Все характеристики чипа Самсунг Галакси Джей 7 Нео и тесты в бенчмарках

Тесты в бенчмарках

Компания Samsung использует собственный процессор Exynos 7870, построенный по 14-нанометровому техпроцессу. В тандеме с ним идет графический адаптер Mali-T830, имеющий всего 2 ядра с тактовой частотой 600 МГц. Объем оперативной памяти — 2 ГБ, постоянной — 16 ГБ. Это определенно слабое место Самсунг Галакси Джей 7 Нео, однако ситуацию немного спасает отдельный слот для карты microSD объемом до 256 ГБ.

Память eMMC 5.0 предлагает небольшую пропускную способность, из-за чего страдает быстродействие смартфона.

В AnTuTu 7 он набирает 48467 баллов, в одноядерном тесте Geekbench 4.3 выдал 860 баллов, а в многоядерном — 2754 балла.