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Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S10 Lite
Дисплей
75
Производительность
75
Батарея
85
Камера
78
Итоговая оценка
77
Класс Флагман
Дата выхода Январь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличный дисплей Super AMOLED Plus
  • Тройная камера с превосходной стабилизацией Super Steady OIS
  • Неплохая начинка – быстрый процессор и много памяти
  • Большой аккумулятор с мощным адаптером питания в комплекте
  • Не умеет заряжаться беспроводным путем
  • Слабая стабилизация фронтальной камеры

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С10 Лайт
75

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.8%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
705 нит

Samsung Galaxy S10 Lite оснастили огромным дисплеем Super AMOLED Plus на 6.7 дюймов, который обладает достаточным запасом яркости для комфортного взаимодействия. Автоматическая настройка работает отлично. Посередине экрана присутствует отверстие для фронтальной камеры, но оно отлично вписывается в безрамочный дизайн.

55

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S10 Lite
Инфо
Высота 162.5 мм
Ширина 75.6 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 186 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Перламутровый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
87.8%
75

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси С10 Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.78 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Частота GPU 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2195
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10274
Geekbench 5 (одноядерный)
720
Geekbench 5 (многоядерный)
2407
AnTuTu Benchmark 7
355367
AnTuTu Benchmark 8
458627

Смартфон получил быстрый процессор Qualcomm Snapdragon 855 – он предлагает идеальное сочетание мощности и энергоэффективности. Самая доступная модель Galaxy S10 Lite имеет 6 ГБ оперативной памяти, и этого более чем достаточно для плавной работы интерфейса One UI 2.0.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI One UI 2,5
Размер системы из коробки 22.5 ГБ

Программное обеспечение лишено серьезных изъянов. Оболочка One UI выглядит красиво, но в то же самое время она характеризуется неплохим набором возможностей. Единственный нюанс заключается в том, что производитель выпускает обновления с большой задержкой.

85

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:35 ч.
Время просмотра видео
19:07 ч.
Время разговора (3G)
34:29 ч.
78

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy S10 Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 12 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера телефона оборудована тремя сенсорами, и каждый из них имеет свою фишку. Например, главный модуль на 48 МП гордится превосходной оптической стабилизацией Super Steady OIS. Есть еще отличные сверхширокоугольный и макро-объективы.

81

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
3G сети UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
68

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Январь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.484 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.02 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S10 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S10 Lite

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (210 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Дени 08 августа 2020 15:17
Телефон греется очень сильно, 60 -63 доходило
+40 Ответить
Дамир 08 октября 2020 18:50
В игры долго играть то да греется
0 Ответить
Гость 02 февраля 2020 10:23
У этот телефон боится воды а вы пишите что он водонепроницаем
+142 Ответить
Даниил 20 марта 2020 05:01
Если вы внимательнее прочитаете, то увидите слово "нет" на против графы "водонепроницаемость"
+75 Ответить
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