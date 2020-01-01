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Samsung Galaxy M11

Samsung Galaxy M11
Дисплей
58
Производительность
22
Батарея
84
Камера
59
Итоговая оценка
60
Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Безрамочный дисплей большой диагонали
  • Тройная камера со сверхширокоуольной съемкой
  • Огромный аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой
  • Адекватная цена 
  • Заряжается по USB Type-C
  • Отсутствует поддержка Samsung Pay
  • TFT-панель со слабыми углами обзора и контрастностью
  • Старый процессор с небольшим запасом

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М11
58

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M11
Инфо
Высота 161.4 мм
Ширина 76.3 мм
Толщина 9 мм
Вес 197 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Бирюзовый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.6%

Samsung Galaxy M11 имеет привлекательный вид за счет малозаметных рамок вокруг дисплея. У него есть аккуратный круглый вырез в дисплее для объектива передней камеры. Корпус сделан из пластика, а передняя панель защищена прочным закаленным стеклом.

22

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси М11 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
746
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3793
Geekbench 5 (одноядерный)
150
Geekbench 5 (многоядерный)
838
AnTuTu Benchmark 7
70409
AnTuTu Benchmark 8
88664

Аппарат построен на бюджетном процессоре Snapdragon 450, который позволяет играть многие игры без каких-либо проблем. Требовательные будут тормозить, но если выставить минимальные настройки, то даже PUBG Mobile запустится.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI One UI 2.0
Размер системы из коробки 10.9 ГБ
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:55 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M11
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Угол широкоугольного объектива 115°
Количество объективов 3 (13 МП + 5 MP + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Задняя камера имеет целых 3 объектива, самым интересным из которых является сверхширокоугольный на 5 мегапикселей. Качество таких кадров больше зависимо от уровня освещения, поэтому вечером лучше снимать на главный 13-мегапиксельный датчик.

67

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
3G сети B1 (2100), B2 (1900), B5(850), B8 (900)
4G сети B1(2100), B2(1900), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500)
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.52 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M11 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M11

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (162 голосов)

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