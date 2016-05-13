Samsung Galaxy J3 (2016)
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2016 года
|Дата начала продаж
|Январь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Оснащен Super AMOLED-экраном
- Качественная сборка корпуса
- Хорошая автономность
- Отличный дизайн
- Есть датчик приближения
- Имеет отдельный слот для карты памяти microSD
- Демократичная цена
- Невысокая производительность
- Нет NFC-модуля, а значит не будет поддержки Samsung Pay
- Камера с невысоким разрешением
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|294 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|68.2%
Тесты дисплея
Смартфон Samsung Galaxy J3 (2016) может похвастаться прекрасным 5-дюймовым HD-экраном, выполненным по продвинутой технологии Super AMOLED, которая славится превосходной энергоэффективностью и контрастом цветов. Обычно, подобные панели используются на флагманских устройствах, а не на бюджетных, как Galaxy J3.
Дизайн и корпус
|Высота
|142.3 мм
|Ширина
|71 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|138 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Galaxy J3 (2016) имеет компактные размеры и впечатляющее соотношение экрана к корпусу - 68.2%, а толщина его корпуса составляет всего 7.9 мм. Фронтальная панель защищена ударостойким стеклом, производством которого, вероятно, занимается сама компания Samsung.
Производительность
|Чипсет
|Spreadtrum SC9830A
|Архитектура
|4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|1500 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Mali-400 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|500 МГц
|Объем ОЗУ
|1.5 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|533 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Внутри данной модели находится четырехъядерный процессор Spreadtrum, работающий в паре с графическим ускорителем Mali-400. В повседневном использовании производительно вполне достаточно, но вот поиграть в тяжелые игры не удастся. Напомним, что цена Samsung Galaxy J3 (2016) в России составляет меньше 12-ти тысяч рублей, что учитывая его характеристики, не есть много.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 5.1.1 (С обновлением до Android 7.1.1)
|Оболочка UI
|TouchWiz
|Размер системы из коробки
|3.7 ГБ
Батарея
|Объем
|2600 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|2:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|Нет
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|1600 x 1200
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Micro
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2016 года
|Дата начала продаж
|Январь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.477 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.425 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy J3 (2016)
FAQ - Ответы на частые вопросы
Есть ли в Galaxy J3 экстремальный режим энергосбережения?
- Да, в этой модели есть как обычный режим энергосбережения, так и экстремальный.
Я смогу использовать вспышку в качестве фонарика?
- Естественно, вы на выбор можете пользоваться стандартным фонариком или установить специальное приложение из магазина Google Play.
Как насчет звука?
- Как в наушниках, так и в динамиках звук громкий, но качество среднее.
Аксессуары на него есть?
- Если вы не можете найти на него хороший чехол или пленку, тогда вы должны знать, что Galaxy J3 (2016) имеет практически такой же дизайн, как Galaxy A5.
Какие результаты автономности Galaxy J3 (2016)?
- В режиме разговора смартфона способен проработать 22 часа, а в режиме прослушивания музыки - 77 часов.