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Samsung Galaxy M02s

Samsung Galaxy M02s
Дисплей
54
Производительность
26
Батарея
84
Камера
47
Итоговая оценка
52
Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Характеризуется приятным внешним видом
  • Тройная основная камера
  • Неплохой экран с тонкими рамками
  • Большая батарея с поддержкой быстрой зарядки
  • Небольшое разрешение экрана
  • Плохая стабилизация в камере
  • Отсутствует сканер отпечатков пальцев

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М02s
54

Экран

Тип TFT LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.8%
46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M02s
Высота 164.2 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 164.2 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет
Соотношение экрана к корпусу
81.8%
26

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси М02s и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450
Макс. частота 1800 МГц
CPU-ядер 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 720 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
272
Geekbench 5 (многоядерный)
998
AnTuTu Benchmark 8
90876
59

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
47

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M02s
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
56

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 4
2G сети GSM 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
3G сети UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
Поддержка 5G Нет
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M02s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M02s

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy M01s или Galaxy M02s

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