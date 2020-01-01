Все характеристики чипа Самсунг Галакси М01 Core и тесты в бенчмарках

Тесты в бенчмарках

Mediatek MT6739 имеет всего 4 ядра, работающие на экономичной тактовой частоте 1.5 ГГц, так что не стоит ждать высокой производительности. Младшая модель имеет всего 1 ГБ оперативной памяти, чего едва хватает для стабильной работы операционной системы.