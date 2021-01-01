Samsung Galaxy M32 5G Дисплей 54 Производительность 52 Батарея 85 Камера 59 Итоговая оценка 64 Класс Средний класс Дата выхода Август 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Неплохая камера со сверхширокоугольной и макросъемкой

Достаточно производительный процессор с поддержкой 5G

Большая батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой

Сканер отпечатков пальцев находится в кнопке питания Виртуальный, а не физический датчик приближения

Используется медленная память eMMC 5.1

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М32 5G

54 Экран Тип TFT LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.6%

55 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M32 5G Высота 164.2 мм Ширина 76.1 мм Толщина 9.1 мм Вес 205 граммов Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 81.6%

52 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси М32 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 720 5G Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 7 нанометров Графика Mali-G57 MC3 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 494 Geekbench 5 (многоядерный) 1633

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI One UI 3.1 Размер системы из коробки 22.8 ГБ

85 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 15 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Время полной зарядки 2:30 ч.

59 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy M32 5G Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 13 мегапикселей Разрешение фото 4160 x 3120 Апертура f/2.2 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 12 2G сети GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G сети LTE B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G сети LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3), B38(2600), B40(2300), B41(2500) Поддержка 5G Да

76 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Август 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство на 15 Вт

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M32 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M32 5G