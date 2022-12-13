Samsung Galaxy M04
Дисплей
54
Производительность
16
Батарея
75
Камера
44
Итоговая оценка
49
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Легкий и практичный дизайн
- Есть вариант на 128 ГБ встроенной памяти
- Большая батарея с поддержкой быстрой зарядки
- Двойная камера умеет делать портретные фотографии
- Нет датчика освещения, а также гироскопа
- Представлен с Android 12, тогда как вышел Android 13
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М04
54
Экран
|Тип
|PLS TFT
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.3%
45
Дизайн и корпус
|Высота
|164.4 мм
|Ширина
|76.3 мм
|Толщина
|9.1 мм
|Вес
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Зеленый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Соотношение экрана к корпусу
81.3%
16
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P35
|Макс. частота
|2350 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|IMG PowerVR GE8320
|Частота GPU
|680 МГц
|FLOPS
|~44.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
164
Geekbench 5 (многоядерный)
939
AnTuTu Benchmark 9
104580
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|One UI Core 4.1
75
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
44
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
62
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|4
|Поддержка 5G
|Нет
64
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M04 могут отличаться в зависимости от региона.