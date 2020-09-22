Главная > Смартфоны Samsung > Samsung Galaxy M31s: цена, технические характеристики и отзывы

Samsung Galaxy M31s

Samsung Galaxy M31s
Дисплей
71
Производительность
44
Батарея
87
Камера
75
Итоговая оценка
71
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличный дисплей с круглым вырезом посередине
  • 4 камеры на задней панели с широким функционалом
  • 4K-видео снимают передняя и задняя камера
  • 25-ваттная зарядка быстро заряжает аккумулятор на 6000 мАч
  • Есть функция реверсной зарядки
  • Слабая сверхширокоугольная камера
  • Стекло быстро покрывается царапинами

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М31s
71

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.46 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.6%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит

Samsung Galaxy M31s первым из серии получил круглый вырез для камеры посередине дисплея. Это серьезно меняет внешний вид смартфона – он становится заметно симпатичнее по сравнению с другими моделями. Датчик отпечатков пальцев находится на правой боковой грани, он встроен в кнопку питания и все работает без нюансов.

54

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M31s
Инфо
Высота 159.4 мм
Ширина 75.3 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 195 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.6%
44

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси М31s и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9611
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика ARM Mali-G72 MP3
GPU-ядер 3
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
343
Geekbench 5 (многоядерный)
1266
AnTuTu Benchmark 8
184939
Рейтинг AnTuTu - 223 место
80

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI One UI 2.1
Размер системы из коробки 21.6 ГБ
87

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:38 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 43 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да

Батарея – главное достоинство смартфона. Ее емкость составляет 6000 мАч, а благодаря комплектной 25-ваттного адаптера питания она заряжается чуть дольше, чем за полтора часа. Помимо этого, там есть удобная функция обратной зарядки других гаджетов, когда они в этом нуждаются.

75

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M31s
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 13056 x 9856
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Задняя камера считается продвинутой в плане функциональных возможностей, ведь здесь есть все, что требуется от мобильной камеры. Лучше всего снимает главный сенсор на 64 МП – он используется для ночной съемки. Также есть сверхширокоугольный сенсор, однако на снимках содержится много шума, из-за чего теряется детализация.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
3G сети HSDPA B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)
4G сети LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M31s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M31s

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (174 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Alex 22 сентября 2020 19:34
Телефон не плохой, но звук из основного динамика ужасен, а когда подключаны наушники в мини джек, то стоит треск шум, посторонний звук, как будто замыкает. Камера не плохо снимает при солнечном свете, запись видео не на высоте, фокусировка слабая, стабилизация не очень хорошо отрабатывает.
+20 Ответить
Самсунг расстроил 25 сентября 2020 23:12
Согласна на счёт звука из наушников!!! Что вы предприняли, чтобы решить проблему?
+46 Ответить
Добавить комментарий
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях