Samsung Galaxy J5
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2015 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2015 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой дислей
- HD-разрешение
- Поддержка 4G и двух сим-карт
- Энергоэффективный Bluetooth
- Съемный аккмулятор
- 64-битный процессор
- Неплохое соотношение экрана к корпусу
- Небольшой объем встроенной памяти
- Нет поддержки беспроводной зарядки
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|294 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|67.77%
Тесты дисплея
Galaxy J5 оснащен 5.0-дюймовым Super AMOLED-экраном, который может похвастаться отличным контрастом и абсолютно черным цветом. Его разрешение 1280x720 пикселей, чего будет вполне достаточно большинству пользователей. Устройство обладает неплохим соотношением экрана к корпусу - 67.5%.
Дизайн и корпус
|Высота
|142.1 мм
|Ширина
|71.8 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|146 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 410
|Архитектура
|4 ядра по 1.2 ГГц
|CPU ядер
|4
|Частота
|1200 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 306
|Частота GPU
|400 МГц
|Объем ОЗУ
|1.5 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|533 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 5.1
|Оболочка UI
|TouchWiz
|Размер системы из коробки
|3.8 ГБ
Батарея
|Объем
|2600 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 410 в сочетании с графическим ускорителем Adreno 306 и 1.5 ГБ ОЗУ показывает приличные результаты в тестах как на производительность, так и автономность. К примеру, смартфон способен проработать 18 часов в режиме разговора в сетях 3G и 62 часа в воспроизведения музыки. Емкость аккумулятора составляет 2600 мАч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|23 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Samsung Galaxy J5 получил 13-мегапиксельную основную камеру с возможностью записи видео в качестве 1080p и фронтальную с разрешением 5 МП. Также здесь присутствует неплохая LED-вспышка, которая обеспечит съемку в условиях низкой освещенности. Огорчает отсутствие оптической стабилизации картинки, хотя фотографии получают весьма достойные, особенно в дневное время суток.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Micro
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 2600, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2015 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2015 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.612 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.482 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy J5
FAQ - Ответы на частые вопросы
Поддерживает ли смартфон подключения по OTG?
- Да. Вы можете подключить к нему флешку, мишь и клавиатуру.
Какая модель имеет поддержку двух сим-карт?
- Это SM-J500H/DS.
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