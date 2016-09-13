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Samsung Galaxy J5 (2016)

Samsung Galaxy J5 (2016)
Дисплей
49
Производительность
14
Батарея
50
Камера
42
Итоговая оценка
38
Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2016 года
Дата начала продаж Апрель 2016 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Великолепный HD-экран с отличным соотношением к корпусу
  • Металлический корпус
  • Есть отдельный слот для карты памяти
  • Съемная батарея
  • Обе камеры со светодиодной вспышкой
  • Широкий выбор цветов
  • Средняя плотность пикселей на дюйм
  • Не самая свежая версия Android

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 5 (2016)
49

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.2 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 70.94%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит

Samsung Galaxy J5 (2016), как и другие модели этой линейки, имеет металлический корпус и прекрасный Super AMOLED-экран с HD-разрешением. Он имеет отличное соотношение к корпусу и тонкие рамки, что, безусловно, сказывается на внешнем виде смартфона. Диагональ составляет 5.2 дюйма, и этот размер является идеальным для многих потребителей.

39

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy J5 (2016)
Инфо
Высота 145.8 мм
Ширина 72.3 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 158 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
70.94%
14

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Джей 5 (2016) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 410
Архитектура 4 ядра по 1.2 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 1200 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Adreno 306
Частота GPU 400 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 533 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
485
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1455
AnTuTu Benchmark 7
27617

Данный бюджетник может похвастаться неплохим техническими характеристиками, а именно четырехъядерным процессором Snapdragon 410 от Qualcomm. Он совместим с 64-битной архитектурой, работает на частоте 1.2 ГГц в паре с графическим ускорителем Adreno 306. Преемник прошлогоднего Samsung Galaxy J5 получил 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ постоянной, которую возможно расширить с помощью microSD до 128 ГБ, и для этого существует отдельный слот.

36

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1
Оболочка UI TouchWiz
Размер системы из коробки 3.7 ГБ
50

Батарея

Характеристики
Объем 3100 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:50 ч.
Время просмотра видео
5:23 ч.
Время разговора (3G)
22:23 ч.

За автономность мобильного устройства отвечает съемный аккумулятор на 3100 мАч, которого должно хватить практически на полный день. В режиме разговора в сетях третьего поколения производитель обещает 18 часов, и это неплохой результат. Благодаря тому, что батарея не встроена в корпус, вы сможете заменить ее без каких-либо проблем когда это будет необходимо.

42

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy J5 (2016)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2576 x 1932
Апертура f/1.9
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
54

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Micro
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Музыка
64 дБ
Звонок
70 дБ

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2016 года
Дата начала продаж Апрель 2016 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.579 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.594 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy J5 (2016) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy J5 (2016)

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (311 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (7)

Александр 16 октября 2020 10:24
Как к телеку подключить
0 Ответить
Дмитрий 07 ноября 2019 16:16
У меня J7(2016)сим работают 3g,2J и4-2g, а у жены J5(2016)-только одна 4-2g, вторая сразу сбрасывается на 2g. Нормальные операторы для обоих сим недоступны.
0 Ответить
Nikita os 2006 21 апреля 2019 16:41
Телефон так то хороший все функции всегда под рукой но увы 16 гб это малоато както для съемки в Full HD да и для последнего обновления операционки стало очень мало памяти однако игры тянет на средних настройках графики достаточно хорошо.
-1 Ответить
Жулдыз 15 марта 2019 20:25
отличный телефон! у меня 2х годовалый ребенок, малыш телефон 3 раза сильно топил , из них два раза в один день. телефон плавал на дне ванны, во внутрь попала вода. помимо этого как минимум раз сто падал на пол еще раз 20 на асфальт, и раз 50 мой ребенок бросал со всей силы и телефон разлетался во все стороны. Результат- телефон работает, после каждого раза я думала , ну все хана телефону, но нет, тьфу, тьфу, тьфу. причем муж хотел купить айфон, а я отказалась и радуюсь всякий раз , что сделала правильный выбор
+2 Ответить
Гость Svetlana 19 ноября 2017 18:52
Смартфон просто класс, недавно приобрела. Звук, цвета, и все функции в идеале работают. Есть 3G и так же 4G поддерживает. Работает шустро без каких либо тормажений. Батареи хватает надолго. А в игры я не игараю, по этому мне этого смартфона хватит заглаза. Только ват сап, звонки, элект. почта. Смс. И один любимый сайт(....), фото видио(стандарт) как и все этими услугами пользуються. Поэтому хватит надолго этого смартфона, если сильно негрузить. Очень удобен, особенно для таких пользователей как я.
+27 Ответить
Мишок 06 ноября 2017 00:59
Купил в начале 2017 года J510 и очень доволен. Камера как для фото отлично фотографирует, но видео хромает если снимать динамичное видео. 2 гига оперативки хватает с запасом, 16 встроенной тоже. Экран как всегда на высоте. огорчил только задний динамик, по сравнению с предыдущими моделями стал писклявый, но терпимо. Аккумулятора хватает практически всегда на день если не играть много на 3д игрушках и вообще не мучать его. Когда катаюсь на велосипеде и вкл. GPS, постоянно фотографирую, играет музыка, вкл. инет для лучшего определения местности, то аккумулятора хватает до 6 часов работы, в среднем 4-4.5 часа. Общая оценка 4.5 бала, отличный тел за свои деньги, быстрый для серфа в инете, хорошо фотографирует, быстро заряжается, экран идеальный по цветопередаче. К минусам можно было и побольше аккум, видео запись на уровне 2015 года, задний динамик.
+26 Ответить
mr_CooL 13 сентября 2016 11:38
Пользуюсь неделю, пока всё отлично. оба камеры классные, только при слабо освещение есть немного шума, но за свою цену очень даже неплохо. телефон достаточно шустрый, не разу не зависал и не думал, реагирует моментально. очень удобно лежит в руке (если надеть чехол, а так выскальзывает).обрадовала версия прошивки: 6.0.1. В общем всем советую, аппарат реально классный.
+15 Ответить
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