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Samsung Galaxy J5

Samsung Galaxy J5
Дисплей
48
Производительность
13
Батарея
47
Камера
41
Итоговая оценка
36
Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2015 года
Дата начала продаж Июнь 2015 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой дислей
  • HD-разрешение
  • Поддержка 4G и двух сим-карт
  • Энергоэффективный Bluetooth
  • Съемный аккмулятор
  • 64-битный процессор
  • Неплохое соотношение экрана к корпусу
  • Небольшой объем встроенной памяти
  • Нет поддержки беспроводной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 5
48

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 67.77%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
362 нит

Galaxy J5 оснащен 5.0-дюймовым Super AMOLED-экраном, который может похвастаться отличным контрастом и абсолютно черным цветом. Его разрешение 1280x720 пикселей, чего будет вполне достаточно большинству пользователей. Устройство обладает неплохим соотношением экрана к корпусу - 67.5%.

33

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy J5
Инфо
Высота 142.1 мм
Ширина 71.8 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 146 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
67.77%
13

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Джей 5 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 410
Архитектура 4 ядра по 1.2 ГГц
CPU ядер 4
Частота 1200 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Adreno 306
Частота GPU 400 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1.5 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 533 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
485
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1255
AnTuTu Benchmark 7
19849
26

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.1
Оболочка UI TouchWiz
Размер системы из коробки 3.8 ГБ
47

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да
Время полной зарядки 1:50 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 410 в сочетании с графическим ускорителем Adreno 306 и 1.5 ГБ ОЗУ показывает приличные результаты в тестах как на производительность, так и автономность. К примеру, смартфон способен проработать 18 часов в режиме разговора в сетях 3G и 62 часа в воспроизведения музыки. Емкость аккумулятора составляет 2600 мАч.

41

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy J5
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Samsung Galaxy J5 получил 13-мегапиксельную основную камеру с возможностью записи видео в качестве 1080p и фронтальную с разрешением 5 МП. Также здесь присутствует неплохая LED-вспышка, которая обеспечит съемку в условиях низкой освещенности. Огорчает отсутствие оптической стабилизации картинки, хотя фотографии получают весьма достойные, особенно в дневное время суток.

54

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Micro
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 2600, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2015 года
Дата начала продаж Июнь 2015 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.612 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.482 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy J5 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy J5

FAQ - Ответы на частые вопросы

Поддерживает ли смартфон подключения по OTG?

- Да. Вы можете подключить к нему флешку, мишь и клавиатуру.

Какая модель имеет поддержку двух сим-карт?

- Это SM-J500H/DS.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (87 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Ольга 05 апреля 2019 08:50
Какие могут быть причины того, что телефон не включается? на экране надпись samsung и всё?
+4 Ответить
Юлия 04 апреля 2019 19:30
Решила поменять свой телефон. Так как у меня всегда были Самсунги и я к ним привыкла, поэтому и выбирать стала из них. После долгих выборов остановилась на SAMSUNG GALAXY J5. Он хоть и не сильно дорогой, но все что хотела в нем есть. Купила в золотом цвете, уж очень он мне понравился) Пользуюсь уже вторую неделю, никаких глюков, работает стабильно. Хочется отметить довольно хорошее качество фотографий, что для меня весьма значимо. Своим новым телефоном очень довольна.
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