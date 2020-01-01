Samsung Galaxy M10
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Впечатляющая автономность
- Металлический корпус
- Хороший дисплей
- Поддержка Dual VoLTE
- Есть 3.5 мм аудиоразъем
- Сверхширокоугольная камера
- Медленная зарядка аккумулятора
- Нет сканера отпечатков пальцев
- Слабый процессор и графический ускоритель
- Негромкий динамик
Технические характеристики
Экран
|Тип
|PLS TFT
|Размер
|6.22 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|18.9:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.36%
Тесты дисплея
Дисплей диагональю 6.2 дюйма имеет непривычный дизайн Infinity-V, то есть у него есть вырез в верхней части в форме латинской буквы “V”. За счет этого сильно увеличивается полезная площадь лицевой стороны.
Дизайн и корпус
|Высота
|155.6 мм
|Ширина
|75.6 мм
|Толщина
|7.7 мм
|Вес
|163 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Samsung Galaxy M10 обзавелся премиальным металлическим корпусом. Его задняя панель может быть окрашена всего в двух цветах: черном и синем. Оба хороши, но конкуренты обычно доступны еще и в белом, зеленом или даже красном. Поверхность тыльной стороны имеет матовое покрытие, благодаря чему она не собирает грязь и отпечатки пальцев.
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7870
|Архитектура
|8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T830
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|16, 32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|2 (13 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Фронтальная камера способна делать фотографии с достойной цветопередачей, хотя разрешение 5 МП не впечатляет. В качестве вспышки используется экран, а справляется он весьма неплохо, однако по яркости не приравнивается до светодиодной.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.237 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.532 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Samsung Galaxy M10
FAQ - Ответы на частые вопросы
Есть ли в Samsung Galaxy M10 автояркость?
- Модель SM-M105 получила датчик света, а значит она имеет удобную функцию автояркости. Она регулирует яркость экрана в автоматическом режиме исходя из показателей датчика света.
Получил ли гаджет режим экономии заряда?
- Да, вы сможете активировать этот режим вручную или настроить автоматическое включение по достижению определенных условий.
Способна ли камера Самсунг М10 снимать видео в замедленном режиме?
- Если коротко, то нет. Камера смартфона способна записывать видео в разрешении Full HD и с максимальной частотой 30 кадров в секунду.
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