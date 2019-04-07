Samsung Galaxy J7 Neo
Дисплей
51
Производительность
22
Батарея
55
Камера
42
Итоговая оценка
45
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2017 года
|Дата начала продаж
|Июль 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Super AMOLED экран
- Селфи-камера с LED-вспышкой
- Быстрое LTE-подключение
- Практичный дизайн — металл и пластик
- Раздельный лоток для SIM-карт и карты памяти
- Нет быстрой зарядки
- Небольшой объем встроенной памяти
- Старая версия Bluetooth
- Wi-Fi не работает в двухдиапазонном режиме
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 7 Нео
51
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|267 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|69.84%
36
Дизайн и корпус
|Высота
|152.4 мм
|Ширина
|78.6 мм
|Толщина
|7.6 мм
|Вес
|170 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
69.84%
22
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7870
|Архитектура
|8 ядер Cortex-A53 1.6 ГГц
|CPU ядер
|8
|Частота
|1600 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T830
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
848
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2749
AnTuTu Benchmark 7
48042
Компания Samsung использует собственный процессор Exynos 7870, построенный по 14-нанометровому техпроцессу. В тандеме с ним идет графический адаптер Mali-T830, имеющий всего 2 ядра с тактовой частотой 600 МГц. Объем оперативной памяти — 2 ГБ, постоянной — 16 ГБ. Это определенно слабое место Самсунг Галакси Джей 7 Нео, однако ситуацию немного спасает отдельный слот для карты microSD объемом до 256 ГБ.
Память eMMC 5.0 предлагает небольшую пропускную способность, из-за чего страдает быстродействие смартфона.
В AnTuTu 7 он набирает 48467 баллов, в одноядерном тесте Geekbench 4.3 выдал 860 баллов, а в многоядерном — 2754 балла.
69
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|Samsung Experience
55
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
42
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|23 мм
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
50
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Micro
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 1900
60
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2017 года
|Дата начала продаж
|Июль 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy J7 Neo могут отличаться в зависимости от региона.