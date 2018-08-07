Как вставить сим-карту в Samsung Galaxy J4?

- Так как крышка смартфона съемная, в нем нет традиционного лотка под сим-карту. Сперва снимите заднюю крышку, потянув за выступ в крышке, который находится справа сверху. Вставьте основную карточку в первый слот, а дополнительную во второй (они подписаны).

Имеет ли он защиту от воды?

- Галакси Джей 4 не может похвастаться водонепроницаемостью своих более дорогих собратьев, однако он с легкостью выдержит легкий дождь.

Можно ли настраивать интенсивность вспышки, которая находится спереди?

- Да, во время снимка вы можете отрегулировать интенсивность света, чтобы улучшить качество фотографии.

Как сделать скриншот?

- Для этого от вас требуется всего лишь нажать и удерживать кнопки питания и "Домой" на протяжении нескольких секунд. Снимки появятся в стандартной галерее смартфона.