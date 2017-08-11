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Samsung Galaxy J5 (2017)

Samsung Galaxy J5 (2017)
Дисплей
49
Производительность
20
Батарея
63
Камера
47
Итоговая оценка
48
Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Встроенный FM-приемник
  • Оригинальный цельнометаллический дизайн
  • Три отдельных слота для SIM-карт и microSD
  • Датчик освещения (автояркость)
  • Емкий аккумулятор и хорошая автономность
  • Экран выполнен по технологии Super AMOLED
  • Поддержка Samsung Pay
  • Нет поддержки быстрой зарядки
  • Всего один динамик громкой связи
  • Отсутствует система шумоподавления
  • Относительно старый Bluetooth

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 5 (2017)
49

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.2 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 71.74%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
319 нит

Больше 71% всей лицевой поверхности Samsung Galaxy J5 (2017), которая защищена стеклом Corning Gorilla Glass, занимает 5.2-дюймовый Super AMOLED-дисплей с HD-разрешением. Согласно отзывам пользователей, углы обзора идеальные, а уровня яркости более чем достаточно.

46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy J5 (2017)
Инфо
Высота 146.3 мм
Ширина 71.3 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 160 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
71.74%
20

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Джей 5 (2017) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7870
Архитектура 8 ядер по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1600 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-T830 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
704
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3284
AnTuTu Benchmark 7
45947
AnTuTu Benchmark 8
80664

Под капотом находится сбалансированный процессор Exynos 7870 (1.6 ГГц), 2 ГБ оперативной (LPDDR3), 16 ГБ встроенной памяти и отдельный слот под microSD объемом до 128 ГБ. Характеристики Самсунг Галакси Джей 5 (2017) также включают сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку "Домой".

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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI TouchWiz UI
Размер системы из коробки 5.9 ГБ
63

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:10 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:48 ч.
Время просмотра видео
18:35 ч.
Время разговора (3G)
21:37 ч.

Вся аппаратная платформа полагается на весьма емкий аккумулятор на 3000 мАч, обеспечивающий 21 час разговоров в сети третьего поколения и 22 часа беспрерывного воспроизведения видео.

47

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy J5 (2017)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Апертура f/1.9
Фокусное расстояние 28 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Обе камеры смартфона оборудованы одинаковыми 13-мегапиксельными сенсорами, но размер диафрагм отличается. У основного объектива диафрагма f/1.7, а у дополнительного — f/1.9. Samsung Samsung J5 (2017) оборудован парой светодиодных вспышек, одна из которых находится спереди смартфона, а другая сзади. Приложение "Камера" имеет профессиональный режим, который позволяет знающим людям выжать из нее все возможное.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
70 дБ
Звонок
82 дБ

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.349 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.36 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy J5 (2017) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy J5 (2017)

FAQ - Ответы на частые вопросы

Будет ли достаточно 2 ГБ ОЗУ для комфортного использования многооконного режима?

- Более чем. Вы без проблем сможете открыть два приложения одновременно, не испытывая при этом дискомфорта.

Будут ли в России продаваться односимочные модели Самсунг Галакси Джей 3 (2017)?

- Нет, российские потребители смогут приобрести только двухсимочный вариант. Этот аппарат носит номер модели SM-J530F/DS.

Сканер отпечатков в Galaxy J5 2017 реагирует на касание или нажатие по кнопке "Домой"?

- Для разблокировки экрана нет необходимости нажимать кнопку "Домой", достаточно лишь прикоснуться к сенсору. Телефон мгновенно активируется и будет готов к работе.

Есть ли оптическая стабилизация изображения?

- Нет, стабилизатор отсутствует, но вместо него компания Samsung использует достаточно неплохие алгоритмы электронной стабилизации картинки.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (282 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (3)

Ольга 19 сентября 2019 14:16
Приобрела аппарат в 2017 году. В руке лежит добротно, чувствуется, что вещь)) Правда он довольно скользкий, поэтому лучше сразу брать чехол. Дисплей приятный глазу. Уронила его в горах, на скалы, стекло треснуло, немного помялся алюминиевый корпус, но серьёзных повреждений не получил. Падал без чехла, с высоты около 2 метров)) Работает без глюков, интернет шустрый, камера нормальная, как и у всех нормальных смартфонов в принципе) Но для фото у меня есть фотоаппарат, поэтому для меня камера второстепенна. Хотя он снимает видео в хорошем качестве и цветопередача тоже хорошая. В общем для меня минусов в нем мало, пользуюсь по сей день (2019 год) и проблем не было ни разу)
+2 Ответить
Danila Nechaev 02 апреля 2019 20:37
дисплей у этих телефонов полное говно!!!!!!!!! у меня телефон упал с высоты чуть выше колена на ленолиум и сразу же поплыл экран и все...( при чем это 1 было падение) у девушки тоже такой же тел, покупали в одно и тоже время, тел у пал у ней на доски ток, ток 3 раз и приключилась тажа самая фигня, поплыл экран телефонам 8 месяцев, разница в проблеме 2 недели, что бы поставить оригинальный дисплей нужно 6000р покупали его за 1500, летом 2018 за такие бабосики есть намног лучше телефоны, намного!!!
0 Ответить
Дмитри 11 августа 2017 20:53
По цене примерно как А3 (2017), по характеристикам: лучше: 1. Раздельный слот для Сим-2 и карты памяти. И это жирный плюс. 2. Основная камера чувствительней к свету (F/1.7 против F/1.9 у А3) 3. Фронтальная камера 13Мп со вспышкой, против 8Мп без вспышки (у А3 вспышка имитируется дисплеем телефона) 4. Батарея 3000мАч против 2350мАч, но БОльший экран эту разницу сводит к минимуму. 5. Размеры больше, но это - кому как. хуже: 1. Нет влагозащиты 2. старый micro-USB против Type-C 3. А3 удобнее лежит в руке из-за меньших размеров (субъективное мнение) остальное (процессор, память, графика) - один в один. Если выбирать между ними, взял бы J5
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