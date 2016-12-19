Samsung Galaxy Note 5
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2015 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2015 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Крупный экран с поддержкой пера S Pen
- Высокая плотность пикселей и отличное соотношение экрана к корпусу
- Большой объем оперативной памяти и постоянной
- Основная и фронтальная камеры фотографируют и записывают в высоком разрешении
- Мощная аппаратная платформа
- Поддержка быстрой зарядки
- Samsung Pay
- Нет слота для microSD-карт
- Несъемный аккумулятор
- Отсутствует ИК-порт
- Довольно скользкое и маркое покрытие корпуса
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2560 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|515 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|77.07%
|Особенности
|- Always-On Display
На лицевой панели находится крупный дисплей, диагональ которого составляет 5.7 дюймов, а разрешение 2560x1440 пикселей. Защищен он прочным стеклом Gorilla Glass 4 от компании Corning.
Дизайн и корпус
|Высота
|153.2 мм
|Ширина
|76.1 мм
|Толщина
|7.6 мм
|Вес
|171 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Золотой, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Самсунг Галакси Ноут 5 - фаблет c флагманскими характеристиками, который был выпущен в 2015 году компанией Samsung. Его релиз состоялся после выхода Galaxy S6/S6 Edge, у которых он позаимствовал многие элементы дизайна. Корпус устройства выполнен из премиум материалов, сочетающие металлическую рамку и заднюю крышку покрытую стеклом. Эта панель, кстати, имеет изогнутую форму, из-за чего смартфон просто великолепно лежит в руке.
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7420
|Архитектура
|4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A57), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2100 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T760 MP8
|GPU-ядер
|8
|Частота GPU
|772 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1552 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Внутри корпуса спрятан восьмиядерный процессор Exynos 7420, работающий в паре с графическим чипсетом Mali-T760 MP8. Что касается ОЗУ, здесь имеется быстрый модуль с 4 ГБ оперативной памяти. Базовая модель Galaxy Note 5 оснащена 32 ГБ встроенной памяти, и, к сожалению, расширить ее с помощью microSD-карты невозможно. В прошлом году производитель отказался от поддержка внешний карт памяти.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 5.1.1
|Оболочка UI
|Experience UI
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (16 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX240 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
|- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy Note 5 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Апертура
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|22 мм
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
На тыльной стороне находится отличная камера с выступающим из корпуса модулем c диафрагмой f/1.9. Он может похвастаться 16-мегапиксельным сенсором, оптической стабилизацией и LED-вспышкой. Конечно, фаблет получил неплохую фронтальную камеру с разрешением 5 МП. Она способна записывать 2K-видео при 30 кадрах/с.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|1
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|9
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2015 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2015 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.428 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.471 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Samsung Galaxy Note 5
FAQ - Ответы на частые вопросы
Удобно ли фаблет лежит в руке?
- Задняя крышка имеет эргономические изгибы, которые способствуют удобному удерживанию устройства одной рукой.
В комплекте идет устройство беспроводной зарядки?
- К сожалению, нет.
Смогу ли я заменить аккумулятор самостоятельно?
- Нет, вам придется нести Note 5 в сервисный центр, чтобы заменить аккумулятор.