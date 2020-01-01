Samsung Galaxy M11
Дисплей
58
Производительность
22
Батарея
84
Камера
59
Итоговая оценка
60
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Безрамочный дисплей большой диагонали
- Тройная камера со сверхширокоуольной съемкой
- Огромный аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой
- Адекватная цена
- Заряжается по USB Type-C
- Отсутствует поддержка Samsung Pay
- TFT-панель со слабыми углами обзора и контрастностью
- Старый процессор с небольшим запасом
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М11
58
Экран
|Тип
|PLS TFT
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|268 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.6%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
444 нит
51
Дизайн и корпус
|Высота
|161.4 мм
|Ширина
|76.3 мм
|Толщина
|9 мм
|Вес
|197 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Бирюзовый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.6%
Samsung Galaxy M11 имеет привлекательный вид за счет малозаметных рамок вокруг дисплея. У него есть аккуратный круглый вырез в дисплее для объектива передней камеры. Корпус сделан из пластика, а передняя панель защищена прочным закаленным стеклом.
22
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 450
|Архитектура
|8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
746
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3793
Geekbench 5 (одноядерный)
150
Geekbench 5 (многоядерный)
838
AnTuTu Benchmark 7
70409
AnTuTu Benchmark 8
88664
Аппарат построен на бюджетном процессоре Snapdragon 450, который позволяет играть многие игры без каких-либо проблем. Требовательные будут тормозить, но если выставить минимальные настройки, то даже PUBG Mobile запустится.
80
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|10.9 ГБ
84
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:55 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
59
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|115°
|Количество объективов
|3 (13 МП + 5 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Задняя камера имеет целых 3 объектива, самым интересным из которых является сверхширокоугольный на 5 мегапикселей. Качество таких кадров больше зависимо от уровня освещения, поэтому вечером лучше снимать на главный 13-мегапиксельный датчик.
67
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
|3G сети
|B1 (2100), B2 (1900), B5(850), B8 (900)
|4G сети
|B1(2100), B2(1900), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500)
76
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.52 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M11 могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Samsung Galaxy M11
Оценка пользователей
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