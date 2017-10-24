Смогу ли я перенести нужные мне приложения на карту памяти, чтобы освободить память телефона?

- Операционная система Samsung Galaxy J7 (2017) предусматривает такую возможность, хотя с некоторыми ограничениями. Да и не все приложения поддерживают эту функцию.

Какое стекло защищает лицевую панель смартфона?

- Это Corning Gorilla Glass, однако производитель не уточняет версию используемого стекла.

Можно ли в Галакси Джей 7 (2017) настроить точку доступа по Wi-Fi?

- Как и любой другой Android-смартфон, он имеет достаточно функционала для того, чтобы настроить точку доступа не только по Wi-Fi, но и по Bluetooth. Вы даже можете использовать кабель, но в таком случае устройство будет работать как USB-модем.

Возможно ли самостоятельно заменить аккумулятор?

- Аккумулятор в Galaxy J7 2017 года несъемный, поэтому заменить его самостоятельно у вас не получится. Всегда рекомендуем пользоваться услугами официального сервисного центра.

По какой технологии Samsung изготовляет процессор этого телефона?

- Компания Samsung использует 14-нанометровую технологию, которая предлагает значительно лучшую производительность по сравнению с 28-нанометровой.

Защищен ли Samsung Galaxy J7 2017 от воды и пыли?

- Этот смартфон сертифицирован по стандарту IP54, что делает его стойким к пыли и брызгам воды. Его нельзя погружать в воду.