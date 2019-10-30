Тесты в бенчмарках

Процессор Exynos 7904 является далеко не самым быстрым, однако его 8 ядер разделяется на 2 кластера: 2 ядра производительные и 6 ядер энергоэффективные. Его скорости работы достаточно для простых игр (топовые тоже будут запускаться, но не на максимальных настройках).

Самсунг М30 имеет на борту 64 ГБ встроенной, 55 ГБ из которых доступно пользователю. Эта модель комплектуется 4 ГБ оперативной памяти. Еще есть модель 6/128 ГБ, благодаря чему обеспечивает многозадачность на уровне премиум-смартфонов.