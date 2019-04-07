Главная > Смартфоны Samsung > Samsung Galaxy J7 Neo: цена, технические характеристики и отзывы

Samsung Galaxy J7 Neo

Samsung Galaxy J7 Neo
Дисплей
51
Производительность
22
Батарея
55
Камера
42
Итоговая оценка
45
Класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2017 года
Дата начала продаж Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Super AMOLED экран
  • Селфи-камера с LED-вспышкой
  • Быстрое LTE-подключение
  • Практичный дизайн — металл и пластик
  • Раздельный лоток для SIM-карт и карты памяти
  • Нет быстрой зарядки
  • Небольшой объем встроенной памяти
  • Старая версия Bluetooth
  • Wi-Fi не работает в двухдиапазонном режиме

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 7 Нео
51

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 69.84%
36

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy J7 Neo
Инфо
Высота 152.4 мм
Ширина 78.6 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 170 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
69.84%
22

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Джей 7 Нео и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7870
Архитектура 8 ядер Cortex-A53 1.6 ГГц
CPU ядер 8
Частота 1600 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-T830
GPU-ядер 2
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
848
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2749
AnTuTu Benchmark 7
48042

Компания Samsung использует собственный процессор Exynos 7870, построенный по 14-нанометровому техпроцессу. В тандеме с ним идет графический адаптер Mali-T830, имеющий всего 2 ядра с тактовой частотой 600 МГц. Объем оперативной памяти — 2 ГБ, постоянной — 16 ГБ. Это определенно слабое место Самсунг Галакси Джей 7 Нео, однако ситуацию немного спасает отдельный слот для карты microSD объемом до 256 ГБ.

Память eMMC 5.0 предлагает небольшую пропускную способность, из-за чего страдает быстродействие смартфона.

В AnTuTu 7 он набирает 48467 баллов, в одноядерном тесте Geekbench 4.3 выдал 860 баллов, а в многоядерном — 2754 балла.

69

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Samsung Experience
55

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да
Время полной зарядки 2:05 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
42

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy J7 Neo
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Micro
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 1900
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2017 года
Дата начала продаж Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy J7 Neo могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy J7 Neo

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (59 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (9)

Александр 08 августа 2020 14:35
Достойный аппарат!!!
0 Ответить
Андрей 03 января 2020 21:41
Телефон хороший, игры тянет на ура, лично мне он по кайфу.
+5 Ответить
Марина 06 декабря 2019 11:14
Люблю этот телефон. Хоть он уже и старенький 4 года точно есть. Я в нем всегда уверенна и привыкла.
+3 Ответить
Андрей 03 января 2020 21:39
Какие 4 года, ему 2 года с лишним...
+9 Ответить
макс 17 сентября 2020 19:27
он 2 года только в продаже а
0 Ответить
Аля 01 декабря 2019 16:05
Устраивает в полном обьеме, пользуюсь год
0 Ответить
игорь 26 ноября 2019 09:42
в помещении снять видео невозможно фокус играет стаба нет а5 лучше
+1 Ответить
Елена 22 ноября 2019 16:59
Мне нравится все, хожу уже с ним 2.5 года, не виснет, не глючит, соц.сетями польз. активно, звук хороший, хотелось бы экран ярче, но надо учитывать то, что я его покупала давно, сейчас много новых моделей с более яркой картинкой, надёжный, как и все самсунги.
+16 Ответить
Анатолий 53 02 октября 2019 13:56
у телефона нет автоматического перевода памяти с внутренней на внешнюю карту памяти, это очень затрудняет. По этому телефон не удобен. В ручную переводить не получается. В мастерской сказали-это недоработка производителя.
0 Ответить
АЛЕКСАНДР 18 июня 2019 17:13
МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ!!! МНЕ ТЕЛЕФОН НУЖЕН ДЛЯ СВЯЗИ А НЕ ДЛЯ ИГР!!! КЛАСС
+1 Ответить
Андрей 07 апреля 2019 15:09
Нет разблокировки по отпечатку пальцев
+5 Ответить
Добавить комментарий
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях