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Samsung Galaxy J4 Core

Samsung Galaxy J4 Core
Дисплей
54
Производительность
18
Батарея
54
Камера
42
Итоговая оценка
46
Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Хороший и современный дизайн
  • Есть NFC и поддержка OTG
  • Большой экран с хорошим разрешением
  • Поддержка LTE
  • Присутствует технология быстрой зарядки
  • Есть вспышки с обеих сторон
  • Используется старый microUSB
  • Экран построен по технологии TFT

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 4 Core
54

Экран

Тип TFT LCD
Размер 6 дюймов
Разрешение 720 x 1480 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9
Плотность пикселей 274 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 75%
44

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy J4 Core
Инфо
Высота 160.6 мм
Ширина 76.1 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 170 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
75%
18

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Джей 4 Core и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425
Архитектура 4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 1400 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Adreno 308
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 667 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
673
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1864
AnTuTu Benchmark 7
58545

Samsung Galaxy J4 Core является вторым смартфоном бренда на платформе Android Go. Эта платформа характеризуется упрощенной версией сервисов Google, которая берет намного меньше оперативной памяти. По этой причине здесь установлен модуль ОЗУ на 1 ГБ, тогда как устройства на базе обычной версии Android требуют для нормальной работы системы не меньше 2 ГБ ОЗУ.

Телефон получил 16 ГБ встроенной памяти и поддержку карт памяти до 256 ГБ. Здесь установлен процессор Snapdragon 425, не отличающийся высокой производительностью.

59

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1
Оболочка UI Android Oreo Go Edition
Размер системы из коробки 3.9 ГБ
54

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
42

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy J4 Core
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Аппарат имеет 8-мегапиксельную камеру сзади, максимальное разрешение которой составляет 3264 на 2448 баллов. Спереди расположилась 5-мегапиксельная камера с апертурой f/2.2. С обеих сторон есть по одной светодиодной вспышке. Одной из фишек является поддержка анимированных эмодзи, и по отзывам она работает почти так же хорошо, как и на флагманах.

55

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy J4 Core могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy J4 Core

FAQ - Ответы на частые вопросы

Что лучше взять, Galaxy J2 Core или Galaxy J4 Core?

- Эти смартфоны были выпущены в разный период времени, однако работают на одной и той же операционной системе — Android 8.1 с упрощенными сервисами Go. У них разные процессоры, однако предлагают схожую производительность. Самсунг Галакси Джей 4 Core получил в два раза больше постоянной памяти, и заметно больше экран. Мало того, более свежая модель поддерживает вдвое больше объем карты памяти. Сейчас 8 ГБ памяти считается очень мало, поэтому рекомендуется брать версию с большим объемом.

Можно ли здесь настроить Android Pay?

- Да, телефон оборудован модулем NFC, который обеспечивает работу системы Android Pay.

Оценка пользователей

4.2 из 5 баллов (27 голосов)

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