Четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 410 в сочетании с графическим ускорителем Adreno 306 и 1.5 ГБ ОЗУ показывает приличные результаты в тестах как на производительность, так и автономность. К примеру, смартфон способен проработать 18 часов в режиме разговора в сетях 3G и 62 часа в воспроизведения музыки. Емкость аккумулятора составляет 2600 мАч.