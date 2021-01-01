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Samsung Galaxy M32 5G

Samsung Galaxy M32 5G
Дисплей
54
Производительность
52
Батарея
85
Камера
59
Итоговая оценка
64
Класс Средний класс
Дата выхода Август 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Неплохая камера со сверхширокоугольной и макросъемкой
  • Достаточно производительный процессор с поддержкой 5G
  • Большая батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой
  • Сканер отпечатков пальцев находится в кнопке питания
  • Виртуальный, а не физический датчик приближения
  • Используется медленная память eMMC 5.1

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М32 5G
54

Экран

Тип TFT LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6%
55

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M32 5G
Высота 164.2 мм
Ширина 76.1 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 205 граммов
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.6%
52

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси М32 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 720 5G
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC3
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
494
Geekbench 5 (многоядерный)
1633
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI One UI 3.1
Размер системы из коробки 22.8 ГБ
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч.
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M32 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 12
2G сети GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
3G сети LTE B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)
4G сети LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3), B38(2600), B40(2300), B41(2500)
Поддержка 5G Да
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Август 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 15 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M32 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M32 5G

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy M32 5G против M42 5G
2. Samsung Galaxy M32 5G против A22 5G
3. Samsung Galaxy M32 5G против Galaxy M32

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