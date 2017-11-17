Samsung Galaxy J3 (2017)
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2017 года
|Дата начала продаж
|Июль 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Есть отдельный слот для microSD
- Хорошая автономность
- Предустановленная ОС Android 7.0 Nougat
- Присутствует FM-радио
- Есть светодиодная вспышка на лицевой панели
- Практичный дизайн
- Отсутствует сканер отпечатков
- Нет индикатора событий и датчика освещения
- Быстрая зарядка отсутствует
- Отсутствует поддержка Samsung Pay
- Малопроизводительный процессор
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|294 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|68.68%
Дизайн и корпус
|Высота
|143.2 мм
|Ширина
|70.3 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|142 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой, Розовое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Quad 7570
|Архитектура
|4 ядра по 1.4 ГГц
|CPU ядер
|4
|Частота
|1400 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T720 MP1
|GPU-ядер
|1
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16, 32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Смартфон работает на процессоре собственного производства компании Samsung — Exynos 7570. Это четырехъядерное решение, работающее на тактовой частоте 1.4 ГГц. В тандеме с ним функционируют модуль оперативной памяти на 2 ГБ и модуль постоянной на 16 ГБ. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali T720.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Батарея
|Объем
|2400 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
В список технических характеристик Галакси Джей 3 (2017) также входит относительно небольшой аккумулятор на 2400 мАч. Телефон гарантировано живет больше суток от одного заряда. Быстрой и беспроводной зарядок, конечно же, нет.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
По центру расположился объектив основной 13-мегапиксельной камеры с диафрагмой f/1.8. Она не умеет записывать 4K-видео, однако с Full HD справляется на ура. Светодиодная вспышка присутствуют как на передней панели, так и задней. Фронтальная камера получила 5-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2.2. По отзывам владельцев, фотографии получаются достойного качества.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300
В устройство встроен LTE-модуль Cat.4, обеспечивающий высокую скорость беспроводной передачи данных (150 Мбит/с). Смартфон оборудован Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, а вот NFC полностью отсутствует.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2017 года
|Дата начала продаж
|Июль 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.658 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.32 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy J3 (2017)
FAQ - Ответы на частые вопросы
Можно ли слушать радио без подключенных к смартфону наушников?
- Нет, для работы приемника наушники должны быть подключены.
Как долго Samsung Galaxy J3 2017 работает от одной зарядки?
- В активном использовании телефон проработает приблизительно 1-2 дня. Если пользоваться экономнее, то он продержится и 3-4 дня.
Какая версия пользовательского интерфейса предустановлена на этом аппарате?
- Коротко говоря, Samsung Experience 8.1. Это последняя на данный момент версия пользовательского интерфейса компании, который также используется на Samsung Galaxy S8 и S8 Plus.
Есть ли функция автояркости экрана?
- Нет, так как в Самсунг Джей 3 2017 модельного года отсутствует сенсор освещения.