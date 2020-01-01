Главная > Смартфоны Samsung > Samsung Galaxy M21s: цена, технические характеристики и отзывы

Samsung Galaxy M21s

Samsung Galaxy M21s
Дисплей
66
Производительность
79
Батарея
87
Камера
71
Итоговая оценка
75
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Super AMOLED имеет высокую максимальную яркость и контрастность
  • 64-мегапиксельная камера с широкоугольной оптикой
  • Мощная батарея на 6000 мАч, поддерживает быструю зарядку
  • 32-мегапиксельная фронтальная камера
  • Поддерживает 4K-съемки видео
  • Стабилизация видео оставляет желать лучшего
  • Пластиковая задняя крышка быстро царапается

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М21s
66

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84%
Особенности - Always-On Display
Максимальная яркость
424 нит
48

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M21s
Инфо
Высота 159.2 мм
Ширина 75.1 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 191 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84%

Samsung Galaxy M21s выполнен в привычном для бренда дизайне, характеризующийся действительно компактным вырезом и тонкими рамками. Учитывая цену смартфона, он получил стандартный сканер отпечатков, который размещен на задней панели. Не всем нравится такое решение, но в данном случае пользоваться им весьма удобно.

79

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси М21s и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9611
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика ARM Mali-G72 MP3
GPU-ядер 3
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ
80

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI One UI 2.5
87

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
71

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M21s
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", ISOCELL Bright GW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

3 сенсора на задней панели ограничены функционалом, хотя сверхширокоугольные фотографии сделать можно. Также есть портретный режим, который слабо работает без надлежащего освещения. Достоинством смартфона является основной модуль на 64 МП, умеющий записывать 4K-видео, хоть и без стабилизации.

75

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 40(2300), 41(2500)
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M21s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M21s

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy M21s или Galaxy M30s
2. Galaxy M21s или Galaxy M21
3. Galaxy M21s или Galaxy A21s
4. Galaxy M21s или Galaxy M31s

Написать отзыв

Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях