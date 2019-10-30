Главная > Смартфоны Samsung > Samsung Galaxy M30: цена, технические характеристики и отзывы

Samsung Galaxy M30

Samsung Galaxy M30
Дисплей
68
Производительность
38
Батарея
86
Камера
61
Итоговая оценка
64
Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Безрамочный экран FHD+ со встроенной селфи-камерой
  • Тройная камера с широким функционалом
  • Адаптер для быстрой зарядки (15 Ватт) в комплекте
  • Много оперативной и встроенной памяти
  • Оснащен сканером лица и отпечатков пальцев
  • Есть градиентные варианты расцветки
  • Работает на предыдущей версии Android (нет One UI)
  • Спереди нет светодиодной вспышки
  • Сканер отпечатков находится сзади
  • Несовместим с Android Pay

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М30
68

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 88.1%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
636 нит
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M30
Инфо
Высота 159 мм
Ширина 75.1 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 174 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
88.1%
38

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси М30 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904
Архитектура 2 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-G71 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2166 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1319
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4189
AnTuTu Benchmark 7
106387

Процессор Exynos 7904 является далеко не самым быстрым, однако его 8 ядер разделяется на 2 кластера: 2 ядра производительные и 6 ядер энергоэффективные. Его скорости работы достаточно для простых игр (топовые тоже будут запускаться, но не на максимальных настройках).

Самсунг М30 имеет на борту 64 ГБ встроенной, 55 ГБ из которых доступно пользователю. Эта модель комплектуется 4 ГБ оперативной памяти. Еще есть модель 6/128 ГБ, благодаря чему обеспечивает многозадачность на уровне премиум-смартфонов.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0
Размер системы из коробки 13.5 ГБ
86

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:15 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 50 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:02 ч.
Время просмотра видео
18:44 ч.
Время разговора (3G)
32:16 ч.

Samsung Galaxy M30 — бюджетный смартфон в пластиковом корпусе, но с безупречным экраном. Он позаимствовал у премиум-моделей градиентные цвет, что позитивно сказывается на его внешнем виде. Внутри спрятан аккумулятор, которого, по отзывам, хватает на 48 часов автономной работы, а за счет функции Quick Charge заряжается он очень быстро.

61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M30
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (13 МП + 5 MP + 5 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тройная камера сзади обладает возможностью съемки видео в разрешении 4K. Она может создавать как обычные фотографии, так и сверхширокоугольные. Также тут есть портретный режим Live Focus, как на самых дорогих смартфонах серии Samsung Galaxy.

72

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 10
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
69

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
65.4 дБ
Музыка
66.2 дБ
Звонок
70 дБ

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M30 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M30

FAQ - Ответы на частые вопросы

Есть ли здесь фишки для улучшения звука?

- Да, Samsung оснастил Galaxy M30 программной улучшалкой звука от Dolby Atmos.

Каким стеклом защищен экран?

- Вся фронтальная панель защищена ударостойким стеклом неизвестного производителя. Несмотря на то, что это не Corning Gorilla Glass, краш-тесты показывают достаточно высокую прочность данного решения.

Какое соотношение экрана к корпусу?

- Если быть точным, то 88.1%. Чтобы вы имели представление, у Самсунг М30 лучший процент соотношения экрана к корпусу, чем у прошлогоднего флагмана Galaxy Note 9.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (202 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Танат 30 мая 2020 11:50
Отпечаток пальца сзади это преимущество а не недостаток на а 51 и а71 он спереди и работает плохо
0 Ответить
Степан 30 октября 2019 19:33
Безумно хорош для таких денег. Поменял на айфон 7. Вообще не жалею!!!!
+5 Ответить
Добавить комментарий
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях