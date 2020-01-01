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Samsung Galaxy M01 Core

Samsung Galaxy M01 Core
Дисплей
60
Производительность
17
Батарея
51
Камера
46
Итоговая оценка
52
Класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Небольшие габариты и прочный корпус
  • Хорошее программное обеспечение, построенное на Android 10
  • Современная версия Bluetooth 5.0
  • HD-разрешение экрана
  • Одиночная камера всего на 8 МП
  • Не поддерживает быструю зарядку

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М01 Core
60

Экран

Тип PLS TFT
Размер 5.3 дюймов
Разрешение 720 x 1480 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9
Плотность пикселей 311 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 74.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
425 нит

Samsung Galaxy M01 Core получил компактный дисплей, который изготовляет по устаревшей технологии PLS TFT. Следует ожидать, что изображение будет контрастным, а углы обзора маленькие. С другой стороны HD-разрешение обеспечивает неплохую плотность пикселей.

49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M01 Core
Инфо
Высота 141.7 мм
Ширина 67.5 мм
Толщина 8.6 мм
Вес 150 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
74.5%
17

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси М01 Core и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6739
Архитектура 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 1500 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика PowerVR GE8100
GPU-ядер 1
Частота GPU 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 800 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
650
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1769
AnTuTu Benchmark 7
44510

Mediatek MT6739 имеет всего 4 ядра, работающие на экономичной тактовой частоте 1.5 ГГц, так что не стоит ждать высокой производительности. Младшая модель имеет всего 1 ГБ оперативной памяти, чего едва хватает для стабильной работы операционной системы.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Android Go
Размер системы из коробки 5.4 ГБ
51

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
46

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M01 Core
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/2.4
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
57

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM850, GSM900, DCS1800
3G сети B1(2100), B5(850), B8(900)
4G сети B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800)
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M01 Core могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M01 Core

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (4 голосов)

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