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Samsung Galaxy J3 (2016)

Samsung Galaxy J3 (2016)
Дисплей
49
Производительность
13
Батарея
48
Камера
38
Итоговая оценка
38
Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2016 года
Дата начала продаж Январь 2016 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Оснащен Super AMOLED-экраном
  • Качественная сборка корпуса
  • Хорошая автономность
  • Отличный дизайн
  • Есть датчик приближения
  • Имеет отдельный слот для карты памяти microSD
  • Демократичная цена
  • Невысокая производительность
  • Нет NFC-модуля, а значит не будет поддержки Samsung Pay
  • Камера с невысоким разрешением

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 3 (2016)
49

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 68.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
462 нит

Смартфон Samsung Galaxy J3 (2016) может похвастаться прекрасным 5-дюймовым HD-экраном, выполненным по продвинутой технологии Super AMOLED, которая славится превосходной энергоэффективностью и контрастом цветов. Обычно, подобные панели используются на флагманских устройствах, а не на бюджетных, как Galaxy J3.

34

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy J3 (2016)
Инфо
Высота 142.3 мм
Ширина 71 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 138 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
68.2%

Galaxy J3 (2016) имеет компактные размеры и впечатляющее соотношение экрана к корпусу - 68.2%, а толщина его корпуса составляет всего 7.9 мм. Фронтальная панель защищена ударостойким стеклом, производством которого, вероятно, занимается сама компания Samsung.

13

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Джей 3 (2016) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Spreadtrum SC9830A
Архитектура 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 1500 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Mali-400 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1.5 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 533 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
498
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1240
AnTuTu Benchmark 7
24156

Внутри данной модели находится четырехъядерный процессор Spreadtrum, работающий в паре с графическим ускорителем Mali-400. В повседневном использовании производительно вполне достаточно, но вот поиграть в тяжелые игры не удастся. Напомним, что цена Samsung Galaxy J3 (2016) в России составляет меньше 12-ти тысяч рублей, что учитывая его характеристики, не есть много.

48

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.1.1 (С обновлением до Android 7.1.1)
Оболочка UI TouchWiz
Размер системы из коробки 3.7 ГБ
48

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да
Время полной зарядки 2:45 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
7:42 ч.
Время просмотра видео
10:17 ч.
Время разговора (3G)
22:51 ч.
38

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy J3 (2016)
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео Нет
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 1600 x 1200
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
54

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Micro
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
64 дБ
Музыка
65 дБ
Звонок
68 дБ

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2016 года
Дата начала продаж Январь 2016 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.477 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.425 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy J3 (2016) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy J3 (2016)

FAQ - Ответы на частые вопросы

Есть ли в Galaxy J3 экстремальный режим энергосбережения?

- Да, в этой модели есть как обычный режим энергосбережения, так и экстремальный.

Я смогу использовать вспышку в качестве фонарика?

- Естественно, вы на выбор можете пользоваться стандартным фонариком или установить специальное приложение из магазина Google Play.

Как насчет звука?

- Как в наушниках, так и в динамиках звук громкий, но качество среднее.

Аксессуары на него есть?

- Если вы не можете найти на него хороший чехол или пленку, тогда вы должны знать, что Galaxy J3 (2016) имеет практически такой же дизайн, как Galaxy A5.

Какие результаты автономности Galaxy J3 (2016)?

- В режиме разговора смартфона способен проработать 22 часа, а в режиме прослушивания музыки - 77 часов.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (301 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (11)

ольга 31 июля 2020 19:17
позорище для самсунга. такого паршивого телефона у меня не было никогда! разочарование полнейшее. такое ощущение что телефон живёт своей жизнью, сам включается сам перезагружается.зарядила телефон полностью и ушла в гости, не трогала его часов 6, а потом нужно было позвонить, достала из сумки а он полностью разряжен!!!! как!!!??? памяти нет, с обновлениями целая проблема, вечно пишет недостаточно места и просит освободить память а освобождать нечего!!! куда она девается эта память? вставила карту памяти и бесполезно, он на неё ничего не перекидывает, он всё в себя собирает и всё пишет и пишет что памяти не хватает. из игры которая установлена в единственном экземпляре выкидывает и играть невозможно. а неделю назад сам форматнулся, пропало всё!!!!контакты, музыка, фото! короче ужас а не телефон, учитесь на моих ошибках, не покупайте дрянь!
+4 Ответить
Игорь 29 августа 2020 09:03
Такая же фигня. Просмотра часов на пять хватает. В режиме ожидания жрёт заряд батареи. Ужас. И это ещё штук 15 приложений выключено. Яндекс удалён. Фоновый режим отключен на все приложения. Отключаю доступ интернета, а он всё одно по нэту шарит. По два-три раза в сутки заряжаю. Токо и ищешь свободную розетку. Да и батарейку оригинальную не найти. Одни подделки и восстановленное. Хоть вообще отказывайся от самсунга. Престижио и тот 10.5 часа беспрерывного ютуба показывает. Фуфло стали толкать. За бренд только бабло слюнявить им. Достали.
+1 Ответить
Бахыт 08 мая 2020 10:49
Где обнова для Ж3 2016 уже 2020 дайте обнова хотябы 6.1.1
+8 Ответить
Владимир 24 апреля 2020 17:08
Здрасьте вам .решил вот написать скорее всего не отзыв а восторг .....очень хороший J3 гэлакси ....купил его в 17 году ...работает как часики а 3 дня назад упал в воду и пробыл там около 40 секунд я считаю что это много для телефона у которого написано что у него нет зашиты от воды .....достав его он еще работал ....через 5 минут пропал звук .и когда я вставил зарядник то на табло было написано что зарядка невозможна так как телефон был переохлажден ....все отключив и вынув симки я положил его на батарею и вообщем уже простился с ним но после суток сушки ...ооооооо чудо он снова вернулся в строй все работает и заряжает ....супер пупер телефон всем удачи
+1 Ответить
Инна 16 февраля 2020 16:16
Уже 2 года пользуюсь очень довольна
0 Ответить
Леонард 03 декабря 2019 18:55
Данная модель поддерживает внешнююкамеру?
+8 Ответить
Леонид 02 декабря 2019 16:48
На этом телефоне красивые фотоснимки по сравнению даже с более дорогими и современными моделями .море голубое небо голубое травка зеленинькая приятно глазу. Недостаток мало памяти.
+15 Ответить
Елена 04 октября 2019 11:01
Подарили почти 3 года назад.. работает по сей день.. недавно с лета стала батарея плохо держать заряд.. а так все хорошо. фото, социальные сети все открывается. рекомендую!
+1 Ответить
олддэд 02 февраля 2018 20:37
выбирал между этим и сяоми редми какой - то... полгода: не глючит, батарея норм, картинка амолед красиво, музыка только с дорогими наушниками. плохо: критически мало встроенной памяти, постоянно забита, слабый звук динамика, камеры в темноте нет вообще, не шустрый)) и ещё, ещё... НО у знакомого тот сяоми - через год сдохла встроенная батарея. И хоть выбрось... Я дед, я терплю, молодым - ищите пошустрей.
-8 Ответить
Гость Люба 24 июля 2017 12:43
НЕ СОВЕТУЮ!!!! Купили эту модель, неделю поработал и всё, как говорят приплыли, на экране маленькая трещина, нужно менять дисплей, что стоит почти как сам телефон((( тел не падал, в кармане не прижемался, в маг. Алло ничего не смогли сделать, не вернули деньги, и на ремонт не забрали, сказали что не гарантийный поломка, притом что покупали в знакомой, вот и знакомые Вам!!!!
+17 Ответить
Гани 05 декабря 2016 17:32
Очень даже не плохой телефон. Одна только цветопередача достаточно , чтобы поднялось настроение (очень радует). Сравните буквально с любыми другими смартфонами , по яркости все проиграют. Ставьте другие смарты на 100% , а j3 2016 на 30% всё равно j3 светит ярче. А другие технические параметры тоже нормальные. За 12-тыс куда ещё больше?! Короче, пока очень рад что купил, работает без отказа ,разве что только один раз полностью потемнел экран. Интуитивно снял аккумулятор, встряхнул и поставил обратно после чего продолжает служить нормально. Прежде чем купить, надо думать зачем Вам нужен тот или иной смартфон. Я не фотограф, так, как снимает j3 2016 вполне устраивает. Я не хочу тратить время на супер игры. Очень быстро заходит на YouTube и в интернет и аккумулятор легко хватит на целый день -этого достаточно.
+13 Ответить
Дмитрий27 13 мая 2016 17:38
Давно пользуюсь различной техникой, а именно фирмой Samsung. Я потерял свой телефон и решил купить новый, давно себе присматривал данную модель, так как она мне симпатизировала. Тут довольно-таки благоразумная цена, а также меня удовлетворили характеристики телефона. Samsung Galaxy J3 - необычен своим стилем, дизайнеры явно постарались над тем, чтобы он выглядел намного солидней и удобней. Кстати, он комфортно помещается в руках, есть некоторые телефоны "лопаты" их называют, из-за того что они сильно широкие, а этот в самый раз - компактный и практичный. После покупки, я дня 3 к нему привыкал, тут необычный интерфейс - много различных приложений, функций, возможностей и так далее. Также две симки, с ними очень удобно, потому что у меня много друзей и у многих разный оператор. Хочу отметить скорость телефона, реакцию пальца на сенсор, печатает довольно быстро, а также интернет работает хорошо. Но есть и свои недостатки, камера тут не очень хорошо снимает, разрешение несильно высокое, потому фотографии выходят соответствующие. В принципе покупкой я доволен, цена Гелекси Джей 3 подходит по всем параметрам и меня полностью устроила, так что не зря я купил данный гаджет, буду им и дальше пользоваться.
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