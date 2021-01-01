Samsung Galaxy M42 5G Дисплей 58 Производительность 61 Батарея 83 Камера 64 Итоговая оценка 67 Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Май 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Есть макро и сверхширокоугольная камеры

Используется процессор Snapdragon с поддержкой 5G

Большая батарея с поддержкой быстрой зарядки

Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев работает хорошо Низкая плотность пикселей экрана – видны точки

Имеется гибридный лоток для SIM-карты

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М42 5G

58 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.6 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 266 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 84.3% Особенности - Always-On Display Максимальная яркость 497 нит

48 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M42 5G Высота 164.4 мм Ширина 75.9 мм Толщина 8.6 мм Вес 190 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Серый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 84.3%

61 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси М42 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 750 5G Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77) Размер транзистора 8 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 950 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 645 Geekbench 5 (многоядерный) 1895 AnTuTu Benchmark 8 326521

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI One UI 3.1

83 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 15 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

64 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy M42 5G Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)

Времяпролетный объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 20 мегапикселей Разрешение фото 5184 x 3880 Апертура f/2.2 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * - Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 12 Поддержка 5G Да

76 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Май 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (15 Вт)

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M42 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy M42 5G