Samsung Galaxy J7
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2015 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2015 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой экран с HD-разрешением
- Поддержка двух сим-карт
- Отличная скорость работы процессора и памяти
- Ударостойкое стекло, защищающее от царапин
- Есть фронтальной LED-вспышка
- Корпус выполнен из пластика
- Нет сканера отпечатков пальцев
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|267 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|69.49%
Тесты дисплея
Смартфон Galaxy J7 является достойным представителем устройств среднего сегмента. Он имеет большой HD-дисплей, выполненный по технологии Super AMOLED, преимуществом которой является потрясающий контраст и глубокий черный цвет. Также стоит отметить его энергоэффективность, так как это его главное преимущество перед другими технологиями.
Дизайн и корпус
|Высота
|152.4 мм
|Ширина
|78.6 мм
|Толщина
|7.5 мм
|Вес
|171 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7580
|Архитектура
|4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1400 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Mali-T720 MP2
|Частота GPU
|550 МГц
|Объем ОЗУ
|1.5 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Аппарат может похвастаться восьмиядерным процессором Exynos 7580, работающий в сочетании с мощным графическим ускорителем Mali-T720MP2 и 1.5 ГБ оперативной памяти.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 5.1
|Оболочка UI
|TouchWiz UI
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Аппаратное обеспечение питает довольно таки емкий аккумулятор на 3000 мАч, который вы можете заменить самостоятельно. Galaxy J7 способен проработать 18 часов в режиме разговора в сетях третьего поколения и 76 часов в режим воспроизведения музыки.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.136 микрон
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|23 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Micro
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 2600, LTE 1700, LTE 1900, LTE 2300
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2015 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2015 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.18 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.265 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy J7
FAQ - Ответы на частые вопросы
В смартфоне нет модуля NFC?
- Технология NFC доступна лишь в модели Galaxy J7 с процессором от Qualcomm.
Сколько времени устройство проработает в режиме воспроизведения HD-видео?
- Около 10 часов.