартфон оборудован отдельным слотом для microSD, а не гибридным.

Samsung Galaxy J2 Prime поддерживает OTG?

- Несмотря на небольшую стоимость, к смартфону можно подключить обычную USB-флешку через переходник.

Есть ли здесь возможность создания фотографий со звуком?

- Приложение "Камера" имеет режим для создания таких фотографий.