Samsung Galaxy J7 (2016)
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2016 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Крупный Super AMOLED-экран
- Производительный процессор и графический ускоритель
- Поддержка 4G
- Отличное соотношение цены и качества
- Есть дополнительный слот для microSD-карты
- Прекрасный выбор цветовой раскраски
- Корпус выполнен из металла, а не пластика
- Есть FM-радио с возможностью записи
- Весьма емкий аккумулятор, который возможно заменить самостоятельно
- Нет сканера отпечатков пальцев
- Весьма старая версия Android
- Низкое, как для такой диагонали, разрешение экрана
- Максимальная громкость звонка могла бы быть выше
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|267 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|72.56%
Тесты дисплея
Samsung Galaxy J7 - металлический смартфон обновленной линейки 2016 года, получил большой 5.5-дюймовый дисплей и отличные технические характеристики. Сама панель была изготовлена по продвинутой технологии Super AMOLED, которая характеризуется высоким контрастом, превосходной яркостью и великолепной энергоэффективностью.
Дизайн и корпус
|Высота
|151.7 мм
|Ширина
|76 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|169 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7870
|Архитектура
|4 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1600 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T830 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|770 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Внутри металлической оболочки находится восьмиядерный чипсет Snapdragon 615, работающий на частоте 1.6 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ расширяемой. Для карты microSD, емкость которой может достигать 128 ГБ, есть отдельный слот, что, безусловно, очень хорошо.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.1)
|Оболочка UI
|Experience UI
|Размер системы из коробки
|5.4 ГБ
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
За питание аппаратного обеспечения отвечает съемный аккумулятор на 3300 мАч, и его емкости будет достаточно для 23-часового разговора в сети третьего поколения или 96 часов проигрывания музыки.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2576 x 1932
|Апертура
|f/1.9
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Основная камера может похвастаться неплохим 13-мегапиксельным сенсором с диафрагмой f.1/9. Фронтальная камера получила 5-мегапиксельный модуль с такой же диафрагмой и даже с LED-вспышкой. К сожалению, здесь нет оптической стабилизации, но в этом случае цена Galaxy J7 (2016) была бы существенно выше. Камера способна снимать видео в Full HD разрешении при 30 кадрах в секунду.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Micro
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 2600, LTE 1700, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2016 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.465 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.473 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Наушники
Цены на Samsung Galaxy J7 (2016)
FAQ - Ответы на частые вопросы
Какая стоимость Galaxy J7 (2016) Duos?
- Цена обычной и двухъсимочной моделей практически не отличается.
Есть ли поддержка подключения устройств по OTG?
- Да, производитель обеспечил эту возможность.
Какое соотношение экрана к корпусу?
- Приблизительно 72 процента.
Включают ли характеристики Самсунг Галакси Джей 7 2016 LED-вспышку для фронтальной камеры?
- Да, новые Galaxy J5 и Galaxy J7 получили вспышки для фронтальных камер.