Почему Galaxy M10s лучше Galaxy M10?

- Обновленный аппарат получил более совершенный дисплей AMOLED увеличенной диагонали (6.4 дюйма против 6.2). Он также работает на операционной системе Android 9.0, которая во многом превосходит Android 8.1. А за счет более быстрого процессора и памяти UFS 2.1 Samsung Galaxy M10s стал отзывчивее. У обычного M10 нет быстрой зарядки, а у новой модели – есть.