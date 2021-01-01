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Samsung Galaxy M42 5G

Samsung Galaxy M42 5G
Дисплей
58
Производительность
61
Батарея
83
Камера
64
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Есть макро и сверхширокоугольная камеры
  • Используется процессор Snapdragon с поддержкой 5G
  • Большая батарея с поддержкой быстрой зарядки
  • Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев работает хорошо
  • Низкая плотность пикселей экрана – видны точки
  • Имеется гибридный лоток для SIM-карты

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М42 5G
58

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 266 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.3%
Особенности - Always-On Display
Максимальная яркость
497 нит
48

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M42 5G
Высота 164.4 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 8.6 мм
Вес 190 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.3%
61

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси М42 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750 5G
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
645
Geekbench 5 (многоядерный)
1895
AnTuTu Benchmark 8
326521
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI One UI 3.1
83

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M42 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* -
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 12
Поддержка 5G Да
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M42 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M42 5G

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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