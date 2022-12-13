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Samsung Galaxy M04

Samsung Galaxy M04
Дисплей
54
Производительность
16
Батарея
75
Камера
44
Итоговая оценка
49
Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Легкий и практичный дизайн
  • Есть вариант на 128 ГБ встроенной памяти
  • Большая батарея с поддержкой быстрой зарядки
  • Двойная камера умеет делать портретные фотографии
  • Нет датчика освещения, а также гироскопа
  • Представлен с Android 12, тогда как вышел Android 13

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М04
54

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.3%
45

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M04
Высота 164.4 мм
Ширина 76.3 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 192 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Нет
Соотношение экрана к корпусу
81.3%
16

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси М04 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35
Макс. частота 2350 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
164
Geekbench 5 (многоядерный)
939
AnTuTu Benchmark 9
104580
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI One UI Core 4.1
75

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
44

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M04
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
62

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 4
Поддержка 5G Нет
64

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M04 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

2.8 из 5 баллов (5 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy M02 vs Samsung Galaxy M04
2. Samsung Galaxy A04s vs Samsung Galaxy M04
3. Samsung Galaxy A04 vs Samsung Galaxy M04

Отзывы (1)

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Алахсей 13 декабря 2022 08:53
Хлам, а не смартфон.
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