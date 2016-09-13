Samsung Galaxy J5 (2016)
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2016 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Великолепный HD-экран с отличным соотношением к корпусу
- Металлический корпус
- Есть отдельный слот для карты памяти
- Съемная батарея
- Обе камеры со светодиодной вспышкой
- Широкий выбор цветов
- Средняя плотность пикселей на дюйм
- Не самая свежая версия Android
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.2 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|70.94%
Тесты дисплея
Samsung Galaxy J5 (2016), как и другие модели этой линейки, имеет металлический корпус и прекрасный Super AMOLED-экран с HD-разрешением. Он имеет отличное соотношение к корпусу и тонкие рамки, что, безусловно, сказывается на внешнем виде смартфона. Диагональ составляет 5.2 дюйма, и этот размер является идеальным для многих потребителей.
Дизайн и корпус
|Высота
|145.8 мм
|Ширина
|72.3 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|158 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Золотой, Розовое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 410
|Архитектура
|4 ядра по 1.2 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|1200 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 306
|Частота GPU
|400 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|533 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Данный бюджетник может похвастаться неплохим техническими характеристиками, а именно четырехъядерным процессором Snapdragon 410 от Qualcomm. Он совместим с 64-битной архитектурой, работает на частоте 1.2 ГГц в паре с графическим ускорителем Adreno 306. Преемник прошлогоднего Samsung Galaxy J5 получил 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ постоянной, которую возможно расширить с помощью microSD до 128 ГБ, и для этого существует отдельный слот.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0.1
|Оболочка UI
|TouchWiz
|Размер системы из коробки
|3.7 ГБ
Батарея
|Объем
|3100 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
За автономность мобильного устройства отвечает съемный аккумулятор на 3100 мАч, которого должно хватить практически на полный день. В режиме разговора в сетях третьего поколения производитель обещает 18 часов, и это неплохой результат. Благодаря тому, что батарея не встроена в корпус, вы сможете заменить ее без каких-либо проблем когда это будет необходимо.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2576 x 1932
|Апертура
|f/1.9
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Micro
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2016 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.579 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.594 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон