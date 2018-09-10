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Samsung Galaxy J6

Samsung Galaxy J6
Дисплей
57
Производительность
23
Батарея
55
Камера
45
Итоговая оценка
50
Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран sAMOLED
  • Поддержка Bixby
  • Звук Dolby Atmos
  • Режим S-Bike
  • Двухдипазонный Wi-Fi
  • Несъемный аккумулятор
  • Сканер отпечатков сзади
  • Пластиковый корпус

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 6
57

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.6 дюймов
Разрешение 720 x 1480 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 76.18%

Спереди находится хорошая камера на 8 МП с собственной LED-вспышкой и такой же апертурой, как у основного модуля. Отзывы о Галакси Джей 6 подтверждают, что оба сенсора могут похвастаться действительно полезным функционалом, как, например, профессиональный режим настройки изображения и живые стикеры с эффектами.

44

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy J6
Инфо
Высота 149.3 мм
Ширина 70.2 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 154 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
76.18%

Самсунг Джей 6 доступен в четырех разных цветах: черном, фиолетовом, золотом и синем. Сенсор отпечатков пальцев находится на задней крышке, что многие относят к недостаткам современного смартфона.

23

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Джей 6 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7870
Архитектура 8 ядер по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1600 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-T830
GPU-ядер 2
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
705
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3550
AnTuTu Benchmark 7
46553
80

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0
55

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:50 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
45

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy J6
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/1.9
Фокусное расстояние 24 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
53

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500

Новинка оборудована двухдиапазонным Wi-Fi 802.11ac, энергоэффективным Bluetooth версии 4.2, а также коннекторами microUSB и 3.5 мм. Здесь есть даже Bixby, хотя и в ограниченной по функционалу версии.

76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.809 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.568 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy J6 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy J6

FAQ - Ответы на частые вопросы

На каких настройках графики идут игры?

- Тесты показали, что Galaxy J6 тянет современные игры на средних настройках. В играх, более требовательных к ресурсам, придется уменьшить детали до минимума, так как вскоре телефон начинает тормозить.

Можно ли одновременно использовать пару SIM-карт и флешку?

- Самсунг Галакси Джей 6 оснащен отдельным слотом для microSD, поэтому в него помещается все три карточки.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (279 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (10)

ВИКТОРИЯ 23 июня 2020 08:37
Пользуюсь больше года ,телефон полностью устраивает. Вообще фирма Самсунг нравится.
+3 Ответить
Андрей 26 августа 2019 10:43
https://www.ixbt.com/mobile/samsung-galaxy-j6-review.html пишут, что : А вот на остальных коммуникационных возможностях смартфона сэкономили: здесь нет поддержки второго диапазона Wi-Fi (5 ГГц) и отсутствует модуль NFC, так что смартфон не сработается ни с проездными картами, ни с Samsung Pay, и это совсем печально. А вы пишете, что есть 5ГГц-й диапазон WiFi???
0 Ответить
Василь 07 августа 2019 15:17
Херня полная,телефоны которые дешевле стоят так лучше чем это.........
+19 Ответить
Елена 23 апреля 2019 14:22
Очень хороший телефон! Всё что нужно, в нём есть! И не слушайте никаких отрицстельных отзывов! Упал в воду вчера, продула, встряхнула и в путь! И всё работает!
0 Ответить
Алексей 10 мая 2020 23:23
Врёшь у меня тоже Самсунг
0 Ответить
Олья 18 апреля 2019 15:44
В рекламе и инете заявляли о: "Новая модель, как и ее предшественники, получит модули 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), а также бесконтактный чип NFC, благодаря которому с помощью Samsung Galaxy J6 можно будет оплачивать покупки в магазинах, используя платежные системы Google Pay или же фирменную Samsung Pay".где???
0 Ответить
Михаил 09 апреля 2019 15:42
Информация описанная выше не соответствует действительности. Заметил пару моментов, после этого желания читать что-либо на этом сайте отпало. Решил написать, дабы предостеречь остальных, что тут нельзя доверять тому, что написано в статье, например, в данном телефоне нет NFC и корпус из поликарбоната, а здесь указано, что NFC есть, а корпус металл. Поэтому КПД всего, что я прочел на этом сайте составило 0. Всем спасибо, все свободны.
-9 Ответить
Инга Рогава 08 апреля 2019 08:16
Телефон хороший,но почему нет расширения в ютубе свыше 720??? И почему так жёстко интернет виснет?? Даже, если я под роутером сижу, виснет всегда интернет. и вместо Lte у меня H В чем проблема?
-6 Ответить
Гость Александр 24 февраля 2019 03:08
Пользуюсь почти год, всё устраивает. Работает просто самолёт, особенно после обновлений. Заряд держит долго, интернет и игры работают чётко, фото для этого класса просто супер. Ну и лично моё мнение, смартфон этого класса очень удачный, а по цене просто супер. Внешний вид уже солидный и стильный, только вот одного не хватает на задней панели знака на всю крышку J6.
+13 Ответить
Гость Надежда 12 сентября 2018 11:06
Недавно купила. Приятный на ощупь. все работает. Не нравится: мелкий шрифт, нет исправления орфографических ошибок. не дает готовое слово. Нет переводчика. я скачала. не сразу есть возможность скопировать текст или сообщение. Батареи хватает на три дня. заряжается долго. Очень скользкий. Узкий, не нравится.
+7 Ответить
Гость Павел 10 сентября 2018 00:26
Хороший телефон сравниваю с А3. Труба зачетная по сравнению с Гэлакси А3. Уже умнее телефон. Цена одинакова. Два года назад а3 купил за 13000. Так 10000 и 3000 на счет в салоне МТС. J6 купил за 13800. Отпечаток пальца очень удобная штука. Не думал что буду пользоваться ей но без нее теперь ни-как не обойтись. Экран бы еще full hd и вообще огонь. А3 по сравнению с j6 просто тормоз. Даже с wi-fi a3 мертвый сравнивая с j6. В руке удобно лежит. Экран почти без окантовки это на самом деле огромный плюс. Взял у жены samsung A7 и мне мой больше нравки. Вот так. В А7 конечно сам экран кайфовее но форма мне уже не нравится. Короче классный аппарат. Надеюсь прослужит долго. И самое главное цена вполне себе приемлемая 14000 и у тебя почти комп в кармане.
-37 Ответить
Чего блин 01 апреля 2020 22:14
Что означает труба зачётная?
0 Ответить
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