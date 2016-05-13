Есть ли в Galaxy J3 экстремальный режим энергосбережения?

- Да, в этой модели есть как обычный режим энергосбережения, так и экстремальный.

Я смогу использовать вспышку в качестве фонарика?

- Естественно, вы на выбор можете пользоваться стандартным фонариком или установить специальное приложение из магазина Google Play.

Как насчет звука?

- Как в наушниках, так и в динамиках звук громкий, но качество среднее.

Аксессуары на него есть?

- Если вы не можете найти на него хороший чехол или пленку, тогда вы должны знать, что Galaxy J3 (2016) имеет практически такой же дизайн, как Galaxy A5.

Какие результаты автономности Galaxy J3 (2016)?

- В режиме разговора смартфона способен проработать 22 часа, а в режиме прослушивания музыки - 77 часов.