Samsung Galaxy J5 (2017)
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2017 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Встроенный FM-приемник
- Оригинальный цельнометаллический дизайн
- Три отдельных слота для SIM-карт и microSD
- Датчик освещения (автояркость)
- Емкий аккумулятор и хорошая автономность
- Экран выполнен по технологии Super AMOLED
- Поддержка Samsung Pay
- Нет поддержки быстрой зарядки
- Всего один динамик громкой связи
- Отсутствует система шумоподавления
- Относительно старый Bluetooth
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.2 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|71.74%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Больше 71% всей лицевой поверхности Samsung Galaxy J5 (2017), которая защищена стеклом Corning Gorilla Glass, занимает 5.2-дюймовый Super AMOLED-дисплей с HD-разрешением. Согласно отзывам пользователей, углы обзора идеальные, а уровня яркости более чем достаточно.
Дизайн и корпус
|Высота
|146.3 мм
|Ширина
|71.3 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|160 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой, Розовое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7870
|Архитектура
|8 ядер по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1600 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T830 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Под капотом находится сбалансированный процессор Exynos 7870 (1.6 ГГц), 2 ГБ оперативной (LPDDR3), 16 ГБ встроенной памяти и отдельный слот под microSD объемом до 128 ГБ. Характеристики Самсунг Галакси Джей 5 (2017) также включают сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку "Домой".
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|TouchWiz UI
|Размер системы из коробки
|5.9 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Вся аппаратная платформа полагается на весьма емкий аккумулятор на 3000 мАч, обеспечивающий 21 час разговоров в сети третьего поколения и 22 часа беспрерывного воспроизведения видео.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Апертура
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|28 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Обе камеры смартфона оборудованы одинаковыми 13-мегапиксельными сенсорами, но размер диафрагм отличается. У основного объектива диафрагма f/1.7, а у дополнительного — f/1.9. Samsung Samsung J5 (2017) оборудован парой светодиодных вспышек, одна из которых находится спереди смартфона, а другая сзади. Приложение "Камера" имеет профессиональный режим, который позволяет знающим людям выжать из нее все возможное.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2017 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.349 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.36 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Samsung Galaxy J5 (2017)
FAQ - Ответы на частые вопросы
Будет ли достаточно 2 ГБ ОЗУ для комфортного использования многооконного режима?
- Более чем. Вы без проблем сможете открыть два приложения одновременно, не испытывая при этом дискомфорта.
Будут ли в России продаваться односимочные модели Самсунг Галакси Джей 3 (2017)?
- Нет, российские потребители смогут приобрести только двухсимочный вариант. Этот аппарат носит номер модели SM-J530F/DS.
Сканер отпечатков в Galaxy J5 2017 реагирует на касание или нажатие по кнопке "Домой"?
- Для разблокировки экрана нет необходимости нажимать кнопку "Домой", достаточно лишь прикоснуться к сенсору. Телефон мгновенно активируется и будет готов к работе.
Есть ли оптическая стабилизация изображения?
- Нет, стабилизатор отсутствует, но вместо него компания Samsung использует достаточно неплохие алгоритмы электронной стабилизации картинки.