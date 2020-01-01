Samsung Galaxy M21s выполнен в привычном для бренда дизайне, характеризующийся действительно компактным вырезом и тонкими рамками. Учитывая цену смартфона, он получил стандартный сканер отпечатков, который размещен на задней панели. Не всем нравится такое решение, но в данном случае пользоваться им весьма удобно.