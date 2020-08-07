Samsung Galaxy M01 выглядит дороже, чем есть на самом деле благодаря достаточно тонким рамкам. В дисплее имеется каплевидный вырез для фронтальной камеры, но здесь сильно не хватает сканера отпечатков пальцев, поэтому для разблокировки экрана придется пользоваться обычным ПИН-кодом или графическим ключом.