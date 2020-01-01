Есть ли в Samsung Galaxy M10 автояркость?

- Модель SM-M105 получила датчик света, а значит она имеет удобную функцию автояркости. Она регулирует яркость экрана в автоматическом режиме исходя из показателей датчика света.

Получил ли гаджет режим экономии заряда?

- Да, вы сможете активировать этот режим вручную или настроить автоматическое включение по достижению определенных условий.

Способна ли камера Самсунг М10 снимать видео в замедленном режиме?

- Если коротко, то нет. Камера смартфона способна записывать видео в разрешении Full HD и с максимальной частотой 30 кадров в секунду.