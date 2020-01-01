Все характеристики чипа Самсунг Галакси Джей 4 Core и тесты в бенчмарках

Тесты в бенчмарках

Samsung Galaxy J4 Core является вторым смартфоном бренда на платформе Android Go. Эта платформа характеризуется упрощенной версией сервисов Google, которая берет намного меньше оперативной памяти. По этой причине здесь установлен модуль ОЗУ на 1 ГБ, тогда как устройства на базе обычной версии Android требуют для нормальной работы системы не меньше 2 ГБ ОЗУ.

Телефон получил 16 ГБ встроенной памяти и поддержку карт памяти до 256 ГБ. Здесь установлен процессор Snapdragon 425, не отличающийся высокой производительностью.