Сколько SIM-карт можно вставить в Galaxy J8?

- В телефоне есть два слота под сим-карты и один под карту microSD.

Есть ли здесь автоматическая яркость?

- Нет, Samsung Галакси Джей 8 лишен датчика света, а значит и автоматической яркости экрана.

Можно ли настроить на смартфоне Samsung Pay?

- Этот аппарат не имеет NFC, то есть настроить Samsung Pay у вас не получится.