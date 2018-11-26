Samsung Galaxy J4 Plus
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Минимальные рамки по бокам экрана
- Два варианта памяти: 2 и 3 ГБ
- Предустановлена операционная система Android 8.1
- Есть поддержка OTG
- Сканер лица
- Средняя производительность
- Нет быстрой зарядки
- Корпус полностью выполнен из пластика
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6 дюймов
|Разрешение
|720 x 1480 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|Плотность пикселей
|274 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|73.6%
Тесты дисплея
Samsung Galaxy J4 Plus получил такой же 6-дюймовый экран, как и J6 Plus. Таким образом, у него такое же физическое разрешение (1480 на 720 точек) и, разумеется, плотность пикселей — 274 точки на дюйм.
Дизайн и корпус
|Высота
|161.4 мм
|Ширина
|76.9 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|178 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 425
|Архитектура
|4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|1400 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 308
|Частота GPU
|500 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|667 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Мобильный аппарат построен на платформе компании Qualcomm. В ее основе используется 4-ядерный чипсет Snapdragon 425, который комплектуется графическим ускорителем Adreno 308. Также производитель предлагает два варианта памяти: 16/32 ГБ и 2/3 ГБ.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|One UI 1.0
|Размер системы из коробки
|7.8 ГБ
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|3:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Самсунг Джей 4 Плюс работает от аккумулятора объемом 3300 мАч. Samsung не заявляет о том, что телефон имеет быструю зарядку, однако заряжается он достаточно быстро.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900
Набор беспроводных технологий стандартный. Здесь используется однодиапазонный Wi-Fi 802.11n 2.4 Гц, энергоэффективный Bluetooth 4.2. Вы будете рады узнать, что на борту есть поддержка OTG, FM-приемник и даже сканер лица. Характеристики последнего остаются в тайне, то есть мы до конца не знаем принцип его работы. Отзывы говорят, что эта функция обеспечивает достойную скорость работы.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.32 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.46 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy J4 Plus
FAQ - Ответы на частые вопросы
Если нет быстрой зарядки, то сколько времени нужно до полного заряда аккумулятора?
- В случае с Самсунг Галакси Джей 4 Плюс процесс занимает чуть более, чем полтора часа. В выключенном состоянии телефон заряжается быстрее.
Можно ли в этом смартфоне настроить бесконтактные платежи?
- Да
Насколько быстро в Самсунг Джей 4+ работает сканер лица?
- Достаточно быстро для того, чтобы пользователь не испытывал дискомфорта в его работе.