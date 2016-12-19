Самсунг Галакси Ноут 5 - фаблет c флагманскими характеристиками, который был выпущен в 2015 году компанией Samsung. Его релиз состоялся после выхода Galaxy S6/S6 Edge, у которых он позаимствовал многие элементы дизайна. Корпус устройства выполнен из премиум материалов, сочетающие металлическую рамку и заднюю крышку покрытую стеклом. Эта панель, кстати, имеет изогнутую форму, из-за чего смартфон просто великолепно лежит в руке.