Samsung Galaxy M01
Дисплей
61
Производительность
23
Батарея
67
Камера
51
Итоговая оценка
55
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Легкий корпус и тонкие рамки
- Красивая и функциональная оболочка One UI
- 13-мегапиксельная камера с автофокусом
- Большой аккумулятор
- TFT-дисплей со слабыми углами обзора и контрастностью
- Старый процессор с минимальным запасом мощности
- Нет быстрой зарядки
- Простая фронтальная камера
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М01
61
Экран
|Тип
|PLS TFT
|Размер
|5.7 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|77.5%
49
Дизайн и корпус
|Высота
|147.5 мм
|Ширина
|70.9 мм
|Толщина
|9.8 мм
|Вес
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Красный, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
77.5%
Samsung Galaxy M01 выглядит дороже, чем есть на самом деле благодаря достаточно тонким рамкам. В дисплее имеется каплевидный вырез для фронтальной камеры, но здесь сильно не хватает сканера отпечатков пальцев, поэтому для разблокировки экрана придется пользоваться обычным ПИН-кодом или графическим ключом.
23
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 439
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
873
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3143
Geekbench 5 (одноядерный)
180
Geekbench 5 (многоядерный)
829
AnTuTu Benchmark 7
75550
AnTuTu Benchmark 8
94564
Производительность смартфона соответствует невысокой цене, поскольку процессор Snapdragon 439 обеспечивает минимальный запас мощности. Несмотря на это, объема оперативной памяти в 3 ГБ достаточно.
80
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|10.3 ГБ
67
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|3:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
51
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Основная камера состоит из двух бюджетных сенсоров, которые позволяют делать фотографии среднего качества. Есть возможность создания портретных кадров, но придется потрудиться, чтобы сделать действительно качественный снимок.
50
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM900, DCS1800, PCS1900
|3G сети
|UMTS B1 (2100), B5(850), B8 (900)
|4G сети
|LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700)
76
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.35 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.56 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M01 могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Samsung Galaxy M01
Оценка пользователей
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