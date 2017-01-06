Samsung Galaxy J5 Prime
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Отдельный слот для карты памяти объемом до 256 ГБ
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- В комплекте есть наплохая гарнитура
- Премиальный дизайн
- Хорошая фронтальная камера
- Есть поддержка 4G
- Нет автоматической яркости экрана
- Нет NFC
- Экран выполнен по технологии IPS, а не AMOLED
Технические характеристики
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|294 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|69.67%
Дизайн и корпус
|Высота
|142.8 мм
|Ширина
|69.5 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|143 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Samsung Galaxy J5 Prime - смартфон, который производит приятные впечатления с первого взгляда. Его корпус выполнен из красивого и приятного на ощупь металла, а лицевая панель покрыта устойчивым к царапинами стеклом. Благодаря скругленным краям телефон просто великолепно ложится в ладонь, его не хочется отпускать. Получилась новинка относительно компактной, учитывая достаточно большой 5-дюймовым дисплей.
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Quad 7570
|Архитектура
|4 ядра по 1.4 ГГц
|CPU ядер
|4
|Частота
|1400 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T720 MP1
|GPU-ядер
|1
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16, 32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Ознакомившись с подробными характеристиками Галакси Джи 5 Прайм, вы узнаете, что внутри данного смартфона находится четырехъядерный процессор, работающий на тактовой частоте 1.4 ГГц. Кроме этого, здесь доступно 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, но если пользователю окажется этого мало, он может вставить карту памяти объемом до 256 ГБ в отдельный для нее слот. Учитывая не самое высокое разрешения экрана в 720 x 1280 пикселей, гаджет работает плавно и без нареканий.
Поэтому, даже если учесть тот факт, что цена Самсунг Galaxy J5 Prime немного выше, чем у конкурирующих китайских устройств, он будет регулярно обновляться, что гарантирует безопасность пользовательский данных. Поэтому вы платите не только за "железо", но и за программную часть гаджетов "А-брендов".
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0)
|Оболочка UI
|TouchWiz UI
Батарея
|Объем
|2400 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.421 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.826 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy J5 Prime
FAQ - Ответы на частые вопросы
Имеет ли Samsung Galaxy J5 Prime поддержку OTG?
- Да, к смартфону через специальный переходник возможно подключить флешку, мышь, клавиатуру или какое-нибудь другое устройство.
Как ведет себя IPS-экран смартфона на улице?
- Экране под лучами яркого не слепнет, но яркости все-таки немного не хватает.
Нужно ли нажимать кнопку "Домой", чтобы разблокировать экран телефона с помощью сканера отпечатков пальцев?
- Нет, так как сенсор отпечатков пальцев всегда активный. Если вы выбрали разблокировку экрана по отпечатку, то достаточно лишь приложить палец к кнопке "Домой", чтобы зажечь дисплей.
Будет ли Самсунг Галакси Джи 5 Прайм обновление до Android 7.0 Nougat?
- Наверняка будет хотя бы одно крупное обновление, однако неизвестно когда именно.
Есть ли индикатор уведомлений?
- Смартфон обладает информативным индикатором уведомлений, который покажет есть ли у вас пропущенные звонки или сообщения.
Сколько времени он проработает с включенным 4G?
- Если вы будете пользоваться мобильным интернетом, то не стоит рассчитывать, что что аккумулятора Samsung Galaxy J5 Prime хватить больше, чем на сутки. В прочем, это можно сказать о 90% всех смартфонов на рынке.