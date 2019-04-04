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Samsung Galaxy J7

Samsung Galaxy J7
Дисплей
49
Производительность
20
Батарея
58
Камера
41
Итоговая оценка
39
Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2015 года
Дата начала продаж Июнь 2015 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой экран с HD-разрешением
  • Поддержка двух сим-карт
  • Отличная скорость работы процессора и памяти
  • Ударостойкое стекло, защищающее от царапин
  • Есть фронтальной LED-вспышка
  • Корпус выполнен из пластика
  • Нет сканера отпечатков пальцев

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 7
49

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 69.49%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит

Смартфон Galaxy J7 является достойным представителем устройств среднего сегмента. Он имеет большой HD-дисплей, выполненный по технологии Super AMOLED, преимуществом которой является потрясающий контраст и глубокий черный цвет. Также стоит отметить его энергоэффективность, так как это его главное преимущество перед другими технологиями.

34

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy J7
Инфо
Высота 152.4 мм
Ширина 78.6 мм
Толщина 7.5 мм
Вес 171 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
69.49%
20

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Джей 7 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7580
Архитектура 4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1400 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Mali-T720 MP2
Частота GPU 550 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1.5 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 800 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
689
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3246
AnTuTu Benchmark 7
38694

Аппарат может похвастаться восьмиядерным процессором Exynos 7580, работающий в сочетании с мощным графическим ускорителем Mali-T720MP2 и 1.5 ГБ оперативной памяти.

26

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.1
Оболочка UI TouchWiz UI
58

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да
Время полной зарядки 2:20 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:04 ч.
Время просмотра видео
16:22 ч.
Время разговора (3G)
18:37 ч.

Аппаратное обеспечение питает довольно таки емкий аккумулятор на 3000 мАч, который вы можете заменить самостоятельно. Galaxy J7 способен проработать 18 часов в режиме разговора в сетях третьего поколения и 76 часов в режим воспроизведения музыки.

41

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy J7
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.136 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
56

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Micro
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 2600, LTE 1700, LTE 1900, LTE 2300
56

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
63 дБ
Музыка
62 дБ
Звонок
66 дБ

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2015 года
Дата начала продаж Июнь 2015 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.18 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.265 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy J7 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy J7

FAQ - Ответы на частые вопросы

В смартфоне нет модуля NFC?

- Технология NFC доступна лишь в модели Galaxy J7 с процессором от Qualcomm.

Сколько времени устройство проработает в режиме воспроизведения HD-видео?

- Около 10 часов.

Оценка пользователей

4.1 из 5 баллов (40 голосов)

Отзывы (1)

Марина Л. 04 апреля 2019 20:53
Искала себе аппарат не просто стильный, чтобы доставать из сумочки "напохвастаться" , но с действительно стоящей начинкой: достаточно мощный и быстрый для полноценного серфинга в интернете, с хорошим ярким экраном, который не гаснет на солнце и плюс функция музыкального плеера. J7 с моими запросами справился на ура, причем за вполне адекватную цену. Визуальная составляющая у него, может, не совсем девчачья, скорее, минимализм, но мне нравится. Про емкость аккумулятора хочется сказать отдельно - держит зарядку хорошо, после прослушивания музыки порядка трех часов подряд свободно продолжает работать и зарядки остается еще очень много.
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