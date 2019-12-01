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Samsung Galaxy M30s

Samsung Galaxy M30s
Дисплей
71
Производительность
39
Батарея
90
Камера
67
Итоговая оценка
68
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Огромный аккумулятор на 6000 мАч
  • AMOLED-дисплей с высокой плотностью пикселей
  • Сбалансированный 10-нм процессор
  • 48-мегапиксельная камера с сверхширокоугольной оптикой
  • При недостаточном освещении сильно падает качество широкоугольных фото
  • Датчик отпечатков размещен на тыльной стороне

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М30s
71

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
642 нит

Смартфон имеет один из лучших экранов в своей ценовой категории, а именно 6.4-дюймовую AMOLED Infinity-U панель c отличными углами обзора. Он даже лучше некоторых флагманских моделей от Xiaomi и Huawei.

51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M30s
Инфо
Высота 159 мм
Ширина 75.1 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 188 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.2%

Samsung Galaxy M30s характеризуется привычным для серии дизайном. В дисплее имеется U-образный вырез, хотя он отбирает совсем мало пространства. Сзади находится сканер отпечатков пальцев, который работает должным образом, без задержек.

39

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси М30s и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9611
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика ARM Mali-G72 MP3
GPU-ядер 3
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1680
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6003
Geekbench 5 (одноядерный)
321
Geekbench 5 (многоядерный)
1191
AnTuTu Benchmark 7
106864
AnTuTu Benchmark 8
167541

В смартфоне используется процессор Exynos 9611, который обладает неплохой производительностью. У него есть модуль оперативной памяти на 4 ГБ, чего более чем достаточно для комфортной работы функционального интерфейса One UI.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2
Размер системы из коробки 13.5 ГБ

На сегодняшний день OneUI одна из лучших прошивок для Android. Она хорошо оптимизирована под большие экраны, что во многих случаях позволяет работать с гаджетом одной рукой. Тут поддержка тем и других полезных функций типа " системного ночного режима" и Always On Display.

90

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:13 ч.
Время просмотра видео
21:32 ч.
Время разговора (3G)
35:29 ч.

Огромная батарея на 6000 мАч позволяет не заряжать Самсунг A30s 2-3 дня при среднем использовании. А еще тут есть быстрая зарядка на 15 ватт.

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Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M30s
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тут имеется 48-мегапиксельная камера, которой помогает один 8-мегапиксельный сверхширокоугольный и 5-мп портретный. Все они работают хорошо, но как только освещение становится слабым, заметно теряется четкость изображения. Также было замечено что иногда фокусировка может занимать достаточно много времени.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 40(2300), 41(2500)
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.47 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M30s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M30s

FAQ - Ответы на частые вопросы

Чем Samsung Galaxy M30s отличается от обычного Galaxy M30?

- Начнем с того, что обновленная модель получила новый процессор Exynos 9611, 48-мегапиксельную камеру и возможность записи 4K-видео. Емкость аккумулятора увеличилась на целую 1000 мАч, благодаря чему сильно выросла автономная работа Galaxy M30s. Он также построен на более свежей версии операционной системы: Android 9 против Android 8.1 у старой модели. Из недостатков можно выделить более тяжелый корпус, который стал весить не 174 грамма, а 188.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (497 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (7)

Игорь 27 июня 2020 19:10
Прекрасный телефон...
+6 Ответить
Турбекуледуй 22 июня 2020 18:11
Крутой лучше чем а 50
0 Ответить
сергей 03 мая 2020 18:20
выпал из нагрудного кормана , поднял этажом ниже целехоньким!
+4 Ответить
Хехе бои 11 апреля 2020 20:20
Отличный сайт инфомативный)
+1 Ответить
Саммих 13 января 2020 00:42
Хороший аппарат для тех, кто на пенсии. Понятный и простой. Оценки немного завышены. Но своих денег стоит-может делать всё неплохо и довольно-таки качественно и спокойно. В данном сегменте по качество-цена пока замены нет! Уважуха и респект САМСУНГУ!!!
+18 Ответить
Max 12 декабря 2019 21:21
Почему в числе недостатков указано, что не работает Google Pay ? Работает и прекрасно причем. А вот Samsung Pay для этой модели не доступен.
+42 Ответить
Илия 01 декабря 2019 00:17
Очень понравился. Есть недостатки в качестве корпуса и не очень быстрой работе сканера отпечатков и самого телефона при максимальной нагрузке. Недостатки сильно перекрывают плюсы батареи, экрана, королесского слота, и ярких хоть и не всегда качественных снимков.
+86 Ответить
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