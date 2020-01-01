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Samsung Galaxy M10

Samsung Galaxy M10
Дисплей
54
Производительность
23
Батарея
61
Камера
50
Итоговая оценка
51
Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Впечатляющая автономность
  • Металлический корпус
  • Хороший дисплей
  • Поддержка Dual VoLTE
  • Есть 3.5 мм аудиоразъем
  • Сверхширокоугольная камера
  • Медленная зарядка аккумулятора
  • Нет сканера отпечатков пальцев
  • Слабый процессор и графический ускоритель
  • Негромкий динамик

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М10
54

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.22 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.36%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
399 нит

Дисплей диагональю 6.2 дюйма имеет непривычный дизайн Infinity-V, то есть у него есть вырез в верхней части в форме латинской буквы “V”. За счет этого сильно увеличивается полезная площадь лицевой стороны.

50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M10
Инфо
Высота 155.6 мм
Ширина 75.6 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 163 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.36%

Samsung Galaxy M10 обзавелся премиальным металлическим корпусом. Его задняя панель может быть окрашена всего в двух цветах: черном и синем. Оба хороши, но конкуренты обычно доступны еще и в белом, зеленом или даже красном. Поверхность тыльной стороны имеет матовое покрытие, благодаря чему она не собирает грязь и отпечатки пальцев.

23

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси М10 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7870
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-T830
GPU-ядер 2
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
711
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3608
AnTuTu Benchmark 7
46164
80

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI
61

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:15 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:16 ч.
Время просмотра видео
10:21 ч.
Время разговора (3G)
23:04 ч.
50

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M10
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 2 (13 МП + 5 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Фронтальная камера способна делать фотографии с достойной цветопередачей, хотя разрешение 5 МП не впечатляет. В качестве вспышки используется экран, а справляется он весьма неплохо, однако по яркости не приравнивается до светодиодной.

51

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
64

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
66.2 дБ
Музыка
70.7 дБ
Звонок
80 дБ

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.237 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.532 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M10 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M10

FAQ - Ответы на частые вопросы

Есть ли в Samsung Galaxy M10 автояркость?

- Модель SM-M105 получила датчик света, а значит она имеет удобную функцию автояркости. Она регулирует яркость экрана в автоматическом режиме исходя из показателей датчика света.

Получил ли гаджет режим экономии заряда?

- Да, вы сможете активировать этот режим вручную или настроить автоматическое включение по достижению определенных условий.

Способна ли камера Самсунг М10 снимать видео в замедленном режиме?

- Если коротко, то нет. Камера смартфона способна записывать видео в разрешении Full HD и с максимальной частотой 30 кадров в секунду.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (125 голосов)

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