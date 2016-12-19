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Samsung Galaxy Note 5

Samsung Galaxy Note 5
Дисплей
65
Производительность
37
Батарея
71
Камера
51
Итоговая оценка
48
Класс Флагман
Дата выхода Август 2015 года
Дата начала продаж Октябрь 2015 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Крупный экран с поддержкой пера S Pen
  • Высокая плотность пикселей и отличное соотношение экрана к корпусу
  • Большой объем оперативной памяти и постоянной
  • Основная и фронтальная камеры фотографируют и записывают в высоком разрешении
  • Мощная аппаратная платформа
  • Поддержка быстрой зарядки
  • Samsung Pay
  • Нет слота для microSD-карт
  • Несъемный аккумулятор
  • Отсутствует ИК-порт
  • Довольно скользкое и маркое покрытие корпуса

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Ноут 5
65

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.7 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 77.07%
Особенности - Always-On Display

На лицевой панели находится крупный дисплей, диагональ которого составляет 5.7 дюймов, а разрешение 2560x1440 пикселей. Защищен он прочным стеклом Gorilla Glass 4 от компании Corning.

48

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy Note 5
Инфо
Высота 153.2 мм
Ширина 76.1 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 171 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
77.07%

Самсунг Галакси Ноут 5 - фаблет c флагманскими характеристиками, который был выпущен в 2015 году компанией Samsung. Его релиз состоялся после выхода Galaxy S6/S6 Edge, у которых он позаимствовал многие элементы дизайна. Корпус устройства выполнен из премиум материалов, сочетающие металлическую рамку и заднюю крышку покрытую стеклом. Эта панель, кстати, имеет изогнутую форму, из-за чего смартфон просто великолепно лежит в руке.

37

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Ноут 5 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7420
Архитектура 4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A57), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2100 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-T760 MP8
GPU-ядер 8
Частота GPU 772 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1552 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1307
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4061
AnTuTu Benchmark 7
84278

Внутри корпуса спрятан восьмиядерный процессор Exynos 7420, работающий в паре с графическим чипсетом Mali-T760 MP8. Что касается ОЗУ, здесь имеется быстрый модуль с 4 ГБ оперативной памяти. Базовая модель Galaxy Note 5 оснащена 32 ГБ встроенной памяти, и, к сожалению, расширить ее с помощью microSD-карты невозможно. В прошлом году производитель отказался от поддержка внешний карт памяти.

26

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.1.1
Оболочка UI Experience UI
71

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA
Реверсивная зарядка Нет
51

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy Note 5
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX240 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 5 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/1.9
Фокусное расстояние 22 мм
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

На тыльной стороне находится отличная камера с выступающим из корпуса модулем c диафрагмой f/1.9. Он может похвастаться 16-мегапиксельным сенсором, оптической стабилизацией и LED-вспышкой. Конечно, фаблет получил неплохую фронтальную камеру с разрешением 5 МП. Она способна записывать 2K-видео при 30 кадрах/с.

56

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 1
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 9
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2015 года
Дата начала продаж Октябрь 2015 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.428 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.471 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Note 5 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy Note 5

FAQ - Ответы на частые вопросы

Удобно ли фаблет лежит в руке?

- Задняя крышка имеет эргономические изгибы, которые способствуют удобному удерживанию устройства одной рукой.

В комплекте идет устройство беспроводной зарядки?

- К сожалению, нет.

Смогу ли я заменить аккумулятор самостоятельно?

- Нет, вам придется нести Note 5 в сервисный центр, чтобы заменить аккумулятор.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (84 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Михаил 19 декабря 2016 16:11
Сейчас расскажу свое мнение о смартфоне, который я приобрел, полгода назад им я и в данный момент пользуюсь. Вообще долго думал, что же про него написать и решил, напишу все что думаю и хорошее и плохое. Итак, Galaxy Note 5 взял по совету дружбана, он мне сказал, что это крутая вещь, и она у меня точно должна быть. Согласен если оценивать внешний вид, он крутой мало весит и лежит в руке приятно. Однако хочется заметить, что покрытие скользкое, так что если будите зевать, может вылететь из руки, и тогда прощайтесь смартфоном навсегда. Я ни разу не ронял, но это все же минус небольшой, но он есть. О стоимости вообще предпочитаю не думать. Цена Галакси Ноут 5 в 2017 году упадет, конечно, но как вспомню, сколько я вбухал в покупку, так прямо жаба душить начинает. Получил я за эти деньги крупный экран, и высокую плотность пикселей, но даже это мне кажется, столько не стоит. Хотя признаюсь, работает этот стильный паразит, очень быстро скорость обработки радует, как-никак полгода пользуюсь, успел оценить :)))) Но я больше конечно рассчитывал на камеру так я люблю делать фотки и снимать видео с друзьями. Тут придраться ни к чему не могу все классно. Видео на Galaxy Note 5 снимал всегда с большим разрешением ведь основная камера 16 мегапикселей и это очень круто. Фронтальная камера чуть поменьше всего пять, но это не страшно. Главное что основной камерой можно снимать видео в HD качестве. Я так и делал, снимал, а потом сразу грузил в интернет на свой канал. Не думал, что такой большой отзыв будет, но я еще не все рассказал, еще меня очень радует зарядка. Батарея тут средняя мне говорили про нее всякое, но я сам пользовался и знаю, что активно пользоваться смартфоном без подзарядки можно не так уж и долго. Зато заряжается батарея очень быстро, и вот это меня радует. Но почему, то батарея не съемная я никак не пойму :(, зачем так сделали просто, когда покупал, не спросил и вот теперь мучаюсь вопросом... Подводя итог, хочу сказать Ноте 5 отличный смартфон его характеристики на очень высоком уровне. Процессор мощный это раз оперативная память четыре гигабайта это два ну и плюсуем сюда доступную нам память 24 гигабайта. Хотя изначально 32, но доступно всего 24 в нем куча разных сенсоров стоит поэтому наверно, столько памяти и улетает. Все что знал, рассказал ощущения как мог, описал смартфон неплохой, и, несмотря на небольшие минусы, я рад, что его прикупил. Надеюсь, кто напишет свои впечатления о нем так же подробно как я.
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