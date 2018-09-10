На каких настройках графики идут игры?

- Тесты показали, что Galaxy J6 тянет современные игры на средних настройках. В играх, более требовательных к ресурсам, придется уменьшить детали до минимума, так как вскоре телефон начинает тормозить.

Можно ли одновременно использовать пару SIM-карт и флешку?

- Самсунг Галакси Джей 6 оснащен отдельным слотом для microSD, поэтому в него помещается все три карточки.