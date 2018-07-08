Samsung Galaxy J3 (2018)
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2018 года
|Дата начала продаж
|Июль 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Достойный запас производительности
- Отдельный слот под карту памяти
- Практичный дизайн
- Хорошая фронтальная камера со вспышкой
- Быстрое подключение по 4G
- Наушники в комплекте
- Звук от Dolby Atmos
- Нет NFC
- Пластиковый корпус
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|294 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|69.12%
Экран здесь используется точно такой же, как у прошлогоднего аппарата. Следовательно, Самсунг Джей 3 (2018) обладает 5-дюймовой панелью с разрешением 1280 x 720 точек, построенной по технологии IPS. Учитывая эти характеристики, плотность пикселей составляет 294 ppi, а соотношение экрана к корпусу — 68.9%.
Дизайн и корпус
|Высота
|142.7 мм
|Ширина
|70.1 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|151.9 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Quad 7570
|Архитектура
|4 ядра по 1.4 ГГц
|CPU ядер
|4
|Частота
|1400 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T720 MP1
|GPU-ядер
|1
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Отзывы пользователей говорят о том, что новая модель быстрее старой на 50 - 60%. Это возможно благодаря процессору Exynos 7570, все ядра которого функционируют на тактовой частоте 1.5 ГГц. Главным преимуществом мобильного решения является графический ускоритель Mali G71, который устанавливался во флагманские модели чипсетов.
Galaxy J3 2018 имеет 16 ГБ памяти для хранения персональных данных и 2 ГБ оперативной. Если свободного пространства будет мало, Samsung предлагает использовать карту памяти до 256 ГБ.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0
|Оболочка UI
|Experience UI
Батарея
|Объем
|2600 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 1900
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2018 года
|Дата начала продаж
|Июль 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy J3 (2018)
FAQ - Ответы на частые вопросы
Можно ли здесь вставить две сим-карты и microSD?
- Samsung Galaxy J3 2018 года выпуска имеет три слота, два из которых используется для SIM-карт, а один по карту памяти объемом до 256 ГБ.
Есть ли в смартфоне радио, и если есть, то работает ли оно без подключенных наушников?
- Samsung установил в Джей 3 2018 FM-приемник, но он не работает без подключенных к телефону наушников. Для его работы предусмотрено специальное одноименное приложение.
Экран защищен стеклом Gorilla Glass?
- К сожалению, производителю пришлось сэкономить на этом, но вся лицевая панель защищена неплохим закаленным стеклом, которое не боится царапин.