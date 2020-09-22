Задняя камера считается продвинутой в плане функциональных возможностей, ведь здесь есть все, что требуется от мобильной камеры. Лучше всего снимает главный сенсор на 64 МП – он используется для ночной съемки. Также есть сверхширокоугольный сенсор, однако на снимках содержится много шума, из-за чего теряется детализация.