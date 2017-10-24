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Samsung Galaxy J7 (2017)

Samsung Galaxy J7 (2017)
Дисплей
59
Производительность
23
Батарея
69
Камера
47
Итоговая оценка
51
Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2017 года
Дата начала продаж Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой экран с высокой плотностью пикселей
  • Поддержка системы мобильных платежей
  • Мощный аккумулятор
  • Отзывчивый сканер отпечатков пальцев
  • Достойная производительность и многозадачность
  • Быстрый LTE-модуль
  • Цельнометаллический корпус
  • Функция Always On Display
  • Нет поддержки быстрой и беспроводной зарядок
  • Относительно старый Bluetooth 4.1
  • Нет инфракрасного порта
  • Несъемный аккумулятор

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 7 (2017)
59

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 73.1%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
479 нит

Samsung Galaxy J7 (2017), в отличие от других смартфонов этой серии, может похвастаться функцией всегда включенного экрана (Always On Display) и степенью защиты IP54. Он получил более крупный 5.5-дюймовый дисплей с FHD-разрешением и плотностью пикселей 401 точек на дюйм. Соотношение экрана к корпусу составляет 73.2%.

58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy J7 (2017)
Инфо
Высота 152.5 мм
Ширина 74.8 мм
Толщина 8 мм
Вес 181 грамм
Водонепроницаемость IP54
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
73.1%
23

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Джей 7 (2017) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7870
Архитектура 8 ядер по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1600 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-T830 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
688
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3342
AnTuTu Benchmark 8
84164

За все проводимые устройством вычисления отвечает восьмиядерный чипсет Exynos 7870, работающий в тандеме с графическим ускорителем Mali-830. Номинальная тактовая частота центрального процессора не превышает 1.6 ГГц.

69

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI TouchWiz UI
Размер системы из коробки 6.1 ГБ
69

Батарея

Характеристики
Объем 3600 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:20 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:15 ч.
Время просмотра видео
16:23 ч.
Время разговора (3G)
26:29 ч.
47

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy J7 (2017)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Апертура f/1.9
Фокусное расстояние 28 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Отзывы о смартфоне подтвердили, что 13-мегапиксельная фронтальная камера делает фотографии приличного качества. Она оборудована физической LED-вспышкой, а на экранной. Основная камера получила такой же 13-мегапиксельный сенсор, но за счет более широкой диафрагмы снимки получаются немного светлее. Оба объектива, стоит отметить, способны записывать видео в качестве Full HD при 30 кадрах в секунду.

61

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900
66

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
67 дБ
Музыка
71 дБ
Звонок
83 дБ

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2017 года
Дата начала продаж Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.567 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.33 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy J7 (2017) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy J7 (2017)

FAQ - Ответы на частые вопросы

Смогу ли я перенести нужные мне приложения на карту памяти, чтобы освободить память телефона?

- Операционная система Samsung Galaxy J7 (2017) предусматривает такую возможность, хотя с некоторыми ограничениями. Да и не все приложения поддерживают эту функцию.

Какое стекло защищает лицевую панель смартфона?

- Это Corning Gorilla Glass, однако производитель не уточняет версию используемого стекла.

Можно ли в Галакси Джей 7 (2017) настроить точку доступа по Wi-Fi?

- Как и любой другой Android-смартфон, он имеет достаточно функционала для того, чтобы настроить точку доступа не только по Wi-Fi, но и по Bluetooth. Вы даже можете использовать кабель, но в таком случае устройство будет работать как USB-модем.

Возможно ли самостоятельно заменить аккумулятор?

- Аккумулятор в Galaxy J7 2017 года несъемный, поэтому заменить его самостоятельно у вас не получится. Всегда рекомендуем пользоваться услугами официального сервисного центра.

По какой технологии Samsung изготовляет процессор этого телефона?

- Компания Samsung использует 14-нанометровую технологию, которая предлагает значительно лучшую производительность по сравнению с 28-нанометровой.

Защищен ли Samsung Galaxy J7 2017 от воды и пыли?

- Этот смартфон сертифицирован по стандарту IP54, что делает его стойким к пыли и брызгам воды. Его нельзя погружать в воду.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (351 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (23)

Андрей 16 августа 2020 18:57
J7 2017 через год пользования оригинальная зарядка стала сильно грется и вскоре перестала работать. Использую смартфон для работы в такси, в жару сильно греется задняя стенка.
+5 Ответить
Юрий 20 июля 2020 17:40
Пользуюсь телефоном третий год. Работет без нареканий. Всем доволен. Жаль конечно что Самсунг больше не обновляет андроид. До девятого обновился и всё.
+1 Ответить
Галина 24 апреля 2020 13:22
Пользуюсь третий год. Очень хороший телефон.
+8 Ответить
юлия 16 апреля 2020 13:45
пользуюсь телефоном а вот что с памятью немогу понять постоянно пишет нет свободного места, уже все поудаляла все равно нет места, что делать?
+68 Ответить
ионика 16 июля 2020 10:01
нужно в галерее почистить корзину, все удаленные фото и видио находятся в корзине после удаления 15 дней
+6 Ответить
Владислав 09 сентября 2020 19:37
В основном Whatsapp сильно заполняет внутр память своими файлами и полученными медиа.. Браузер типа Хрома или Яндекса то же используют внутр память их же можно почистить.
+2 Ответить
Татьяна 09 апреля 2020 10:51
Пользуюсь 2 года. Отличный телефон. Не зависает. Быстрый. Камера хорошая. На телевизор воспроизводит изображение. Может памяти маловато, но для меня не критично. Я довольна. Спасибо производителю.
+6 Ответить
Александр шехов 29 марта 2020 23:15
В принцепе телефон класный .Но есть одно но.У меня второй этаж пятиэтажки.А круком высотки.Странно но более дешёвые китайские модели типа Хонор 5 А ,без проблем , сигнал был в норме.
+1 Ответить
Анна 05 марта 2020 08:39
Пользуюсь j7 около 2 лет. Нареканий нет, все отлично! Кроме... ооочень не хватает собственной памяти, всего 16 гб. Очень напрягает.
+10 Ответить
Андрей 07 мая 2020 20:53
Пользуюсь 3 год телефон супер. А на счет памети это плохо. Кому мало памяти купите мини флешку и вставте в телефон и проблема решится.
+1 Ответить
Влад 24 ноября 2019 20:06
Я собираюсь купить этот телефон и по характеристикам мне он нравится спасибо!
0 Ответить
Шахида 10 ноября 2019 20:52
Пользовалась 2 года!!! Телефон супер. Камера батарея четкая
+4 Ответить
Артём 02 ноября 2019 22:19
Здравствуйте телефон супер спасибо копания Samsung мне очень нравится сканер нормальный работаете жаль что нету сканера лицо ...
+1 Ответить
Александр 11 октября 2019 16:51
Пользуюсь Galaxy j7 2017 около 2-х лет. Хороший рабочий аппарат, есть все что нужно для повседневного использования. Серьезных нареканий по работе нет (небольшие глюки и подтормаживания системы для меня не критично). На сколько я знаю еще год будет обновляться система безопасности, что несомненно радует. Как итог - смартфоном доволен.
+4 Ответить
Евгений 29 августа 2019 18:59
В Samsung разочаровался во всех аспектах! Почти гарантийный год более менее телефон ( GALAXY J7) отработал. За неделю до истечения года экран стал темнеть. Причем, телефон не падал, не тонул, ни трещин, вообщем никаких предпосылок влияющих на качество работы телефона не было. Обратился в офис Samsung с проблемой ровно на следующий день по истечении гарантийного года, и мне отказали в гарантийном ремонте. Поменял платно экран. Больше c Samsung связываться не буду и всем знакомым не рекомендую!!!
0 Ответить
Ника 17 августа 2019 23:22
Пользуюсь 2 года. Отличная рабочая лошадка. Обновился по воздуху до андроид 9 pie с оболочкой OneUi и теперь ещё больше нравится. Камера ещё чётче стала снимать. Самсунг мне всегда нравился за понятный интерфейс. Из небольших минусов: фокусировка слабая, з/у стало нагреваться и греть смартфон, приходится заряжать постепенно, с перерывами. Пользуюсь активно вечерами, в основном. Заряда вполне хватает на день. Совет для продления жизни аккума: лучше заряжать с 40% до 80%-90% и старайтесь не разряжать смартфон до минимума, начинайте заряжать, хотя бы, с 30%. В последнее время в ютубе часто вижу критику и споры в отношении ШИМ у амоледов и решила проверить камерой другого смартфона. И реально, мерцание конкретное. На будущее теперь буду иметь ввиду выбор между Амолед и Ips, между чёткостью, насыщенностью цветопередачи или здоровьем глаз. В общем, J7 2017 хороший телефон, надёжный.
+1 Ответить
виктор 04 августа 2019 08:15
Работает хорошо но не долго год-полтора. Потом в ремонт за большие бабки. Лучше брать хаувэй из китая этот не ломается
0 Ответить
Александр 03 августа 2019 21:26
Пользуюсь смартфоном 2 года модель j7 2017. В целом все устраивает, есть AoD, nfc, батарея ёмкая хватает на 2-3 при умеренном использовании, камера хорошая если уметь снимать, оперативы хватает, постоянной только мало, влэшка нужна, экран отличный, обновление до 9. Из крупных минусов вырубается на улице при температуре +5 с зарядом ниже 30%. А так отличный смартфон для бюджетной версии и самое главное для меня смартфон актуален на сегодняшний день!
+6 Ответить
Сергей 22 июля 2019 07:38
Телефоном пользуюсь чуть больше года и скажу за эти деньги всё супер.На рыбалке пару раз топил его, думал всё,кранты, но как работал так и работает, заряда хватает с лихвой,памяти хватает,и видео с телефона производится на экран телевизора спокойно( ниже писали что не производит на телевизор).
+2 Ответить
Марина 03 июня 2019 04:27
У меня этот дружок с августа 2017, 2 года почти. Хотела асус, но увидела этот и влюбилась. И ооочень хорошо. Падал, тонул, ударялся, и всё с ним хорошо. Не греется совершенно!!!! Как бы я его не эксплуатировала!!! Из минусов- сканер тупит, мало памяти, НЕСЪЁМНАЯ БАТАРЕЯ- так как пару раз зависал, и ничего невозможно сделать, пока сам не соизволит очнуться, быстро засоряется информацией, без чехла пользоваться невозможно совсем. А из плюсов- крепкий, надежный, громкий, красивый, удобный, нормальная более менее камера, и до сих пор хорошая батарея. С 8.00 до 20.00- при относительно активном пользовании. Спасибо! Я доволтна этой моделью. Ему бы 64 гб встроенной- цены б ему не было.
+1 Ответить
Владимир 29 апреля 2019 22:27
Как понять,пишите быстрая зарядка-нет,ниже что есть,что за туфта
0 Ответить
Злой сосисник 23 апреля 2019 21:01
Кто купил этот телефон желеет об этом. В нём мало хорошего, камера и батарея ну может NFC в остальном шляпа полная за такие то деньги.
0 Ответить
Гость Дмитрий 27 февраля 2019 13:48
День добрый! Смартфоном пользуюсь больше года ,а именно Samsung Galaxy J7 2017 . Обалденный смарт, все отлично единственный минус это своей памяти всего 16гб, приложения и игры просто летают на нем. Но к сожалению только частично переносятся на карту памяти.особенно нравятся снимки телефона и мне и дочке!!! Производителями рекомендовал бы памяти своей основной по больше в линейке бюджетных смартов .
+1 Ответить
моё имя 17 января 2019 02:06
Samsung j7 2016года , единственно что не устраивает это нет возможности передачи изображения на телевизор, в остальном всё супер, а главное это камера , которая снимает так хорошо что на конец 2018 года, мало у кого есть такая , даже у дорогих китайцев. У сына такой же, игру пабг тянет на минималках без лагов, экран за два года каждодневного пользования как мне кажется стал более серым , аккумулятор держит больше пол дня за два года, батарейка съёмная имеется в продаже не дефицит . Раздача интернета без проблем, GPS работает на пятёрочку , много раз ронял , при наличии защитного стекла и бампера , ни чего с ним не случилось .стоит не дорого РЕКОМЕНДУЮ отличный телефон. сравнивал как фотографирует S7 и J7 , большой разницы не увидел при том что стекло у Ски на объективе больше .
+10 Ответить
Александр 26 декабря 2019 18:47
Телефон по функциям и оснащению лучший , передача изображения и видео на современные телевизоры без проблем, главное использовать программы и приложения от samsung.
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Гость Анастасия 01 ноября 2017 00:20
Всё очень классно! Купила телефон месяц назад и пока работает отлично. Плюсов очень много: дизайн, камера просто супер, заряжается очень быстро( было 7% зарядки, буквально ща 15 мин зарядилось до 25%) так же чехлов на этот телефон много, четкость экрана, тяжеленький(ни легкий как пластмасса) и т.д. Надеюсь компания samsung будет радовать нас и дальше подобными моделями телефона;)))))
0 Ответить
Татьяна 24 октября 2017 09:24
Пользуюсь телефоном месяц и очень довольна. Он очень классный без чехла и защитного стекла, но в мерах безопасности это нужно. Цвет типа золотой, очень приятный. Нравится металл, но без чехла скользкий, можно легко уронить. Работает стабильно без подвисаний, хороший экран, камеры, аккумулятор не плох но хотелось бы по мощнее. Конечно функция олвейс он дисплей очень радует. Советую.
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