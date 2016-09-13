Тесты автономности

За автономность мобильного устройства отвечает съемный аккумулятор на 3100 мАч, которого должно хватить практически на полный день. В режиме разговора в сетях третьего поколения производитель обещает 18 часов, и это неплохой результат. Благодаря тому, что батарея не встроена в корпус, вы сможете заменить ее без каких-либо проблем когда это будет необходимо.