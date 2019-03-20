Samsung Galaxy M20
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой экран с высоким процентом полезной площади
- Премиальный дизайн
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка быстрой зарядки
- Приличная автономная работа
- Быстрая память LPDDR4X
- Можно использовать microSD на 512 ГБ
- Могут возникать проблемы с перегревом
- Недостаточно производительности для топовых игр
- Неоптимизированное программное обеспечение
Технические характеристики
Экран
|Тип
|PLS TFT
|Размер
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.89%
Тесты дисплея
Диагональ экрана устройства — 6.3 дюйма, разрешение — 2340 на 1080 пикселей. Плотность пикселей составляет 409 точек на дюйм. Из недостатков можно выделить стекло, которым защищена передняя панель — это не Corning Gorilla Glass. Полезная площадь выросла до 83.89 процентов. Более подробные характеристики Самсунг М20 вы можете найти в таблицах ниже.
Дизайн и корпус
|Высота
|156.4 мм
|Ширина
|74.5 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Samsung Galaxy M20 — еще один бюджетный смартфон южнокорейской компании с дизайном Infinity-V. Это означает, что его экран обладает вырезом по центру в форме латинской буквы “V”. Свою панель PLS TFT компания называет безграничной, благодаря вышеупомянутому решению рамки становятся практически незаметными.
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7904
|Архитектура
|2 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|770 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Гаджет имеет восьмиядерный чипсет Exynos 7904 с двумя ядрами Cortex-A73 и 6 ядрами Cortex-A53. Их номинальная тактовая частота 1.8 ГГц и 1.6 ГГц соответственно.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|13.5 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|2 (13 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 31 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/6" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/6" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Основная камера на 13 мегапикселей обладает апертурой f/1.9, а размер пикселя составляет солидные 1.12 мкм. Автофокус в Samsung Galaxy M20 фазовый, а стабилизация цифровая. Дополнительная камера сзади умеет делать 5-мегапиксельные фотографии, а главное ее предназначение — сверхширокоугольная съемка.
Селфи-объектив оснащен 8-мегапиксельным модулем с апертурой f/2.0. Как и другие камеры, эта использует сенсор CMOS BSI. Спереди нет LED-вспышки, но вместо нее производитель предлагает пользоваться экранной.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|10
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.248 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.591 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Samsung Galaxy M20
FAQ - Ответы на частые вопросы
Есть ли тут функция Always-On Display?
- В Самсунг Галакси М20 используется неподходящий для этой функции экран, поэтому производитель не стал добавлять ее. Смартфон должен быть оборудован AMOLED-панелью, которая эффективнее расходует заряд.
Сколько свободной памяти доступно на новом аппарате?
- Как только вы приобретете новый M20 на 32 ГБ, у него будет свободно около 22 ГБ свободного хранилища.
Поддерживает Самсунг М20 Samsung Pay?
- Да (зависит от региона).
Сколько отпечатков пальцев можно добавить в телефон?
- По стандарту, Samsung позволяет зарегистрировать 5 отпечатков пальцев. Сканер работает четко, поэтому нет необходимости повторно регистрировать один и тот же палец, чтобы улучшить время распознавания.
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