Samsung Galaxy M02s Дисплей 54 Производительность 26 Батарея 84 Камера 47 Итоговая оценка 52 Класс Бюджетный Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Характеризуется приятным внешним видом

Тройная основная камера

Неплохой экран с тонкими рамками

Большая батарея с поддержкой быстрой зарядки Небольшое разрешение экрана

Плохая стабилизация в камере

Отсутствует сканер отпечатков пальцев

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М02s

54 Экран Тип TFT LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.8%

46 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M02s Высота 164.2 мм Ширина 75.9 мм Толщина 9.1 мм Вес 164.2 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный Сканер отпечатков пальцев Нет Соотношение экрана к корпусу 81.8%

26 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси М02s и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 Макс. частота 1800 МГц CPU-ядер 8 (8) Архитектура - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 14 нанометров Графика Adreno 506 Частота GPU 720 МГц FLOPS ~124 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 3, 4 ГБ Тип памяти LPDDR3 Частота памяти 933 МГц Количество каналов 1 Накопитель Объем накопителя 32, 64 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 272 Geekbench 5 (многоядерный) 998 AnTuTu Benchmark 8 90876

59 Программное обеспечение Операционная система Android 10

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 15 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

47 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy M02s Основная камера Матрица 13 мегапикселей Разрешение фото 4128 x 3096 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2560 x 1960 Апертура f/2.2 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 720p при 30 FPS

56 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot Версия Bluetooth 4.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 4 2G сети GSM 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 3G сети UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100 4G сети LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 Поддержка 5G Нет

60 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света Комплект * - Смартфон

- Кабель USB

- Адаптер питания

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M02s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M02s

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