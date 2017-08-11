Будет ли достаточно 2 ГБ ОЗУ для комфортного использования многооконного режима?

- Более чем. Вы без проблем сможете открыть два приложения одновременно, не испытывая при этом дискомфорта.

Будут ли в России продаваться односимочные модели Самсунг Галакси Джей 3 (2017)?

- Нет, российские потребители смогут приобрести только двухсимочный вариант. Этот аппарат носит номер модели SM-J530F/DS.

Сканер отпечатков в Galaxy J5 2017 реагирует на касание или нажатие по кнопке "Домой"?

- Для разблокировки экрана нет необходимости нажимать кнопку "Домой", достаточно лишь прикоснуться к сенсору. Телефон мгновенно активируется и будет готов к работе.

Есть ли оптическая стабилизация изображения?

- Нет, стабилизатор отсутствует, но вместо него компания Samsung использует достаточно неплохие алгоритмы электронной стабилизации картинки.