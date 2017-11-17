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Samsung Galaxy J3 (2017)

Samsung Galaxy J3 (2017)
Дисплей
48
Производительность
17
Батарея
49
Камера
42
Итоговая оценка
43
Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2017 года
Дата начала продаж Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Есть отдельный слот для microSD
  • Хорошая автономность
  • Предустановленная ОС Android 7.0 Nougat
  • Присутствует FM-радио
  • Есть светодиодная вспышка на лицевой панели
  • Практичный дизайн
  • Отсутствует сканер отпечатков
  • Нет индикатора событий и датчика освещения
  • Быстрая зарядка отсутствует
  • Отсутствует поддержка Samsung Pay
  • Малопроизводительный процессор

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 3 (2017)
48

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 68.68%
43

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy J3 (2017)
Инфо
Высота 143.2 мм
Ширина 70.3 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 142 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
68.68%
17

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Джей 3 (2017) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Quad 7570
Архитектура 4 ядра по 1.4 ГГц
CPU ядер 4
Частота 1400 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-T720 MP1
GPU-ядер 1
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
543
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1665
AnTuTu Benchmark 7
37810

Смартфон работает на процессоре собственного производства компании Samsung — Exynos 7570. Это четырехъядерное решение, работающее на тактовой частоте 1.4 ГГц. В тандеме с ним функционируют модуль оперативной памяти на 2 ГБ и модуль постоянной на 16 ГБ. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali T720.

69

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
49

Батарея

Характеристики
Объем 2400 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:45 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

В список технических характеристик Галакси Джей 3 (2017) также входит относительно небольшой аккумулятор на 2400 мАч. Телефон гарантировано живет больше суток от одного заряда. Быстрой и беспроводной зарядок, конечно же, нет.

42

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy J3 (2017)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

По центру расположился объектив основной 13-мегапиксельной камеры с диафрагмой f/1.8. Она не умеет записывать 4K-видео, однако с Full HD справляется на ура. Светодиодная вспышка присутствуют как на передней панели, так и задней. Фронтальная камера получила 5-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2.2. По отзывам владельцев, фотографии получаются достойного качества.

50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300

В устройство встроен LTE-модуль Cat.4, обеспечивающий высокую скорость беспроводной передачи данных (150 Мбит/с). Смартфон оборудован Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, а вот NFC полностью отсутствует.

60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2017 года
Дата начала продаж Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.658 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.32 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy J3 (2017) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy J3 (2017)

FAQ - Ответы на частые вопросы

Можно ли слушать радио без подключенных к смартфону наушников?

- Нет, для работы приемника наушники должны быть подключены.

Как долго Samsung Galaxy J3 2017 работает от одной зарядки?

- В активном использовании телефон проработает приблизительно 1-2 дня. Если пользоваться экономнее, то он продержится и 3-4 дня.

Какая версия пользовательского интерфейса предустановлена на этом аппарате?

- Коротко говоря, Samsung Experience 8.1. Это последняя на данный момент версия пользовательского интерфейса компании, который также используется на Samsung Galaxy S8 и S8 Plus.

Есть ли функция автояркости экрана?

- Нет, так как в Самсунг Джей 3 2017 модельного года отсутствует сенсор освещения.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (257 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (9)

кемал 01 марта 2020 19:24
я обзорщик техники. я щитаю отличный телефон сам пользовался и он у меня в роли второго телефона. млой инстаграм sultanov1686
+9 Ответить
Human 19 декабря 2019 20:25
Что за говно синтетический тест, если точно название модели не вставили???
0 Ответить
Ирина 29 ноября 2019 16:57
почему звук в телефоне тихий что можно сделать чтоб увеличить звук
+11 Ответить
Ольга 16 мая 2019 19:15
Покупала специально недорогой телефон для работы. Очень довольна выбором, есть все необходимые функции, нормально держит заряд сутки при интенсивном использовании при разговорах и отправки сообщений. Удобно лежит в руках, не тяжелый.
+1 Ответить
Таскын 03 апреля 2019 13:35
Катя! Это у тебя эконом энергия включен.Выключи эконом и снова включи, при включени убери галочку "фон.использвание сети". (Примерно так название). И все будет ОК!
-1 Ответить
Катя 18 мая 2018 22:22
Здравствуйте!хороший телефон.я довольна.только у меня вопрос:почему когда я перестаю работать в телефоне...спустя некоторое время у меня выключается интернет и не приходят смс?приходят только когда я провожу пальцем по экрану и разблокировываю телефон...только тогда включается передача данных и приходят смс!!! Как мне это отключить...?могут важное что-то написать например в вайбере...и я получаю только утром...помогите пожалуйста если это возможно!
0 Ответить
Гость Надежда 14 апреля 2018 03:12
Блин, люди, скажите мне, что вы делаете с телефоном, если через несколько дней он перестаёт у вас работать? Купила я этот телефон в ноябре месяце, за 4 с лишним месяца он ни разу не завис и ни разу просто так не выключился. Я полностью довольна работой телефона. Батарея заряжается быстро и держит очень долго. С включенным интернетом полного заряда батареи мне хватает на сутки. Так что делаю вывод, что многие люди просто не умеют бережно обращаться с телефоном, раз через неделю вы его сдаете в ремонт.
+5 Ответить
Елизавета 02 июня 2020 10:34
Вот именно!!!Я Вас поддерживаю!
0 Ответить
Гость Александр 14 декабря 2017 12:43
Отличный телефон! Купил себе и жене.все что нужно в нем есть, работает отлично, иногда люди покупают дорогие модели но сами не понимают и не используют все его возможности на все сто, а в этой модэли ненужного просто нет.Здорово!
+12 Ответить
Гость Александр 17 ноября 2017 17:56
Недавно приобрёл этот смартфон (Galaxy j3 2017).Сегодня впервые поставил на подзарядку и был удивлён отсутствием индикатора зарядки (не горит лампочка зарядки). Это что неисправность телефона или его конструктивная особенность. Объясните пожалуйста.
0 Ответить
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