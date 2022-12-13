Samsung Galaxy M04 Дисплей 54 Производительность 16 Батарея 75 Камера 44 Итоговая оценка 49 Класс Бюджетный Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Легкий и практичный дизайн

Есть вариант на 128 ГБ встроенной памяти

Большая батарея с поддержкой быстрой зарядки

Двойная камера умеет делать портретные фотографии Нет датчика освещения, а также гироскопа

Представлен с Android 12, тогда как вышел Android 13

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М04

54 Экран Тип PLS TFT Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Макс. заявленная яркость 400 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.3%

45 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M04 Высота 164.4 мм Ширина 76.3 мм Толщина 9.1 мм Вес 192 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Зеленый, Синий Сканер отпечатков пальцев Нет Соотношение экрана к корпусу 81.3%

16 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси М04 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio P35 Макс. частота 2350 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53

- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 12 нанометров Графика IMG PowerVR GE8320 Частота GPU 680 МГц FLOPS ~44.8 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 164 Geekbench 5 (многоядерный) 939 AnTuTu Benchmark 9 104580

61 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI One UI Core 4.1

75 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 15 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

44 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy M04 Основная камера Матрица 13 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2560 x 1960 Апертура f/2.2 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

62 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 4 Поддержка 5G Нет

64 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M04 могут отличаться в зависимости от региона.