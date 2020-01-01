Samsung Galaxy J4 Core
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Хороший и современный дизайн
- Есть NFC и поддержка OTG
- Большой экран с хорошим разрешением
- Поддержка LTE
- Присутствует технология быстрой зарядки
- Есть вспышки с обеих сторон
- Используется старый microUSB
- Экран построен по технологии TFT
Технические характеристики
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|6 дюймов
|Разрешение
|720 x 1480 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|Плотность пикселей
|274 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|75%
Дизайн и корпус
|Высота
|160.6 мм
|Ширина
|76.1 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|170 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 425
|Архитектура
|4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|1400 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 308
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|667 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Samsung Galaxy J4 Core является вторым смартфоном бренда на платформе Android Go. Эта платформа характеризуется упрощенной версией сервисов Google, которая берет намного меньше оперативной памяти. По этой причине здесь установлен модуль ОЗУ на 1 ГБ, тогда как устройства на базе обычной версии Android требуют для нормальной работы системы не меньше 2 ГБ ОЗУ.
Телефон получил 16 ГБ встроенной памяти и поддержку карт памяти до 256 ГБ. Здесь установлен процессор Snapdragon 425, не отличающийся высокой производительностью.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Оболочка UI
|Android Oreo Go Edition
|Размер системы из коробки
|3.9 ГБ
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Аппарат имеет 8-мегапиксельную камеру сзади, максимальное разрешение которой составляет 3264 на 2448 баллов. Спереди расположилась 5-мегапиксельная камера с апертурой f/2.2. С обеих сторон есть по одной светодиодной вспышке. Одной из фишек является поддержка анимированных эмодзи, и по отзывам она работает почти так же хорошо, как и на флагманах.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Samsung Galaxy J4 Core
FAQ - Ответы на частые вопросы
Что лучше взять, Galaxy J2 Core или Galaxy J4 Core?
- Эти смартфоны были выпущены в разный период времени, однако работают на одной и той же операционной системе — Android 8.1 с упрощенными сервисами Go. У них разные процессоры, однако предлагают схожую производительность. Самсунг Галакси Джей 4 Core получил в два раза больше постоянной памяти, и заметно больше экран. Мало того, более свежая модель поддерживает вдвое больше объем карты памяти. Сейчас 8 ГБ памяти считается очень мало, поэтому рекомендуется брать версию с большим объемом.
Можно ли здесь настроить Android Pay?
- Да, телефон оборудован модулем NFC, который обеспечивает работу системы Android Pay.
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