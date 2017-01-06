Имеет ли Samsung Galaxy J5 Prime поддержку OTG?

- Да, к смартфону через специальный переходник возможно подключить флешку, мышь, клавиатуру или какое-нибудь другое устройство.

Как ведет себя IPS-экран смартфона на улице?

- Экране под лучами яркого не слепнет, но яркости все-таки немного не хватает.

Нужно ли нажимать кнопку "Домой", чтобы разблокировать экран телефона с помощью сканера отпечатков пальцев?

- Нет, так как сенсор отпечатков пальцев всегда активный. Если вы выбрали разблокировку экрана по отпечатку, то достаточно лишь приложить палец к кнопке "Домой", чтобы зажечь дисплей.

Будет ли Самсунг Галакси Джи 5 Прайм обновление до Android 7.0 Nougat?

- Наверняка будет хотя бы одно крупное обновление, однако неизвестно когда именно.

Есть ли индикатор уведомлений?

- Смартфон обладает информативным индикатором уведомлений, который покажет есть ли у вас пропущенные звонки или сообщения.

Сколько времени он проработает с включенным 4G?

- Если вы будете пользоваться мобильным интернетом, то не стоит рассчитывать, что что аккумулятора Samsung Galaxy J5 Prime хватить больше, чем на сутки. В прочем, это можно сказать о 90% всех смартфонов на рынке.