Насколько хорошо работает сканер радужной оболочки глаза?

- Скорость срабатывания очень высока, даже в темное время суток. Иногда очки могут оказаться помехой.

Стоит ли менять мой Galaxy Note 5 на Note 7?

- Если вам важна водонепроницаемость, слот для карты памяти, изогнутый дисплей и другие нововведения то да.

S Pen также водонепроницаем как и сам смартфон?

- Да, он также прочнее своего предшественника.

Почему Samsung назвал этот фаблет Galaxy Note 7, а не Note 6?

- Это просто маркетинговый ход.

Вторая SIM-карта поддерживает 4G?

- Пока нет, но в будущем ожидаются улучшения на программном уровне, которые позволят работать в сетях 4G/3G.

Камера такая же как у Galaxy S7?

- Samsung оснастил новый Note 7 такой же 12-мегапиксельной основной камерой, как у других флагманов 2016 года.