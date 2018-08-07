Samsung Galaxy J4
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Есть наушники в комплекте
- Большой экран с достойной плотностью пикселей
- Две сим-карты
- Отдельный слот для карты памяти microSD
- Неплохой мощности аккумулятор
- Режим экономии мобильного интернета
- Отсутствует поддержка двухдиапазонного Wi-Fi
- Нет NFC-чипа
- Используется microUSB, а не Type-C
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|267 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|71.2%
К достоинствам новинки можно отнести большой 5.5-дисплей, который строится по технологии Super AMOLED. Плотность пикселей при этом равна 267 PPI, соотношение экрана к корпусу — 71.2 процента. Поэтому характеристики Галакси Джей 4 вполне соответствуют его невысокой цене в 12 тысяч рублей.
Дизайн и корпус
|Высота
|151.7 мм
|Ширина
|77.2 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Quad 7570
|Архитектура
|4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|1400 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T720 MP1
|GPU-ядер
|1
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|One UI
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|276 x 1932
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|23 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Micro
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.356 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.492 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy J4
FAQ - Ответы на частые вопросы
Как вставить сим-карту в Samsung Galaxy J4?
- Так как крышка смартфона съемная, в нем нет традиционного лотка под сим-карту. Сперва снимите заднюю крышку, потянув за выступ в крышке, который находится справа сверху. Вставьте основную карточку в первый слот, а дополнительную во второй (они подписаны).
Имеет ли он защиту от воды?
- Галакси Джей 4 не может похвастаться водонепроницаемостью своих более дорогих собратьев, однако он с легкостью выдержит легкий дождь.
Можно ли настраивать интенсивность вспышки, которая находится спереди?
- Да, во время снимка вы можете отрегулировать интенсивность света, чтобы улучшить качество фотографии.
Как сделать скриншот?
- Для этого от вас требуется всего лишь нажать и удерживать кнопки питания и "Домой" на протяжении нескольких секунд. Снимки появятся в стандартной галерее смартфона.