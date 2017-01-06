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Samsung Galaxy J5 Prime

Samsung Galaxy J5 Prime
Дисплей
45
Производительность
18
Батарея
49
Камера
44
Итоговая оценка
41
Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отдельный слот для карты памяти объемом до 256 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • В комплекте есть наплохая гарнитура
  • Премиальный дизайн
  • Хорошая фронтальная камера
  • Есть поддержка 4G
  • Нет автоматической яркости экрана
  • Нет NFC
  • Экран выполнен по технологии IPS, а не AMOLED

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 5 Прайм
45

Экран

Тип TFT LCD
Размер 5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 69.67%
38

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy J5 Prime
Инфо
Высота 142.8 мм
Ширина 69.5 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 143 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
69.67%

Samsung Galaxy J5 Prime - смартфон, который производит приятные впечатления с первого взгляда. Его корпус выполнен из красивого и приятного на ощупь металла, а лицевая панель покрыта устойчивым к царапинами стеклом. Благодаря скругленным краям телефон просто великолепно ложится в ладонь, его не хочется отпускать. Получилась новинка относительно компактной, учитывая достаточно большой 5-дюймовым дисплей.

18

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Джей 5 Прайм и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Quad 7570
Архитектура 4 ядра по 1.4 ГГц
CPU ядер 4
Частота 1400 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-T720 MP1
GPU-ядер 1
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
594
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1769
AnTuTu Benchmark 7
39356

Ознакомившись с подробными характеристиками Галакси Джи 5 Прайм, вы узнаете, что внутри данного смартфона находится четырехъядерный процессор, работающий на тактовой частоте 1.4 ГГц. Кроме этого, здесь доступно 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, но если пользователю окажется этого мало, он может вставить карту памяти объемом до 256 ГБ в отдельный для нее слот. Учитывая не самое высокое разрешения экрана в 720 x 1280 пикселей, гаджет работает плавно и без нареканий.

Поэтому, даже если учесть тот факт, что цена Самсунг Galaxy J5 Prime немного выше, чем у конкурирующих китайских устройств, он будет регулярно обновляться, что гарантирует безопасность пользовательский данных. Поэтому вы платите не только за "железо", но и за программную часть гаджетов "А-брендов".

58

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI TouchWiz UI
49

Батарея

Характеристики
Объем 2400 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
44

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy J5 Prime
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
73
Качества видео
68
Итоговая оценка камеры
71
50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.421 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.826 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy J5 Prime могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy J5 Prime

FAQ - Ответы на частые вопросы

Имеет ли Samsung Galaxy J5 Prime поддержку OTG?

- Да, к смартфону через специальный переходник возможно подключить флешку, мышь, клавиатуру или какое-нибудь другое устройство.

Как ведет себя IPS-экран смартфона на улице?

- Экране под лучами яркого не слепнет, но яркости все-таки немного не хватает.

Нужно ли нажимать кнопку "Домой", чтобы разблокировать экран телефона с помощью сканера отпечатков пальцев?

- Нет, так как сенсор отпечатков пальцев всегда активный. Если вы выбрали разблокировку экрана по отпечатку, то достаточно лишь приложить палец к кнопке "Домой", чтобы зажечь дисплей. 

Будет ли Самсунг Галакси Джи 5 Прайм обновление до Android 7.0 Nougat? 

- Наверняка будет хотя бы одно крупное обновление, однако неизвестно когда именно. 

Есть ли индикатор уведомлений?

-  Смартфон обладает информативным индикатором уведомлений, который покажет есть ли у вас пропущенные звонки или сообщения. 

Сколько времени он проработает с включенным 4G?

- Если вы будете пользоваться мобильным интернетом, то не стоит рассчитывать, что что аккумулятора Samsung Galaxy J5 Prime хватить больше, чем на сутки. В прочем, это можно сказать о 90% всех смартфонов на рынке. 

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (123 голосов)

Отзывы (5)

Азамат 17 июля 2020 10:23
Пользуюсь этим смартом с 2018 года . Покупал смарт в центре Москвы в официальном магазине САМСУНГ . Полностью разочарован !Понравился своим видом и размерами . Брал на пять лет . В игры вообще не играл и не играю . Один год работал нормально ,потом началось ,начал сильно греться при долгом разговоре ,виснуть ,тормозить . При холоде быстро садиться . Пользовался сканером .через год можно было разблокировать любым пальцем и кто угодно,перезагружал .Но сканер был лишь формальностью . Поставил пароль .динамик уже сел .зарядку держит пол дня и все . Покуапал в то время за 15 000 т р . Люди не покупайте телефон за такие деньги .увы мой опыт показывает они все на год или полтора .дальше все выявляется .... лучше доложить и купить среднячок хороший или топ .
0 Ответить
Ясмина 04 января 2020 15:54
Понравился телефон. Пользуюсь уже три года! Яркости хватает, зарядка не быстро садится и экран большой. Моя оценка 5/5
+1 Ответить
Гость Анна 18 января 2018 11:14
Через год пользования появилась проблема с мобильной связью при работе интернета в режиме LTE/3G... невозможно позвонить и принять вызов, проверить баланс...нормальная мобильная связь только в режиме 2G... В тех.поддержке samsung ответили, что нужно сдавать на диагностику, а гарантия только год...так что разочарование.
-5 Ответить
Шолпан 01 мая 2017 21:46
Очень хороший и очень удобный телефон. Но была одна проблема с индикатором, когда заряжала до 100% он не загорелся зеленым, а оставался красным. Но потом решила обновить ПО, и тут у меня случилось "чудо", и при 100% зарядки он снова начал светиться зеленым. Но не пойму никак, почему после того как обновила ПО режим "на улице" иcчез с экрана, и значки стали светлее, как будто контрастность увеличили. Не знаю теперь что делать...
-1 Ответить
Егор Динцев 06 января 2017 12:30
Хожу с них 3 недели, полет хороший. Очень рад что Самсунг начал делать даже бюджетники из меттала, а не из мыльного пластика как раньше. Я использую только звонки, камеру, смс, вайбер и браузер, поэтому выбирал из этих критериев. p.s. стандартный браузер треш, сразу рекомендую ставить Google Chrome.
+9 Ответить
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