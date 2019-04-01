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Samsung Galaxy J8

Samsung Galaxy J8
Дисплей
56
Производительность
23
Батарея
61
Камера
54
Итоговая оценка
51
Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Неплохой видеоускоритель
  • Металлическая конструкция
  • Закругленные углы экрана
  • Эффективный режим экономии трафика
  • В комплекте наушники
  • Разъем microUSB для подключения к компьютеру и зарядки
  • Несъемный аккумулятор
  • Нет влагозащиты
  • Отсутствует поддержка Samsung Pay

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Джей 8
56

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6 дюймов
Разрешение 720 x 1480 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9
Плотность пикселей 274 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 75.58%
42

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy J8
Инфо
Высота 159.2 мм
Ширина 75.7 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 191 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
75.58%
23

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Джей 8 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
33
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3632
AnTuTu Benchmark 7
57469

Здесь используется восьмиядерный процессор Snapdragon 450 с поддержкой 64-битных приложений и тактовой частотой 1.8 ГГц. Перечень характеристик смартфона также включает наличие слота под карту памяти объемом до 256 ГБ памяти.

69

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI 2.0
61

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
54

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy J8
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (16 МП + 5 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/1.9
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/1.9
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Еще одной фишкой Самсунг Галакси Джей 8 является переменная светодиодная вспышка на передней панели, наличие которой позитивно сказывается на селфи-снимках. Он оборудован 16-мегапиксельной фронтальной камерой с апертурой f/1.9 и парой модулей основной: 16 МП + 5 МП. У них есть собственная светодиодная вспышка.

51

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900

Разумеется, смартфон оборудован модулями 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC и GPS. Для наушников предусмотрен 3.5мм аудиоразъем, который находится внизу устройства. Отзывы пользователей подсказывают, что Galaxy J8 обладает прекрасным звуком из наушников, даже комплектных.

76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.574 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.176 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy J8 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy J8

FAQ - Ответы на частые вопросы

Сколько SIM-карт можно вставить в Galaxy J8?

- В телефоне есть два слота под сим-карты и один под карту microSD.

Есть ли здесь автоматическая яркость?

- Нет, Samsung Галакси Джей 8 лишен датчика света, а значит и автоматической яркости экрана.

Можно ли настроить на смартфоне Samsung Pay?

- Этот аппарат не имеет NFC, то есть настроить Samsung Pay у вас не получится.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (180 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Нэркэс 10 мая 2020 06:48
Не знаю, я покупала j8 аж 2018 году ,работает вообще отлично, не тупит ,помню стоил 18.000 ,но вернули 2.000
0 Ответить
Svetlana Tonkopy 01 апреля 2019 16:48
А я пожалела, что J8 купила. И еще как!! После j7 2017, который был в металлокорпусе, у которого был always on display, NFC, автоматическая регулировка яркости и обалденный дисплей - с J 8 я плАчу. Фиг бы свою семерочку поменяла, если бы не уронила и дисплей не разбила! И обменять эту восьмерку не получается, ссылаются на то, что технически сложные вещи обмену не подлежат. А телефону 2 дня всего!. Да лучше бы Самсунг А6+ взяла!! Попробую бодаться дальше с магазином. Кстати, покупала в магазине Самсунг напрямую...
-78 Ответить
Аяз 18 января 2020 11:25
Да, вообще херня !!!! Пожалел сотню раз! Такой лагучий это жесть!
+3 Ответить
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