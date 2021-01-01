Samsung Galaxy M22 Дисплей 67 Производительность 34 Батарея 78 Камера 67 Итоговая оценка 62 Класс Бюджетный Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Super AMOLED дисплей обладает высокой плавностью работы благодаря частоте обновления 90 Гц

Яркости более чем достаточно для использования смартфона на улице

Поддерживается сверхширкоугольная и макросъемка

Емкая батарея с поддержка 25-ваттной быстрой зарядки Использует медленную память eMMC 5.1

Нет физического сенсора приближения

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М22

67 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.4 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 274 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.6% Максимальная яркость 589 нит

48 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M22 Высота 159.9 мм Ширина 74 мм Толщина 8.4 мм Вес 186 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.6%

34 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси М22 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G80 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 MP2 Частота GPU 950 МГц FLOPS ~54.6 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 287 Geekbench 5 (многоядерный) 1222

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI One UI Core 3.1

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 25 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

67 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy M22 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/2.0

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 13 мегапикселей Разрешение фото 4128 x 3096 Апертура f/2.2 Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.1" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

72 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 Поддержка 5G Нет

76 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M22 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M22