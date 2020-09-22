Samsung Galaxy M31s
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Отличный дисплей с круглым вырезом посередине
- 4 камеры на задней панели с широким функционалом
- 4K-видео снимают передняя и задняя камера
- 25-ваттная зарядка быстро заряжает аккумулятор на 6000 мАч
- Есть функция реверсной зарядки
- Слабая сверхширокоугольная камера
- Стекло быстро покрывается царапинами
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.46 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|84.6%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Samsung Galaxy M31s первым из серии получил круглый вырез для камеры посередине дисплея. Это серьезно меняет внешний вид смартфона – он становится заметно симпатичнее по сравнению с другими моделями. Датчик отпечатков пальцев находится на правой боковой грани, он встроен в кнопку питания и все работает без нюансов.
Дизайн и корпус
|Высота
|159.4 мм
|Ширина
|75.3 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 9611
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|ARM Mali-G72 MP3
|GPU-ядер
|3
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI 2.1
|Размер системы из коробки
|21.6 ГБ
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:38 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 43 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
Батарея – главное достоинство смартфона. Ее емкость составляет 6000 мАч, а благодаря комплектной 25-ваттного адаптера питания она заряжается чуть дольше, чем за полтора часа. Помимо этого, там есть удобная функция обратной зарядки других гаджетов, когда они в этом нуждаются.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|13056 x 9856
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
Задняя камера считается продвинутой в плане функциональных возможностей, ведь здесь есть все, что требуется от мобильной камеры. Лучше всего снимает главный сенсор на 64 МП – он используется для ночной съемки. Также есть сверхширокоугольный сенсор, однако на снимках содержится много шума, из-за чего теряется детализация.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
|3G сети
|HSDPA B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)
|4G сети
|LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
Цены на Samsung Galaxy M31s
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