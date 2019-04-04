Тесты дисплея

Смартфон Galaxy J7 является достойным представителем устройств среднего сегмента. Он имеет большой HD-дисплей, выполненный по технологии Super AMOLED, преимуществом которой является потрясающий контраст и глубокий черный цвет. Также стоит отметить его энергоэффективность, так как это его главное преимущество перед другими технологиями.