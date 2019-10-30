Samsung Galaxy M30
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Безрамочный экран FHD+ со встроенной селфи-камерой
- Тройная камера с широким функционалом
- Адаптер для быстрой зарядки (15 Ватт) в комплекте
- Много оперативной и встроенной памяти
- Оснащен сканером лица и отпечатков пальцев
- Есть градиентные варианты расцветки
- Работает на предыдущей версии Android (нет One UI)
- Спереди нет светодиодной вспышки
- Сканер отпечатков находится сзади
- Несовместим с Android Pay
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|88.1%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|159 мм
|Ширина
|75.1 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7904
|Архитектура
|2 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2166 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Процессор Exynos 7904 является далеко не самым быстрым, однако его 8 ядер разделяется на 2 кластера: 2 ядра производительные и 6 ядер энергоэффективные. Его скорости работы достаточно для простых игр (топовые тоже будут запускаться, но не на максимальных настройках).
Самсунг М30 имеет на борту 64 ГБ встроенной, 55 ГБ из которых доступно пользователю. Эта модель комплектуется 4 ГБ оперативной памяти. Еще есть модель 6/128 ГБ, благодаря чему обеспечивает многозадачность на уровне премиум-смартфонов.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|13.5 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 50 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Samsung Galaxy M30 — бюджетный смартфон в пластиковом корпусе, но с безупречным экраном. Он позаимствовал у премиум-моделей градиентные цвет, что позитивно сказывается на его внешнем виде. Внутри спрятан аккумулятор, которого, по отзывам, хватает на 48 часов автономной работы, а за счет функции Quick Charge заряжается он очень быстро.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (13 МП + 5 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тройная камера сзади обладает возможностью съемки видео в разрешении 4K. Она может создавать как обычные фотографии, так и сверхширокоугольные. Также тут есть портретный режим Live Focus, как на самых дорогих смартфонах серии Samsung Galaxy.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|10
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.27 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Чехол
Цены на Samsung Galaxy M30
FAQ - Ответы на частые вопросы
Есть ли здесь фишки для улучшения звука?
- Да, Samsung оснастил Galaxy M30 программной улучшалкой звука от Dolby Atmos.
Каким стеклом защищен экран?
- Вся фронтальная панель защищена ударостойким стеклом неизвестного производителя. Несмотря на то, что это не Corning Gorilla Glass, краш-тесты показывают достаточно высокую прочность данного решения.
Какое соотношение экрана к корпусу?
- Если быть точным, то 88.1%. Чтобы вы имели представление, у Самсунг М30 лучший процент соотношения экрана к корпусу, чем у прошлогоднего флагмана Galaxy Note 9.
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