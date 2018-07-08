Можно ли здесь вставить две сим-карты и microSD?

- Samsung Galaxy J3 2018 года выпуска имеет три слота, два из которых используется для SIM-карт, а один по карту памяти объемом до 256 ГБ.

Есть ли в смартфоне радио, и если есть, то работает ли оно без подключенных наушников?

- Samsung установил в Джей 3 2018 FM-приемник, но он не работает без подключенных к телефону наушников. Для его работы предусмотрено специальное одноименное приложение.

Экран защищен стеклом Gorilla Glass?

- К сожалению, производителю пришлось сэкономить на этом, но вся лицевая панель защищена неплохим закаленным стеклом, которое не боится царапин.