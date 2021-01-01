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Samsung Galaxy M02

Samsung Galaxy M02
Дисплей
54
Производительность
15
Батарея
72
Камера
43
Итоговая оценка
48
Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Небольшие рамки и практичный корпус из пластика
  • Емкая батарея, обеспечивающая 2 дня автономной работы в режиме активного использования
  • Есть макросъемка
  • Небольшое разрешение экрана – видны точки
  • Нет бесконтактной оплаты в магазинах

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А02
54

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.9%
45

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M02
Высота 164 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 206 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Соотношение экрана к корпусу
81.9%

Samsung Galaxy M02 имеет типичный дизайн бюджетного устройства, характеризуются практичными материалами корпуса. Поверхность не пачкается и неплохо противостоит царапинам и даже ударам. Стекло экрана достаточно хрупкое, поэтому боится падений с небольшой высоты.

15

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А02 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek MT6739W
Макс. частота 1500 МГц
CPU-ядер 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров
Графика PowerVR GE8100
Частота GPU 570 МГц
FLOPS ~21 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
105
Geekbench 5 (многоядерный)
400
AnTuTu Benchmark 8
52720
59

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI One UI 2.0
72

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
43

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M02
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS

От камеры не стоит ожидать высокого качества съемки, но свою функцию выполняет. При хорошем освещении можно сделать приличное селфи и опубликовать в социальные сети. Автофокус работает со значительной задержкой, а цифровая стабилизации почти нет.

58

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 4
Поддержка 5G Нет
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.65 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.71 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M02 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M02

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy M21 против Galaxy M02
2. Samsung Galaxy M01 против Galaxy M02
3. Samsung Galaxy M02s против Galaxy M02

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