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Samsung Galaxy J4

Samsung Galaxy J4
Дисплей
55
Производительность
17
Батарея
55
Камера
45
Итоговая оценка
46
Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Есть наушники в комплекте
  • Большой экран с достойной плотностью пикселей
  • Две сим-карты
  • Отдельный слот для карты памяти microSD
  • Неплохой мощности аккумулятор
  • Режим экономии мобильного интернета
  • Отсутствует поддержка двухдиапазонного Wi-Fi
  • Нет NFC-чипа
  • Используется microUSB, а не Type-C

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 4
55

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 71.2%

К достоинствам новинки можно отнести большой 5.5-дисплей, который строится по технологии Super AMOLED. Плотность пикселей при этом равна 267 PPI, соотношение экрана к корпусу — 71.2 процента. Поэтому характеристики Галакси Джей 4 вполне соответствуют его невысокой цене в 12 тысяч рублей.

40

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy J4
Инфо
Высота 151.7 мм
Ширина 77.2 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 175 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
71.2%
17

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Джей 4 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Quad 7570
Архитектура 4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 1400 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-T720 MP1
GPU-ядер 1
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
615
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1704
AnTuTu Benchmark 7
42809
AnTuTu Benchmark 8
56690
69

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI
55

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да
Время полной зарядки 1:50 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
45

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy J4
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 276 x 1932
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Micro
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.356 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.492 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy J4 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy J4

FAQ - Ответы на частые вопросы

Как вставить сим-карту в Samsung Galaxy J4?

- Так как крышка смартфона съемная, в нем нет традиционного лотка под сим-карту. Сперва снимите заднюю крышку, потянув за выступ в крышке, который находится справа сверху. Вставьте основную карточку в первый слот, а дополнительную во второй (они подписаны).

Имеет ли он защиту от воды?

- Галакси Джей 4 не может похвастаться водонепроницаемостью своих более дорогих собратьев, однако он с легкостью выдержит легкий дождь.

Можно ли настраивать интенсивность вспышки, которая находится спереди?

- Да, во время снимка вы можете отрегулировать интенсивность света, чтобы улучшить качество фотографии.

Как сделать скриншот?

- Для этого от вас требуется всего лишь нажать и удерживать кнопки питания и "Домой" на протяжении нескольких секунд. Снимки появятся в стандартной галерее смартфона.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (240 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (4)

Ольга 11 августа 2019 09:54
Не пожалела что купила. Телефон хороший, батарею держит хорошо. Отпечаток пальца мне не нужен, всякие там навороты, по три камеры, металлические корпуса с ядовитыми расцветками. Аппарат не нагревается даже при очень долгом использовании, даже в чехле. Не пожалела что купила, даже в золотом цвете, хотя цвет не очень. зато аппарат просто отличный.
+6 Ответить
Дмитрий 06 апреля 2019 08:34
Доброго дня. Объясните пожалуйста, где ж у него сканер отпечатка пальца?
-11 Ответить
Гость 18 сентября 2018 00:59
Индикатора попущенных вызовов и смс нет. Приложение контакты вообще адское - не отображается номер телефона под контактом. Как догадаться с какой карты звонить если не помнишь телефон контакта? ХЗ. Посмотреть быстренько номер телефона не получится, надо лезь в настройки контакта. Фото контакта при входящих звонках - маленький кружочек на темно сером фоне экрана сиартфона и имя серыми буквами. На солнце кто звонит сходу и не разберешься. Интернет страницы открываются с полосками сверху и снизу - если тел.горизонтально, это ад. Могу писать много и долго. Мне не нужен сканер отпечатка пальца, но по функционалу смартфон гораздо хуже моего маленького леново 850. Никогда больше не куплю себе смартфон самсунг.
+10 Ответить
Гость Марина 07 августа 2018 16:35
Решила купить маме. Долго выбирала. Сначала купила Asus zenfone 3 max 520tl. Но он так стал нагреваться просто стоя на зарядке, что просто атас. А когда я вставила симку, и немного в нём полазила, причём не в игры играла и не видео смотрела, а просто просмотрела меню и функции, он вообще раскалился. Я решила его вернуть. У меня уже год самсунг галакси J7 2017года. Очень им довольна. Решила тоже взять самсунг. Мне было нужно: большой дисплей, норм батарея, внутренняя память, оперативная, ну и камеры, канеш. Бонусом стало для меня что здесь два полноценных слота для микро (не нано!!!) сим. И отдельный- для флешки. Это оч порадовало, так как у мамы все симки ещё старые и резать их и менять не хотелось.ну тестю 3 суток уже. Позавчера в 23.35 полностью зарядился, и спустя двое!!!!!активных суток юзанья батарея на 6процентах. Более чем хорошо! Шустренький, красивый (в чёрном цвете с фирменным бампером),оперативы- 32. Не нужна флешка. Наушников не было. Камеры норм, не супер но и не плохо. J4 на полсантиметра шире J7 2017. Рекомендую всем, кому нужен красивый, большой и долгоиграющий друг. Выглядит дороже своей стоимости (покупала 4.08.2018 за 10990 рэ). Из наворотов- не хватает лично мне allwais on display и черного списка. Очень понравился. Самое то для любителей интернета и ярких дисплеев. :):):)
-37 Ответить
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