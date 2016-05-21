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Samsung Galaxy J7 (2016)

Samsung Galaxy J7 (2016)
Дисплей
49
Производительность
22
Батарея
66
Камера
42
Итоговая оценка
44
Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2016 года
Дата начала продаж Апрель 2016 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Крупный Super AMOLED-экран
  • Производительный процессор и графический ускоритель
  • Поддержка 4G
  • Отличное соотношение цены и качества
  • Есть дополнительный слот для microSD-карты
  • Прекрасный выбор цветовой раскраски
  • Корпус выполнен из металла, а не пластика
  • Есть FM-радио с возможностью записи
  • Весьма емкий аккумулятор, который возможно заменить самостоятельно
  • Нет сканера отпечатков пальцев
  • Весьма старая версия Android
  • Низкое, как для такой диагонали, разрешение экрана
  • Максимальная громкость звонка могла бы быть выше

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 7 (2016)
49

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 72.56%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
480 нит

Samsung Galaxy J7 - металлический смартфон обновленной линейки 2016 года, получил большой 5.5-дюймовый дисплей и отличные технические характеристики. Сама панель была изготовлена по продвинутой технологии Super AMOLED, которая характеризуется высоким контрастом, превосходной яркостью и великолепной энергоэффективностью.

39

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy J7 (2016)
Инфо
Высота 151.7 мм
Ширина 76 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 169 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
72.56%
22

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Джей 7 (2016) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7870
Архитектура 4 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1600 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-T830 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 770 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
649
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3335
AnTuTu Benchmark 7
44143

Внутри металлической оболочки находится восьмиядерный чипсет Snapdragon 615, работающий на частоте 1.6 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ расширяемой. Для карты microSD, емкость которой может достигать 128 ГБ, есть отдельный слот, что, безусловно, очень хорошо.

59

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.1)
Оболочка UI Experience UI
Размер системы из коробки 5.4 ГБ
66

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да
Время полной зарядки 2:10 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:21 ч.
Время просмотра видео
18:18 ч.
Время разговора (3G)
24:32 ч.

За питание аппаратного обеспечения отвечает съемный аккумулятор на 3300 мАч, и его емкости будет достаточно для 23-часового разговора в сети третьего поколения или 96 часов проигрывания музыки.

42

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy J7 (2016)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2576 x 1932
Апертура f/1.9
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Основная камера может похвастаться неплохим 13-мегапиксельным сенсором с диафрагмой f.1/9. Фронтальная камера получила 5-мегапиксельный модуль с такой же диафрагмой и даже с LED-вспышкой. К сожалению, здесь нет оптической стабилизации, но в этом случае цена Galaxy J7 (2016) была бы существенно выше. Камера способна снимать видео в Full HD разрешении при 30 кадрах в секунду.

54

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Micro
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 2600, LTE 1700, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
64 дБ
Музыка
71 дБ
Звонок
68 дБ

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2016 года
Дата начала продаж Апрель 2016 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.465 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.473 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Наушники
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy J7 (2016) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy J7 (2016)

FAQ - Ответы на частые вопросы

Какая стоимость Galaxy J7 (2016) Duos?

- Цена обычной и двухъсимочной моделей практически не отличается.

Есть ли поддержка подключения устройств по OTG?

- Да, производитель обеспечил эту возможность.

Какое соотношение экрана к корпусу?

- Приблизительно 72 процента.

Включают ли характеристики Самсунг Галакси Джей 7 2016 LED-вспышку для фронтальной камеры?

- Да, новые Galaxy J5 и Galaxy J7 получили вспышки для фронтальных камер.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (277 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (9)

Назар 13 октября 2020 19:20
Я вставил мощный динамик. Звук отрегулировал, стало более лучше. Но памяти встроенной маловато.
0 Ответить
Вангог 08 декабря 2019 02:02
Возможно ли подключить его к тв с помощю какого-то переходника USB to hdmi чтобы вывести картинку(дублировать)?
+20 Ответить
СЕРГЕЙ 19 октября 2019 15:24
один плюс этого телефона это батарея !!!! а телефон говно полное
+10 Ответить
Юлек 24 августа 2019 11:55
У меня он уже третий год. И с каждым годом я люблю его все больше.
+5 Ответить
Владислав 25 апреля 2019 06:01
Меня устраивает. Хороший аппарат, по привлекательной цене. Единственное - звука, громкости не хватает.А в остальном, супер!
+14 Ответить
Vasilij 03 апреля 2019 16:42
Выбирал телефон на замену S4 Duos, выбирал по таким критериям: 1)цена, 2)наличия NFC (для Google Pay), 3)OTG, что бы когда нужно подключить флешку и обменяться информацией прямо на флешках. 4)Наличия LTE, 5)съемная батарея. Выбирал с множества вариантов, но лишь этот мне подошел по тех требованиях что я перечислил выше.. Одно не то, это размер, хотел бы хотя бы 145 мм, но под такие критерии нет в продаже уже никаких телефонов. Изготовлено во Вьетнаме. Пока ничего не могу сказать, о качестве и работе, так как пользуюсь лишь неделю. Но что касаемо наворотов(по минимуму)они в нем присутствуют. Были и лучше, но дороже. Но я для себя определили, что буду покупать Samsung, это все-таки фирма с солидным опытом, по-этому доверять ей можно.
0 Ответить
Шамиль Галеев 02 февраля 2017 10:46
Не рекомендую никому. Постоянные проблемы со связью. Постоянно приходится перезванивать. Во время разговора прерывается связь и потом после повторного звонка узнаю, что на том конце меня слышат, а я их не слышу. А время разговора идет. Купил 04 января 2017 в г. Наб. Челны. в фирменном магазине Самсунг в ТЦ Санрайз Сити напротив 45 комплекса. Устал от этого телефона и обратился в магазин где купил. Составили документ и отправили этот телефон на диагностику. Вот 31 января мне поменяли телефон. Сказали что брак подтвердился. Я обрадовался, забрал новый ,такой же телефон, с новыми платежными документами. Но проблемы на этом не закончились. На новом телефоне проблемы точь в точь повторились. Я позвонил в магазин и объяснил что проблемы повторяются и сказал что попробую поменять симку. Поменял симку вчера вечером и сегодня до обеда проблемы повторяются. Подскажите что я должен делать.
+34 Ответить
Ирина 30 января 2017 13:06
Смартфон потрясающий.для своей цены и дизайна.при выборе в магазине были и Леново и Сони и Эппл. Леново грелся ужасно и это новая модель в металле))у Сони не дотягивала камера и звук((( Эппл нет слота для карты памяти, встроенная батарея и очень экран маленький. Самсунг даже не рассматривала,но когда предложили в конце данную модель-я была в восторге. Золотой корпус.тонкий.огромный дисплей-нужная вещь для работы.с успехом заменил мне планшет.фото классные.особенно после недолгого редактирования-яркость добавить и все.навигация проста и доступна.мелочи приятные в работе с телефоном.пользуюсь почти год.каждый день с утра до ночи ( 7.00-00.00)зарядки хватает при усиленной работе на день.не греется!!!не знаю что пишут про связь-динамики работают на ура!! Смотря где и за сколько купили телефон)))подделок сейчас и в магазине полно. Брала в DNS за 20.000 руб плюс карта памяти.чехол.защитное стекло на экран.всего 25.000р.не экономьте.и скачайте мастера очистки.фильтра и антивирус-телефон вас будет только радовать.Кто решается и думает-берите!!
+16 Ответить
Саша 21 мая 2016 00:54
Я студент и давно хотел купить себе подобный смартфон, но так как я не могу часто менять телефоны, так как очень ограничен в средствах, я тщательно выбирал и в конечном итоге остановился на телефоне Samsung Galaxy J7 2016, который имеет не только среднюю цену бюджетного телефона, но и отличный дизайн. Очень удобно, что у этого смартфона есть съемный аккумулятор, который можно заменить, когда он выйдет из строя или состарится. Я собираюсь очень аккуратно и долго пользоваться телефоном, поэтому выбирал его еще и с точки зрения практичности. Этот телефон очень тонкий и его удобно носить в кармане джинс. Я очень люблю фотографировать- это мое хобби и благодаря телефону Самсунг J7 2016 я полностью отказался от большого фотоаппарата, так как снимки в этом смартфоне получаются нисколько не хуже, ведь он имеет не только прямую, но и фронтальную камеру отличного разрешения. Говоря о технических характеристиках, этот смартфон имеет защитное ударопрочное стекло, что очень полезно и нужно в смартфонах в современной динамичной жизни и даже при падении с металлическим корпусом и так ни чего не случится, а дисплей надежно защищен. Так же мне очень нравится, что он поддерживает 4 G, за счет чего интернет на этом телефоне просто летает. А так же в этом телефоне полная навигация и процессор производительный, а так же стоит графический ускоритель. В этом смартфоне можно легко играть в игрушки даже с приличными требованиями. Но как и в любом телефоне, не обошлось без минусов. Мне не хватает, чтобы на этом телефоне был сканер отпечатков пальцев, ведь в этом смартфоне вся жизнь современного человека и при его потере можно узнать об обладателе смартфона абсолютно все. Вообщем, телефоном я вполне доволен и собираюсь пользоваться им долгое время.
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