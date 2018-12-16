Есть ли здесь отдельный вход на наушники?

- В Самсунг Джей 6 Плюс есть 3.5 мм аудиоразъем под наушники, и они идут в комплекте с телефоном.

С каким разрешением может снимать основная камера?

- Максимальное разрешение видео составляет 1920 на 1080 пикселей, а частота кадров при этом не превышает 30 FPS. Самсунг Галакси Джей 6 Плюс имеет режим замедленной съемки, "Красота" "Портретная съемка" и ряд других.

Оснащен ли Galaxy J6 Plus отдельным слотом под карту памяти microSD?

- У него три слота: два под сим-карты Nano и один для карты памяти microSD.

Насколько качественными получаются портретные фотографии?

- Разумеется, чтобы сделать действительно хороший снимок с размытым фоном, придется постараться. Так как здесь нет оптической стабилизации, картинка будет дрожать.