Samsung Galaxy Note 7 FE
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2016 года
|Дата начала продаж
|Август 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Один из лучших экранов на рынке
- Базовая модель имеет 64 ГБ встроенной памяти
- Есть поддержка карт памяти microSD
- Потрясающая основная камера с возможностью записи HDR-видео
- Невероятно стильный и удобный дизайн корпуса
- Есть сканер радужной оболочки
- Перо S Pen стало еще функциональнее
- В арсенале современный порт USB Type-C
- Водонепроницаемый корпус
- Стекло по-прежнему собирает все отпечатки
- Гибридный слот для SIM-карт
- Несъемная батарея
- Высокая цена
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2560 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|515 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|79.21%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Новый фаблет серии Note получил 5.7-дюймовый изогнутый по бокам экран, однако площадь изгиба не такая большая, как в S7 Edge. Главным отличием данного флагмана от других является сканер радужной оболочки глаза, который обеспечивает превосходную защиту пользовательских данных. Работает он просто отлично независимо от освещенности окружающей среды благодаря встроенной инфракрасной подсветке.
Дизайн и корпус
|Высота
|153.5 мм
|Ширина
|73.9 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|169 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 8 Octa 8890
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Exynos M1 Mongoose), 4 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T880 MP12
|GPU-ядер
|12
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1794 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Базовый вариант фаблета имеет 64 ГБ встроенной, а не 32, как другие смартфоны от Samsung. В остальном же характеристики Самсунг Галакси Ноут 7 близки к его предшественникам. Есть поддержка карт памяти microSD объемом до 256 ГБ. К сожалению, в телефоне отсутствует отдельный слот для них, пользователю придется выбирать между второй SIM-картой и возможностью использовать флешку. Здесь имеются те же 4 ГБ оперативной памяти, однако этого более чем достаточно, поскольку производитель уменьшил объемом потребляемой приложениями памяти.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|One UI
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi
|Реверсивная зарядка
|Нет
Внутри находится аккумулятор емкостью 3200 мАч, что на 300 мАч меньше чем у изначальной версии. По отзывам пользователей автономная работа новинки на уровне прошлой модели.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX260 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Особенности
|- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/1.7
|Фокусное расстояние
|22 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
На лицевой панели расположена 5-мегапиксельная камера, которая умеет записывать 2K-видео. Основная 12-мегапиксельная камера получила оптическую стабилизацию и инновационную технологию Dual Pixel, обеспечивающая наилучший автофокус из всех смартфонов на рынке. Samsung Galaxy Note 7 FE стал первым в мире телефон, который способен записывать HDR-видео.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|9
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2016 года
|Дата начала продаж
|Август 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Samsung Galaxy Note 7 FE
FAQ - Ответы на частые вопросы
Насколько хорошо работает сканер радужной оболочки глаза?
- Скорость срабатывания очень высока, даже в темное время суток. Иногда очки могут оказаться помехой.
Стоит ли менять мой Galaxy Note 5 на Note 7?
- Если вам важна водонепроницаемость, слот для карты памяти, изогнутый дисплей и другие нововведения то да.
S Pen также водонепроницаем как и сам смартфон?
- Да, он также прочнее своего предшественника.
Почему Samsung назвал этот фаблет Galaxy Note 7, а не Note 6?
- Это просто маркетинговый ход.
Вторая SIM-карта поддерживает 4G?
- Пока нет, но в будущем ожидаются улучшения на программном уровне, которые позволят работать в сетях 4G/3G.
Камера такая же как у Galaxy S7?
- Samsung оснастил новый Note 7 такой же 12-мегапиксельной основной камерой, как у других флагманов 2016 года.