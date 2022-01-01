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Samsung Galaxy M13

Samsung Galaxy M13
Дисплей
64
Производительность
20
Батарея
83
Камера
58
Итоговая оценка
57
Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • FHD-дисплей предлагает неплохую по четкости картинку
  • Оснащен большой батареей, которая позволяет проработать смартфону несколько суток без подзарядки
  • Есть сверхширокоугольная съемка
  • Поддерживает быструю зарядку
  • Вместо физических датчиков приближения и освещения используются виртуальные
  • Нет модуля для макросъемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М13
64

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.7%
47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M13
Высота 165.4 мм
Ширина 76.9 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 192 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Зеленый, Оранжевый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.7%
20

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси М13 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Mali-G52 MP1
Частота GPU 820 МГц
FLOPS ~126 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
157
Geekbench 5 (многоядерный)
596
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI One UI Core 4.1
83

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
58

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M13
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
71

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
Поддержка 5G Нет
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Зарядное устройство
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M13 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (5 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy M13 или Samsung Galaxy M12
2. Samsung Galaxy M13 или Samsung Galaxy A13

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