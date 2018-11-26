Если нет быстрой зарядки, то сколько времени нужно до полного заряда аккумулятора?

- В случае с Самсунг Галакси Джей 4 Плюс процесс занимает чуть более, чем полтора часа. В выключенном состоянии телефон заряжается быстрее.

Можно ли в этом смартфоне настроить бесконтактные платежи?

- Да

Насколько быстро в Самсунг Джей 4+ работает сканер лица?

- Достаточно быстро для того, чтобы пользователь не испытывал дискомфорта в его работе.