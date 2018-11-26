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Samsung Galaxy J4 Plus

Samsung Galaxy J4 Plus
Дисплей
54
Производительность
21
Батарея
54
Камера
44
Итоговая оценка
48
Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Минимальные рамки по бокам экрана
  • Два варианта памяти: 2 и 3 ГБ
  • Предустановлена операционная система Android 8.1
  • Есть поддержка OTG
  • Сканер лица
  • Средняя производительность
  • Нет быстрой зарядки
  • Корпус полностью выполнен из пластика

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 4 Плюс
54

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6 дюймов
Разрешение 720 x 1480 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9
Плотность пикселей 274 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 73.6%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
542 нит

Samsung Galaxy J4 Plus получил такой же 6-дюймовый экран, как и J6 Plus. Таким образом, у него такое же физическое разрешение (1480 на 720 точек) и, разумеется, плотность пикселей — 274 точки на дюйм.

42

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy J4 Plus
Инфо
Высота 161.4 мм
Ширина 76.9 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 178 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
73.6%
21

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Джей 4 Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425
Архитектура 4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 1400 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Adreno 308
Частота GPU 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 667 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
649
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1812
AnTuTu Benchmark 7
67793

Мобильный аппарат построен на платформе компании Qualcomm. В ее основе используется 4-ядерный чипсет Snapdragon 425, который комплектуется графическим ускорителем Adreno 308. Также производитель предлагает два варианта памяти: 16/32 ГБ и 2/3 ГБ.

69

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI 1.0
Размер системы из коробки 7.8 ГБ
54

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 3:10 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Самсунг Джей 4 Плюс работает от аккумулятора объемом 3300 мАч. Samsung не заявляет о том, что телефон имеет быструю зарядку, однако заряжается он достаточно быстро.

44

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy J4 Plus
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
55

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900

Набор беспроводных технологий стандартный. Здесь используется однодиапазонный Wi-Fi 802.11n 2.4 Гц, энергоэффективный Bluetooth 4.2. Вы будете рады узнать, что на борту есть поддержка OTG, FM-приемник и даже сканер лица. Характеристики последнего остаются в тайне, то есть мы до конца не знаем принцип его работы. Отзывы говорят, что эта функция обеспечивает достойную скорость работы.

76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.32 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.46 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy J4 Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy J4 Plus

FAQ - Ответы на частые вопросы

Если нет быстрой зарядки, то сколько времени нужно до полного заряда аккумулятора?

- В случае с Самсунг Галакси Джей 4 Плюс процесс занимает чуть более, чем полтора часа. В выключенном состоянии телефон заряжается быстрее.

Можно ли в этом смартфоне настроить бесконтактные платежи?

- Да

Насколько быстро в Самсунг Джей 4+ работает сканер лица?

- Достаточно быстро для того, чтобы пользователь не испытывал дискомфорта в его работе.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (200 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (9)

Оксана 03 сентября 2020 09:18
Очень сильно тормозит, сканер лица тоже с большим опозданием, в процессе игры тухнет экран, я с таким не встречалась. Сильно сожалею что его выбрала.☹ О самсунге даже подумать не могла что так может быть.
0 Ответить
Ирэн 28 ноября 2019 20:06
Вот года не прошло как очень тормозит и тупит!
0 Ответить
АлБа 02 августа 2019 15:03
Не покупайте этот шлак Соберите деньжат и купите получше
+10 Ответить
Серк 24 апреля 2019 16:25
Телефон очень даже ничего. Купил вчера и уже разобрался со всем.
0 Ответить
Дмитрий 04 апреля 2019 19:44
Nfc есть.на данной модели.использую бесконтаетные платежи
0 Ответить
Алекс 02 апреля 2019 21:43
В вопросах и ответах утверждается, что этот смартфон не имеет модуля NFC. Возможно, это зависит от места сборки. Мой «J4 Plus (2018)» собран в Индии. У него данный модуль имеется.
-10 Ответить
Влад. 01 апреля 2019 19:26
Почему-то невозможно установить связь телефона Самсунг галакси 4 джи плюс через bluetooth с автомобилем
-1 Ответить
Noila 23 января 2019 09:10
Где скриншот? И калькулятор??? Тормозит ужасно! Очень сожалею что купила этот телефон. А кстати, единственный плюс - цвет, и то высвечивается очень быстро
-51 Ответить
Kataeremeeva13 16 июня 2020 11:53
Есть и передача wi fi, калькулятор с доп. Панелью, скриншот кнопка "домой" и звук, либо отключение, брать смартфон нужно в проверенных магазинах, чтобы не тупил
0 Ответить
Ирина 26 ноября 2018 10:08
Почему нет функции wi-fi передачи, когда можно передавать на внешний источник такой как телевизор? На самых простых гаджетах есть передача изображения, а здесь нет. Как так? Нет в сведении о телефоне данных о процессоре, найти это можно только в интернете. Вроде новая модель 2018 года, а впечатление что создавалась она еще в прошлом веке. Да экран немного больше базовой модели, да сканер лица, да оплата с телефона, но где считывание отпечатка пальца? Где двойная камера как на устаревших моделях 16-17 годов? Не доработали, сыровато
-82 Ответить
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