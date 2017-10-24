Samsung Galaxy J7 (2017)
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2017 года
|Дата начала продаж
|Июль 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой экран с высокой плотностью пикселей
- Поддержка системы мобильных платежей
- Мощный аккумулятор
- Отзывчивый сканер отпечатков пальцев
- Достойная производительность и многозадачность
- Быстрый LTE-модуль
- Цельнометаллический корпус
- Функция Always On Display
- Нет поддержки быстрой и беспроводной зарядок
- Относительно старый Bluetooth 4.1
- Нет инфракрасного порта
- Несъемный аккумулятор
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|73.1%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Samsung Galaxy J7 (2017), в отличие от других смартфонов этой серии, может похвастаться функцией всегда включенного экрана (Always On Display) и степенью защиты IP54. Он получил более крупный 5.5-дюймовый дисплей с FHD-разрешением и плотностью пикселей 401 точек на дюйм. Соотношение экрана к корпусу составляет 73.2%.
Дизайн и корпус
|Высота
|152.5 мм
|Ширина
|74.8 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|181 грамм
|Водонепроницаемость
|IP54
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой, Розовое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7870
|Архитектура
|8 ядер по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1600 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T830 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
За все проводимые устройством вычисления отвечает восьмиядерный чипсет Exynos 7870, работающий в тандеме с графическим ускорителем Mali-830. Номинальная тактовая частота центрального процессора не превышает 1.6 ГГц.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|TouchWiz UI
|Размер системы из коробки
|6.1 ГБ
Батарея
|Объем
|3600 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Апертура
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|28 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Отзывы о смартфоне подтвердили, что 13-мегапиксельная фронтальная камера делает фотографии приличного качества. Она оборудована физической LED-вспышкой, а на экранной. Основная камера получила такой же 13-мегапиксельный сенсор, но за счет более широкой диафрагмы снимки получаются немного светлее. Оба объектива, стоит отметить, способны записывать видео в качестве Full HD при 30 кадрах в секунду.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2017 года
|Дата начала продаж
|Июль 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.567 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.33 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Samsung Galaxy J7 (2017)
FAQ - Ответы на частые вопросы
Смогу ли я перенести нужные мне приложения на карту памяти, чтобы освободить память телефона?
- Операционная система Samsung Galaxy J7 (2017) предусматривает такую возможность, хотя с некоторыми ограничениями. Да и не все приложения поддерживают эту функцию.
Какое стекло защищает лицевую панель смартфона?
- Это Corning Gorilla Glass, однако производитель не уточняет версию используемого стекла.
Можно ли в Галакси Джей 7 (2017) настроить точку доступа по Wi-Fi?
- Как и любой другой Android-смартфон, он имеет достаточно функционала для того, чтобы настроить точку доступа не только по Wi-Fi, но и по Bluetooth. Вы даже можете использовать кабель, но в таком случае устройство будет работать как USB-модем.
Возможно ли самостоятельно заменить аккумулятор?
- Аккумулятор в Galaxy J7 2017 года несъемный, поэтому заменить его самостоятельно у вас не получится. Всегда рекомендуем пользоваться услугами официального сервисного центра.
По какой технологии Samsung изготовляет процессор этого телефона?
- Компания Samsung использует 14-нанометровую технологию, которая предлагает значительно лучшую производительность по сравнению с 28-нанометровой.
Защищен ли Samsung Galaxy J7 2017 от воды и пыли?
- Этот смартфон сертифицирован по стандарту IP54, что делает его стойким к пыли и брызгам воды. Его нельзя погружать в воду.