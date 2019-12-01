Samsung Galaxy M30s
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Огромный аккумулятор на 6000 мАч
- AMOLED-дисплей с высокой плотностью пикселей
- Сбалансированный 10-нм процессор
- 48-мегапиксельная камера с сверхширокоугольной оптикой
- При недостаточном освещении сильно падает качество широкоугольных фото
- Датчик отпечатков размещен на тыльной стороне
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.2%
Тесты дисплея
Смартфон имеет один из лучших экранов в своей ценовой категории, а именно 6.4-дюймовую AMOLED Infinity-U панель c отличными углами обзора. Он даже лучше некоторых флагманских моделей от Xiaomi и Huawei.
Дизайн и корпус
|Высота
|159 мм
|Ширина
|75.1 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Samsung Galaxy M30s характеризуется привычным для серии дизайном. В дисплее имеется U-образный вырез, хотя он отбирает совсем мало пространства. Сзади находится сканер отпечатков пальцев, который работает должным образом, без задержек.
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 9611
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|ARM Mali-G72 MP3
|GPU-ядер
|3
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
В смартфоне используется процессор Exynos 9611, который обладает неплохой производительностью. У него есть модуль оперативной памяти на 4 ГБ, чего более чем достаточно для комфортной работы функционального интерфейса One UI.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2
|Размер системы из коробки
|13.5 ГБ
На сегодняшний день OneUI одна из лучших прошивок для Android. Она хорошо оптимизирована под большие экраны, что во многих случаях позволяет работать с гаджетом одной рукой. Тут поддержка тем и других полезных функций типа " системного ночного режима" и Always On Display.
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Огромная батарея на 6000 мАч позволяет не заряжать Самсунг A30s 2-3 дня при среднем использовании. А еще тут есть быстрая зарядка на 15 ватт.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тут имеется 48-мегапиксельная камера, которой помогает один 8-мегапиксельный сверхширокоугольный и 5-мп портретный. Все они работают хорошо, но как только освещение становится слабым, заметно теряется четкость изображения. Также было замечено что иногда фокусировка может занимать достаточно много времени.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 40(2300), 41(2500)
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.47 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Samsung Galaxy M30s
FAQ - Ответы на частые вопросы
Чем Samsung Galaxy M30s отличается от обычного Galaxy M30?
- Начнем с того, что обновленная модель получила новый процессор Exynos 9611, 48-мегапиксельную камеру и возможность записи 4K-видео. Емкость аккумулятора увеличилась на целую 1000 мАч, благодаря чему сильно выросла автономная работа Galaxy M30s. Он также построен на более свежей версии операционной системы: Android 9 против Android 8.1 у старой модели. Из недостатков можно выделить более тяжелый корпус, который стал весить не 174 грамма, а 188.
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