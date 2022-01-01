Samsung Galaxy M13 Дисплей 64 Производительность 20 Батарея 83 Камера 58 Итоговая оценка 57 Класс Бюджетный Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Июнь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки FHD-дисплей предлагает неплохую по четкости картинку

Оснащен большой батареей, которая позволяет проработать смартфону несколько суток без подзарядки

Есть сверхширокоугольная съемка

Поддерживает быструю зарядку Вместо физических датчиков приближения и освещения используются виртуальные

Нет модуля для макросъемки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М13

64 Экран Тип PLS TFT Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2408 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 400 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 82.7%

47 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M13 Высота 165.4 мм Ширина 76.9 мм Толщина 8.4 мм Вес 192 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Зеленый, Оранжевый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 82.7%

20 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси М13 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Samsung Exynos 850 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (8) Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 Размер транзистора 8 нанометров Графика Mali-G52 MP1 Частота GPU 820 МГц FLOPS ~126 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 157 Geekbench 5 (многоядерный) 596

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI One UI Core 4.1

83 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 15 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

58 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy M13 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 3 (50 МП + 5 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/5" (CMOS)

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.2 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

71 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Зависит от региона Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 Поддержка 5G Нет

76 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Июнь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Акселерометр

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Зарядное устройство

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M13 могут отличаться в зависимости от региона.