Samsung Galaxy J8
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Неплохой видеоускоритель
- Металлическая конструкция
- Закругленные углы экрана
- Эффективный режим экономии трафика
- В комплекте наушники
- Разъем microUSB для подключения к компьютеру и зарядки
- Несъемный аккумулятор
- Нет влагозащиты
- Отсутствует поддержка Samsung Pay
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6 дюймов
|Разрешение
|720 x 1480 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|Плотность пикселей
|274 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|75.58%
Дизайн и корпус
|Высота
|159.2 мм
|Ширина
|75.7 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|191 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 450
|Архитектура
|8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Здесь используется восьмиядерный процессор Snapdragon 450 с поддержкой 64-битных приложений и тактовой частотой 1.8 ГГц. Перечень характеристик смартфона также включает наличие слота под карту памяти объемом до 256 ГБ памяти.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (16 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/1.9
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/1.9
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Еще одной фишкой Самсунг Галакси Джей 8 является переменная светодиодная вспышка на передней панели, наличие которой позитивно сказывается на селфи-снимках. Он оборудован 16-мегапиксельной фронтальной камерой с апертурой f/1.9 и парой модулей основной: 16 МП + 5 МП. У них есть собственная светодиодная вспышка.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900
Разумеется, смартфон оборудован модулями 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC и GPS. Для наушников предусмотрен 3.5мм аудиоразъем, который находится внизу устройства. Отзывы пользователей подсказывают, что Galaxy J8 обладает прекрасным звуком из наушников, даже комплектных.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.574 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.176 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Samsung Galaxy J8
FAQ - Ответы на частые вопросы
Сколько SIM-карт можно вставить в Galaxy J8?
- В телефоне есть два слота под сим-карты и один под карту microSD.
Есть ли здесь автоматическая яркость?
- Нет, Samsung Галакси Джей 8 лишен датчика света, а значит и автоматической яркости экрана.
Можно ли настроить на смартфоне Samsung Pay?
- Этот аппарат не имеет NFC, то есть настроить Samsung Pay у вас не получится.