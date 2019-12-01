Чем Samsung Galaxy M30s отличается от обычного Galaxy M30?

- Начнем с того, что обновленная модель получила новый процессор Exynos 9611, 48-мегапиксельную камеру и возможность записи 4K-видео. Емкость аккумулятора увеличилась на целую 1000 мАч, благодаря чему сильно выросла автономная работа Galaxy M30s. Он также построен на более свежей версии операционной системы: Android 9 против Android 8.1 у старой модели. Из недостатков можно выделить более тяжелый корпус, который стал весить не 174 грамма, а 188.