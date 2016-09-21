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Samsung Galaxy Note 7 FE

Samsung Galaxy Note 7 FE
Дисплей
68
Производительность
45
Батарея
76
Камера
53
Итоговая оценка
59
Класс Флагман
Дата выхода Август 2016 года
Дата начала продаж Август 2016 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Один из лучших экранов на рынке
  • Базовая модель имеет 64 ГБ встроенной памяти
  • Есть поддержка карт памяти microSD
  • Потрясающая основная камера с возможностью записи HDR-видео
  • Невероятно стильный и удобный дизайн корпуса
  • Есть сканер радужной оболочки
  • Перо S Pen стало еще функциональнее
  • В арсенале современный порт USB Type-C
  • Водонепроницаемый корпус
  • Стекло по-прежнему собирает все отпечатки
  • Гибридный слот для SIM-карт
  • Несъемная батарея
  • Высокая цена

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси Ноут 7
68

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.7 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 79.21%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
646 нит

Новый фаблет серии Note получил 5.7-дюймовый изогнутый по бокам экран, однако площадь изгиба не такая большая, как в S7 Edge. Главным отличием данного флагмана от других является сканер радужной оболочки глаза, который обеспечивает превосходную защиту пользовательских данных. Работает он просто отлично независимо от освещенности окружающей среды благодаря встроенной инфракрасной подсветке.

67

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy Note 7 FE
Инфо
Высота 153.5 мм
Ширина 73.9 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 169 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
79.21%
45

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси Ноут 7 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 8 Octa 8890
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Exynos M1 Mongoose), 4 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-T880 MP12
GPU-ядер 12
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1794 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2324
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5320
Geekbench 5 (одноядерный)
371
Geekbench 5 (многоядерный)
1216
AnTuTu Benchmark 7
133293

Базовый вариант фаблета имеет 64 ГБ встроенной, а не 32, как другие смартфоны от Samsung. В остальном же характеристики Самсунг Галакси Ноут 7 близки к его предшественникам. Есть поддержка карт памяти microSD объемом до 256 ГБ. К сожалению, в телефоне отсутствует отдельный слот для них, пользователю придется выбирать между второй SIM-картой и возможностью использовать флешку. Здесь имеются те же 4 ГБ оперативной памяти, однако этого более чем достаточно, поскольку производитель уменьшил объемом потребляемой приложениями памяти.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI
76

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi
Реверсивная зарядка Нет

Внутри находится аккумулятор емкостью 3200 мАч, что на 300 мАч меньше чем у изначальной версии. По отзывам пользователей автономная работа новинки на уровне прошлой модели.

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Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy Note 7 FE
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX260 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Особенности - Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/1.7
Фокусное расстояние 22 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

На лицевой панели расположена 5-мегапиксельная камера, которая умеет записывать 2K-видео. Основная 12-мегапиксельная камера получила оптическую стабилизацию и инновационную технологию Dual Pixel, обеспечивающая наилучший автофокус из всех смартфонов на рынке. Samsung Galaxy Note 7 FE стал первым в мире телефон, который способен записывать HDR-видео.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 9
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2016 года
Дата начала продаж Август 2016 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy Note 7 FE могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy Note 7 FE

FAQ - Ответы на частые вопросы

Насколько хорошо работает сканер радужной оболочки глаза?

- Скорость срабатывания очень высока, даже в темное время суток. Иногда очки могут оказаться помехой.

Стоит ли менять мой Galaxy Note 5 на Note 7?

- Если вам важна водонепроницаемость, слот для карты памяти, изогнутый дисплей и другие нововведения то да.

S Pen также водонепроницаем как и сам смартфон?

- Да, он также прочнее своего предшественника.

Почему Samsung назвал этот фаблет Galaxy Note 7, а не Note 6?

- Это просто маркетинговый ход.

Вторая SIM-карта поддерживает 4G?

- Пока нет, но в будущем ожидаются улучшения на программном уровне, которые позволят работать в сетях 4G/3G.

Камера такая же как у Galaxy S7?

- Samsung оснастил новый Note 7 такой же 12-мегапиксельной основной камерой, как у других флагманов 2016 года.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (52 голосов)

Отзывы (2)

Дима 03 апреля 2019 16:00
Взял себе Ноте 7- отличный смартфон. Перешёл на него с эпл, сначала думал, что будет непривычно, так как уже давно пользуюсь IOS. Но привык очень быстро, оказывается андроид- это не так страшно. Характеристики у смартфона конечно мощные! Одна камера чего стоит.Порадовало то, что есть возможность дополнительно поставить память, чего нет у яблока. И водонепроницаемость- для меня это очень актуально, так как последний телефон утопил, предыдущие заливал. В общем это то что надо. Беспроводная зарядка-тоже прикольная штука, необычно. Да и сам дизайн нравится, удобно лежит в руке, не выскальзывает. Рад, что перешёл на него.
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master056 21 сентября 2016 19:19
Дааа, характеристики конечно впечатляющие, настоящий флагман. У Галакси Ноут 7 на 64 гигабайте лично меня экран привлекает, да и размер встроенной памяти тоже, такую по-моему мало где еще найдешь. Стоимость думаю вполне оправдана его напичканностью. Вот конечно несъемная батарея напрягает немного, я на свой телефончик закупил дополнительную батарею и не парюсь. А экран огромный, плюс разрешение отличное, активно работать на нем думаю можно сутки, не больше без подзаряда. Хотя проблема вполне решаема хорошим пауэр бэнком, благо их сейчас море с любым размером и объемом.Но все равно респект разрабам за батарею в 3500, тут он фору любому айфону даст с их 2000 и меньше, что печально, особенно учитывая цену яблока. Вопрос с отпечатками на стекле пленка быстро решит, меня они вообще не напрягают. И камера у Самсунг Ноте 7 здравая, 5 мегапикселей для фронталки более чем за глаза, плюс 12 на основной. Интересно попробовать сканер радужной оболочки глаза. В функции сканера отпечатка пальцев я на 5 айфоне разочаровался, даже на кота положительно реагировал. Вообще по характеристикам Samsung Note 7 мне нравится, флагман так флагман, ничего не скажешь, прикупил бы себе такой с удовольствием.
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