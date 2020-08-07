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Samsung Galaxy M01

Samsung Galaxy M01
Дисплей
61
Производительность
23
Батарея
67
Камера
51
Итоговая оценка
55
Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Легкий корпус и тонкие рамки
  • Красивая и функциональная оболочка One UI
  • 13-мегапиксельная камера с автофокусом
  • Большой аккумулятор
  • TFT-дисплей со слабыми углами обзора и контрастностью
  • Старый процессор с минимальным запасом мощности
  • Нет быстрой зарядки
  • Простая фронтальная камера

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М01
61

Экран

Тип PLS TFT
Размер 5.7 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 77.5%
49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M01
Инфо
Высота 147.5 мм
Ширина 70.9 мм
Толщина 9.8 мм
Вес 168 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Красный, Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
77.5%

Samsung Galaxy M01 выглядит дороже, чем есть на самом деле благодаря достаточно тонким рамкам. В дисплее имеется каплевидный вырез для фронтальной камеры, но здесь сильно не хватает сканера отпечатков пальцев, поэтому для разблокировки экрана придется пользоваться обычным ПИН-кодом или графическим ключом.

23

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси М01 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Adreno 505
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
873
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3143
Geekbench 5 (одноядерный)
180
Geekbench 5 (многоядерный)
829
AnTuTu Benchmark 7
75550
AnTuTu Benchmark 8
94564

Производительность смартфона соответствует невысокой цене, поскольку процессор Snapdragon 439 обеспечивает минимальный запас мощности. Несмотря на это, объема оперативной памяти в 3 ГБ достаточно.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI One UI 2.0
Размер системы из коробки 10.3 ГБ
67

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 3:45 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
51

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M01
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Основная камера состоит из двух бюджетных сенсоров, которые позволяют делать фотографии среднего качества. Есть возможность создания портретных кадров, но придется потрудиться, чтобы сделать действительно качественный снимок.

50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM900, DCS1800, PCS1900
3G сети UMTS B1 (2100), B5(850), B8 (900)
4G сети LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700)
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.56 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M01 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M01

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (105 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Павел 17 октября 2020 06:19
а кто знает скольки разрядная система 32bit или 64bit
0 Ответить
Root 17 октября 2020 10:02
64 битная система, уже 32 не делают.
0 Ответить
Людмила 07 августа 2020 20:40
Телефон вполне радует, но только вот не можем найти, как поменять фото человека в контактах ( я имею в виду на номере человека) скажите, пожалуйста, кто знает
+22 Ответить
Виктор 09 августа 2020 18:21
В контакте есть слово изменить, нажимаете выходит в верху, сим или гугл нажимаете гугл и смотрите вниз стрелка развернуть и там настройки.
+1 Ответить
Ася 23 августа 2020 21:39
На сим карте данные можно только удалить или добавить. Контакты копируются в телефон... и там уже можно выбирать фото и рингтон на контакт.
+2 Ответить
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