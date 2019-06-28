Samsung Galaxy M40 не сильно отличается от своих собратьев, а выглядит он даже лучше. Все благодаря тонким рамкам, аккуратному отверстию в экране для фронтальной камеры и красивым цветам раскраски. Расположение модулей основной камеры тоже удачное: три объектива сзади размещены вертикально, как на A-серии.