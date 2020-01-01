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Samsung Galaxy M10s

Samsung Galaxy M10s
Дисплей
60
Производительность
30
Батарея
66
Камера
53
Итоговая оценка
57
Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Качественный AMOLED-дисплей
  • Работает на быстрой памяти UFS 2.1
  • Есть быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Оптимизированная операционная система Android 9
  • Dolby Atmos заметно улучшает звук в наушниках
  • Датчик отпечатков пальцев расположен на задней крышке
  • Только один динамик громкой связи
  • В комплекте нет гарнитуры

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М10с
60

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит

Samsung Galaxy M10s получил премиальный дисплей AMOLED, обеспечивающий комфортное использование как ночью, так и днем под ярким солнцем. У него среднее соотношение экрана к корпуса, но, учитывая цену смартфона, 85 процентов хороший показатель.

53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M10s
Инфо
Высота 158.4 мм
Ширина 74.7 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 169 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85%
30

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси М10с и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884B
Архитектура 2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1600 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-G71 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 770 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1191
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3778
Geekbench 5 (одноядерный)
234
Geekbench 5 (многоядерный)
835
AnTuTu Benchmark 7
92570
AnTuTu Benchmark 8
95664

Телефон построен на одном из самых быстрых процессоров бюджетного класса Exynos 7884B, обладающий неплохим видеоускорителем Mali-G71 MP2. На скорости работы системы сильно сказывается память UFS 2.1, которая в прошлом году использовалась на флагманских смартфонах.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI
Размер системы из коробки 10.7 ГБ
66

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Достойную автономность обеспечивает аккумулятор на 4000 мАч, а программное обеспечение One UI усиливает эффект благодаря неплохой оптимизации и фирменным фишкам Samsung.

53

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M10s
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 2 (13 МП + 5 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 25.58 мм
Размер пикселя 1.34 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
56

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Скрепка извлечения SIM
- Руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M10s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M10s

FAQ - Ответы на частые вопросы

Почему Galaxy M10s лучше Galaxy M10?

- Обновленный аппарат получил более совершенный дисплей AMOLED увеличенной диагонали (6.4 дюйма против 6.2). Он также работает на операционной системе Android 9.0, которая во многом превосходит Android 8.1. А за счет более быстрого процессора и памяти UFS 2.1 Samsung Galaxy M10s стал отзывчивее. У обычного M10 нет быстрой зарядки, а у новой модели – есть.

Оценка пользователей

4.2 из 5 баллов (11 голосов)

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