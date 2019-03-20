Есть ли тут функция Always-On Display?

- В Самсунг Галакси М20 используется неподходящий для этой функции экран, поэтому производитель не стал добавлять ее. Смартфон должен быть оборудован AMOLED-панелью, которая эффективнее расходует заряд.

Сколько свободной памяти доступно на новом аппарате?

- Как только вы приобретете новый M20 на 32 ГБ, у него будет свободно около 22 ГБ свободного хранилища.

Поддерживает Самсунг М20 Samsung Pay?

- Да (зависит от региона).

Сколько отпечатков пальцев можно добавить в телефон?

- По стандарту, Samsung позволяет зарегистрировать 5 отпечатков пальцев. Сканер работает четко, поэтому нет необходимости повторно регистрировать один и тот же палец, чтобы улучшить время распознавания.