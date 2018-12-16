Samsung Galaxy J6 Plus
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Infinity Display
- Двойная камера
- Встроенный в кнопку питания сканер отпечатков
- Есть возможность портретной съемки
- Свежая версия интерфейса Experience 9.5
- Относительно медленный процессор (1.4 ГГц)
- Достаточно тяжелый
- Экран построен по технологии IPS, а не AMOLED
- Нет быстрой зарядки
Технические характеристики
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|6 дюймов
|Разрешение
|720 x 1480 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|Плотность пикселей
|274 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|73.85%
Тесты дисплея
6-дюймовый экран новинки в совокупности с разрешением 1480 на 720 пикселей выдает плотность пикселей 274 точки на дюйм. Это Infinity Display, отличающийся от обычных соотношением сторон 18.5:9. По отзывам, такой дисплей не только удобный, но и предает смартфону современности и стильности.
Дизайн и корпус
|Высота
|161.4 мм
|Ширина
|76.9 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|178 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 425
|Архитектура
|4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|1400 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 308
|Частота GPU
|500 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|667 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Производитель оснастил Галакси Джей 6 Плюс процессором Snapdragon 425, характеристики которого уступают Exynos 7870, используемого в Galaxy J6 2018. У него ниже тактовая частота (1.4 ГГц) и меньше ядер (4 против 8 соответственно). Оба решения 64-битные, и построены по архитектуре Cortex-A53.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|One UI 1.0
|Размер системы из коробки
|9 ГБ
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
За питание устройства в автономном режиме отвечает аккумулятор на 3300 мАч, но нет ни быстрой, ни беспроводной зарядки.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/1.9
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Samsung Galaxy J6 Plus, в отличие от обычной модели 2018 года, получил двойную камеру. Она состоит из одного 13-мегапиксельного сенсора и одного 5-мегапиксельного. Главный объектив характеризуется апертурой f/1.9, а дополнительный рядом — f/2.2. Есть традиционная LED-вспышка, одноцветная.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.805 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|2.09 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Samsung Galaxy J6 Plus
FAQ - Ответы на частые вопросы
Есть ли здесь отдельный вход на наушники?
- В Самсунг Джей 6 Плюс есть 3.5 мм аудиоразъем под наушники, и они идут в комплекте с телефоном.
С каким разрешением может снимать основная камера?
- Максимальное разрешение видео составляет 1920 на 1080 пикселей, а частота кадров при этом не превышает 30 FPS. Самсунг Галакси Джей 6 Плюс имеет режим замедленной съемки, "Красота" "Портретная съемка" и ряд других.
Оснащен ли Galaxy J6 Plus отдельным слотом под карту памяти microSD?
- У него три слота: два под сим-карты Nano и один для карты памяти microSD.
Насколько качественными получаются портретные фотографии?
- Разумеется, чтобы сделать действительно хороший снимок с размытым фоном, придется постараться. Так как здесь нет оптической стабилизации, картинка будет дрожать.