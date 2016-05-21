Основная камера может похвастаться неплохим 13-мегапиксельным сенсором с диафрагмой f.1/9. Фронтальная камера получила 5-мегапиксельный модуль с такой же диафрагмой и даже с LED-вспышкой. К сожалению, здесь нет оптической стабилизации, но в этом случае цена Galaxy J7 (2016) была бы существенно выше. Камера способна снимать видео в Full HD разрешении при 30 кадрах в секунду.