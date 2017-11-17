Можно ли слушать радио без подключенных к смартфону наушников?

- Нет, для работы приемника наушники должны быть подключены.

Как долго Samsung Galaxy J3 2017 работает от одной зарядки?

- В активном использовании телефон проработает приблизительно 1-2 дня. Если пользоваться экономнее, то он продержится и 3-4 дня.

Какая версия пользовательского интерфейса предустановлена на этом аппарате?

- Коротко говоря, Samsung Experience 8.1. Это последняя на данный момент версия пользовательского интерфейса компании, который также используется на Samsung Galaxy S8 и S8 Plus.

Есть ли функция автояркости экрана?

- Нет, так как в Самсунг Джей 3 2017 модельного года отсутствует сенсор освещения.