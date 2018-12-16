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Samsung Galaxy J6 Plus

Samsung Galaxy J6 Plus
Дисплей
53
Производительность
26
Батарея
54
Камера
50
Итоговая оценка
50
Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Infinity Display
  • Двойная камера
  • Встроенный в кнопку питания сканер отпечатков
  • Есть возможность портретной съемки
  • Свежая версия интерфейса Experience 9.5
  • Относительно медленный процессор (1.4 ГГц)
  • Достаточно тяжелый
  • Экран построен по технологии IPS, а не AMOLED
  • Нет быстрой зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 6 Плюс
53

Экран

Тип TFT LCD
Размер 6 дюймов
Разрешение 720 x 1480 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9
Плотность пикселей 274 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 73.85%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит

6-дюймовый экран новинки в совокупности с разрешением 1480 на 720 пикселей выдает плотность пикселей 274 точки на дюйм. Это Infinity Display, отличающийся от обычных соотношением сторон 18.5:9. По отзывам, такой дисплей не только удобный, но и предает смартфону современности и стильности.

42

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy J6 Plus
Инфо
Высота 161.4 мм
Ширина 76.9 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 178 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
73.85%
26

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Джей 6 Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425
Архитектура 4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 1400 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Adreno 308
Частота GPU 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 667 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
815
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4320
AnTuTu Benchmark 7
66208

Производитель оснастил Галакси Джей 6 Плюс процессором Snapdragon 425, характеристики которого уступают Exynos 7870, используемого в Galaxy J6 2018. У него ниже тактовая частота (1.4 ГГц) и меньше ядер (4 против 8 соответственно). Оба решения 64-битные, и построены по архитектуре Cortex-A53.

69

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI 1.0
Размер системы из коробки 9 ГБ
54

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

За питание устройства в автономном режиме отвечает аккумулятор на 3300 мАч, но нет ни быстрой, ни беспроводной зарядки.

50

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy J6 Plus
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 5 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/1.9
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Samsung Galaxy J6 Plus, в отличие от обычной модели 2018 года, получил двойную камеру. Она состоит из одного 13-мегапиксельного сенсора и одного 5-мегапиксельного. Главный объектив характеризуется апертурой f/1.9, а дополнительный рядом — f/2.2. Есть традиционная LED-вспышка, одноцветная.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.805 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 2.09 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy J6 Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy J6 Plus

FAQ - Ответы на частые вопросы

Есть ли здесь отдельный вход на наушники?

- В Самсунг Джей 6 Плюс есть 3.5 мм аудиоразъем под наушники, и они идут в комплекте с телефоном.

С каким разрешением может снимать основная камера?

- Максимальное разрешение видео составляет 1920 на 1080 пикселей, а частота кадров при этом не превышает 30 FPS. Самсунг Галакси Джей 6 Плюс имеет режим замедленной съемки, "Красота" "Портретная съемка" и ряд других.

Оснащен ли Galaxy J6 Plus отдельным слотом под карту памяти microSD?

- У него три слота: два под сим-карты Nano и один для карты памяти microSD.

Насколько качественными получаются портретные фотографии?

- Разумеется, чтобы сделать действительно хороший снимок с размытым фоном, придется постараться. Так как здесь нет оптической стабилизации, картинка будет дрожать.

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (183 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (10)

Лара 08 сентября 2020 13:30
Уронила телефон в воду ((( Будет ли он работать?
+6 Ответить
Сабина 22 июля 2020 01:39
Очень хорошей телефон мне понравилась. Я уже 2 года использую нет никаких проблем 👍
0 Ответить
Виктория 25 июня 2020 13:25
Телефон в принципе довольна, но глючит часто.А ещё купила карту памяти, но она не поддерживает. Как же так ? Может брак, другие карты видит, а эту нет, кто подскажет?
+7 Ответить
Beknur 17 декабря 2019 12:03
Телефон не понравилась некоторые программы не поддерживает . Игры лагает!! Не стоит за свою цену!!! Лучше Ксяоми или Хуавей купить за эту цену.
+7 Ответить
Myratsir 20 мая 2019 10:21
Привет я обновил свой Самсунг j6+2018 на новый версии.после обновления потеряется связь но когда включена интернет работает стабильно. Как вастоновит заводскую версию расскажите пожалуйста
0 Ответить
Екатерина 08 мая 2019 10:41
В комплекте нет наушников, а тут написано есть, ахахахах И асфальт 8 идет на отлично, лично у меня, не гоните на телефон, он классный, тем более за такую цену.
0 Ответить
Вера 29 апреля 2019 13:46
Классный телефон, но разбила экран, предложили поменять за 5 000...
+1 Ответить
Мария 20 апреля 2019 21:37
вопрос...имеет ли он контролер зарядки аккумулятора
-4 Ответить
Татьяна 13 января 2019 18:24
SOS! скажите мне пожалуйста если я купила этот телефон из Германии непременно надо купить симкарту из Европы для разблокировки телефона или подойдет любая из другой страны. Спасибо
-27 Ответить
Александр Кузнецов 16 декабря 2018 17:32
Всем добрый день. Приобрел данную модель и...Честно? Откровенно слабо. Телефон скользкий, не удобно держать в руках без чехла. Экран, как по качеству картинки - тоскливо. В Украине модель стоит 5700 гривен, что для такого телефона очень дорого. За такие деньги, реально купить отличный Хьюавей. Главный плюс, как не верти - хорошая передача речи. Абонента слышно, как будто находится рядом (проверенно на связи Водафон) Больше плюсов нет.ОЗУ - 3 гб, но и этого мало... Банальный Асфальт 8 тянет тяжковато. Возможно кому то и понравиться, но не мое...Купил на подарок девушке, и не более...
-150 Ответить
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