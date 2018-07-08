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Samsung Galaxy J3 (2018)

Samsung Galaxy J3 (2018)
Дисплей
52
Производительность
18
Батарея
51
Камера
44
Итоговая оценка
44
Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2018 года
Дата начала продаж Июль 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Достойный запас производительности
  • Отдельный слот под карту памяти
  • Практичный дизайн
  • Хорошая фронтальная камера со вспышкой
  • Быстрое подключение по 4G
  • Наушники в комплекте
  • Звук от Dolby Atmos
  • Нет NFC
  • Пластиковый корпус

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 3 (2018)
52

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 69.12%

Экран здесь используется точно такой же, как у прошлогоднего аппарата. Следовательно, Самсунг Джей 3 (2018) обладает 5-дюймовой панелью с разрешением 1280 x 720 точек, построенной по технологии IPS. Учитывая эти характеристики, плотность пикселей составляет 294 ppi, а соотношение экрана к корпусу — 68.9%.

39

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy J3 (2018)
Инфо
Высота 142.7 мм
Ширина 70.1 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 151.9 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
69.12%
18

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Джей 3 (2018) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Quad 7570
Архитектура 4 ядра по 1.4 ГГц
CPU ядер 4
Частота 1400 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-T720 MP1
GPU-ядер 1
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 800 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
642
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1770
AnTuTu Benchmark 7
49531

Отзывы пользователей говорят о том, что новая модель быстрее старой на 50 - 60%. Это возможно благодаря процессору Exynos 7570, все ядра которого функционируют на тактовой частоте 1.5 ГГц. Главным преимуществом мобильного решения является графический ускоритель Mali G71, который устанавливался во флагманские модели чипсетов.

Galaxy J3 2018 имеет 16 ГБ памяти для хранения персональных данных и 2 ГБ оперативной. Если свободного пространства будет мало, Samsung предлагает использовать карту памяти до 256 ГБ.

58

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0
Оболочка UI Experience UI
51

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да
Время полной зарядки 1:45 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
44

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy J3 (2018)
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 1900
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2018 года
Дата начала продаж Июль 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy J3 (2018) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy J3 (2018)

FAQ - Ответы на частые вопросы

Можно ли здесь вставить две сим-карты и microSD?

- Samsung Galaxy J3 2018 года выпуска имеет три слота, два из которых используется для SIM-карт, а один по карту памяти объемом до 256 ГБ.

Есть ли в смартфоне радио, и если есть, то работает ли оно без подключенных наушников?

- Samsung установил в Джей 3 2018 FM-приемник, но он не работает без подключенных к телефону наушников. Для его работы предусмотрено специальное одноименное приложение.

Экран защищен стеклом Gorilla Glass?

- К сожалению, производителю пришлось сэкономить на этом, но вся лицевая панель защищена неплохим закаленным стеклом, которое не боится царапин.

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (66 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Альбина Борисовна 08 июля 2018 18:41
Купила SAMSUNG GalaxyJ3 в феврале 2018г. а с июня на экране появилась надпись:"Приложение Google остановлено",обратилась в SAMSUNG-Центр на Ломоносовском проспекте, услуга оказалась платной стоимостью 3000р, почему не проработав 5-ти мясяцев это случилось и почему нет гарантийного ремонта, ведь это дорогая услуга.
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