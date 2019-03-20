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Samsung Galaxy M20

Samsung Galaxy M20
Дисплей
62
Производительность
30
Батарея
79
Камера
52
Итоговая оценка
59
Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой экран с высоким процентом полезной площади
  • Премиальный дизайн
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка быстрой зарядки
  • Приличная автономная работа
  • Быстрая память LPDDR4X
  • Можно использовать microSD на 512 ГБ
  • Могут возникать проблемы с перегревом
  • Недостаточно производительности для топовых игр
  • Неоптимизированное программное обеспечение

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М20
62

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.89%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
395 нит

Диагональ экрана устройства — 6.3 дюйма, разрешение — 2340 на 1080 пикселей. Плотность пикселей составляет 409 точек на дюйм. Из недостатков можно выделить стекло, которым защищена передняя панель — это не Corning Gorilla Glass. Полезная площадь выросла до 83.89 процентов. Более подробные характеристики Самсунг М20 вы можете найти в таблицах ниже.

49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M20
Инфо
Высота 156.4 мм
Ширина 74.5 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 186 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.89%

Samsung Galaxy M20 — еще один бюджетный смартфон южнокорейской компании с дизайном Infinity-V. Это означает, что его экран обладает вырезом по центру в форме латинской буквы “V”. Свою панель PLS TFT компания называет безграничной, благодаря вышеупомянутому решению рамки становятся практически незаметными.

30

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси М20 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904
Архитектура 2 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-G71 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 770 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1314
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4083
Geekbench 5 (одноядерный)
275
Geekbench 5 (многоядерный)
992
AnTuTu Benchmark 7
107128
AnTuTu Benchmark 8
104372

Гаджет имеет восьмиядерный чипсет Exynos 7904 с двумя ядрами Cortex-A73 и 6 ядрами Cortex-A53. Их номинальная тактовая частота 1.8 ГГц и 1.6 ГГц соответственно.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0
Размер системы из коробки 13.5 ГБ
79

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:15 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:20 ч.
Время просмотра видео
11:59 ч.
Время разговора (3G)
32:43 ч.
52

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M20
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 2 (13 МП + 5 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 31 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/6" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/6" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Основная камера на 13 мегапикселей обладает апертурой f/1.9, а размер пикселя составляет солидные 1.12 мкм. Автофокус в Samsung Galaxy M20 фазовый, а стабилизация цифровая. Дополнительная камера сзади умеет делать 5-мегапиксельные фотографии, а главное ее предназначение — сверхширокоугольная съемка.

Селфи-объектив оснащен 8-мегапиксельным модулем с апертурой f/2.0. Как и другие камеры, эта использует сенсор CMOS BSI. Спереди нет LED-вспышки, но вместо нее производитель предлагает пользоваться экранной.

70

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 10
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
69

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
67 дБ
Музыка
66.2 дБ
Звонок
67.8 дБ

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.248 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.591 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M20 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M20

FAQ - Ответы на частые вопросы

Есть ли тут функция Always-On Display?

- В Самсунг Галакси М20 используется неподходящий для этой функции экран, поэтому производитель не стал добавлять ее. Смартфон должен быть оборудован AMOLED-панелью, которая эффективнее расходует заряд.

Сколько свободной памяти доступно на новом аппарате?

- Как только вы приобретете новый M20 на 32 ГБ, у него будет свободно около 22 ГБ свободного хранилища.

Поддерживает Самсунг М20 Samsung Pay?

- Да (зависит от региона).

Сколько отпечатков пальцев можно добавить в телефон?

- По стандарту, Samsung позволяет зарегистрировать 5 отпечатков пальцев. Сканер работает четко, поэтому нет необходимости повторно регистрировать один и тот же палец, чтобы улучшить время распознавания.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (250 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (7)

Ewgeniy 04 сентября 2020 11:20
Нигде не нашел. МикроСД с поддержкой SDHC? или как?
+1 Ответить
Даврон 08 марта 2020 16:34
Все отлично толка Екран простой.PLS... надо поставит SUPER AMOLED
+2 Ответить
Михаил 24 февраля 2020 17:41
Телефон радует уже 9 месяцев. Все отлично. Только селфикамера плохая. Акка хватает на сутки без проблем, даже на 1,5 дня. Не хватает внутренней памяти, 22 гига, вставил флэшку, но на нее только вручную копирую видео и фото, автоматом не нашел как сделать((. Внешняя камера, если человек двигается, фото не получится, но камера за такую цену хорошая. Телефон быстрый, но после обновления интерфейс начал подтормаживать((
+3 Ответить
Лика 01 августа 2019 23:16
Купила два месяца назад и ОЧЕНЬ довольна!!! Прям очень!!! Батарея долго держит, мне хватает на два дня активного пользования. Камера отличная, причём и фронтальная тоже. Звук громкий, четкий, претензий нет! Сказать, что "увлекаюсь играми" -нет, поэтому "недостаточно производительности для топовых игр" меня обходит стороной))) ! Яркость экрана то, что надо - глазам "мягко"))) Телефоном очень довольна!!!) Хожу и радуюсь))) Да и цена вполне приемлемая. СОВЕТУЮ одним словом. Оно того стоит!!!)
+4 Ответить
Мирголиб 15 апреля 2019 12:56
Купил недавно. Понравился сразу. Отличный экран. Главное батарейка 5000 апмер. Тем более не дорогой. Короче я доволен.
+1 Ответить
НАТАЛЬЯ 20 марта 2019 21:54
Есть проблемы с поддержкой Wi-Fi на этой модели?
-75 Ответить
Лариса 29 марта 2020 09:40
Нет. вайфай ловит отлично.
0 Ответить
Мара 20 марта 2019 10:51
Отличный телефон,внешне,технически. Отвечает всем требованиям любого пользователя. Проблем,опять же это мое мнение,он мне не доставляет. Не греется,работает как часы. Хотите играть в мега крутые игрушки-покупайте планшет. Тач отзывчивый, скан лица и пальца работают шустро. Бомба, а не телефон. Сам телефон приятный и уже но лежит в руке. Короче- полностью довольна!
-141 Ответить
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