Samsung Galaxy J6
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран sAMOLED
- Поддержка Bixby
- Звук Dolby Atmos
- Режим S-Bike
- Двухдипазонный Wi-Fi
- Несъемный аккумулятор
- Сканер отпечатков сзади
- Пластиковый корпус
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.6 дюймов
|Разрешение
|720 x 1480 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|Плотность пикселей
|294 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|76.18%
Спереди находится хорошая камера на 8 МП с собственной LED-вспышкой и такой же апертурой, как у основного модуля. Отзывы о Галакси Джей 6 подтверждают, что оба сенсора могут похвастаться действительно полезным функционалом, как, например, профессиональный режим настройки изображения и живые стикеры с эффектами.
Дизайн и корпус
|Высота
|149.3 мм
|Ширина
|70.2 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|154 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Самсунг Джей 6 доступен в четырех разных цветах: черном, фиолетовом, золотом и синем. Сенсор отпечатков пальцев находится на задней крышке, что многие относят к недостаткам современного смартфона.
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7870
|Архитектура
|8 ядер по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1600 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T830
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Новинка оборудована двухдиапазонным Wi-Fi 802.11ac, энергоэффективным Bluetooth версии 4.2, а также коннекторами microUSB и 3.5 мм. Здесь есть даже Bixby, хотя и в ограниченной по функционалу версии.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.809 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.568 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Samsung Galaxy J6
FAQ - Ответы на частые вопросы
На каких настройках графики идут игры?
- Тесты показали, что Galaxy J6 тянет современные игры на средних настройках. В играх, более требовательных к ресурсам, придется уменьшить детали до минимума, так как вскоре телефон начинает тормозить.
Можно ли одновременно использовать пару SIM-карт и флешку?
- Самсунг Галакси Джей 6 оснащен отдельным слотом для microSD, поэтому в него помещается все три карточки.