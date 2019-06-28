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Samsung Galaxy M40

Samsung Galaxy M40
Дисплей
65
Производительность
44
Батарея
71
Камера
65
Итоговая оценка
63
Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Хороший экран с аккуратным отверстием для камеры
  • Отличная камера с множеством возможностей
  • LTE-подключение работает без перебоев
  • Долго работает от одной зарядки
  • Отсутствует оптическая стабилизация
  • Нет аудиоразъема 3.5 мм
  • Обычный сканер отпечатков на тыльной стороне корпуса

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М40
65

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9%
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M40
Инфо
Высота 155.3 мм
Ширина 73.9 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 168 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.9%

Samsung Galaxy M40 не сильно отличается от своих собратьев, а выглядит он даже лучше. Все благодаря тонким рамкам, аккуратному отверстию в экране для фронтальной камеры и красивым цветам раскраски. Расположение модулей основной камеры тоже удачное: три объектива сзади размещены вертикально, как на A-серии.

44

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси М40 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460), 6 ядер по 1.7 ГГц (Kryo 460)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 612
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2322
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6259
Geekbench 5 (одноядерный)
482
Geekbench 5 (многоядерный)
986
AnTuTu Benchmark 7
174806
AnTuTu Benchmark 8
226563
80

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0
71

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M40
Основная камера
Матрица 32 мегапикселя
Разрешение фото 6500 x 4920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (32 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 32 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Три сенсора на тыльной стороне делают Galaxy M40 очень функциональным в плане съемки. Там можно делать как сверхширокоугольные кадры, так и портретные, а их качество соответствует уровню среднего ценового сегмента. Камера также умеет записывать 4K-ролики, но из-за отсутствия оптической стабилизации нелегко добиться высокой четкости картинки.

74

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
52

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.17 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C
- Гарнитура
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M40 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M40

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (37 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

ВитРос 29 июля 2019 08:30
А я жду пока появиться Самсунг с двумя камерами по бокам в верхнем углу )))
0 Ответить
Top4iKFiRe 28 июня 2019 05:02
Телефон хороший, хочу купить, но в нашем городе не продают(((((
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