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Samsung Galaxy M01s

Samsung Galaxy M01s
Дисплей
61
Производительность
24
Батарея
67
Камера
54
Итоговая оценка
57
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Прочный и недорогой
  • Компактный вырез в дисплее и небольшие рамки
  • Достаточно много памяти
  • Есть сканер отпечатков пальцев
  • Имеется дополнительный портретный модуль
  • Маленькое разрешение экрана
  • Слабая цветопередача
  • Не умеет быстро заряжаться

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М10с
61

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.2 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.7%
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M01s
Инфо
Высота 156.9 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 168 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80.7%

Samsung Galaxy M01s оборудовали неплохим сканером отпечатков пальцев на задней панели. Рамки у него не слишком большие, поэтому это не бросается в глаза. Вырез в дисплее под фронтальную камеру тоже достаточно компактный.

24

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси М10с и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
GPU-ядер 1
Частота GPU 400 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
771
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3456
Geekbench 5 (одноядерный)
140
Geekbench 5 (многоядерный)
818
AnTuTu Benchmark 7
74976
80

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.1
67

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:40 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Автономность, учитывая достаточно крупный дисплей, отличная. Батарея на 4000 мАч хорошо справляется с поставленной задачей, но время зарядки немного удручает, поскольку придется ждать 2.5 часа, а в комплекте нет быстрой зарядки.

54

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M01s
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
57

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 4
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only)
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Телефон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M01s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M01s

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (6 голосов)

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