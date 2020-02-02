Samsung Galaxy S10 Lite
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2020 года
|Дата начала продаж
|Январь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Отличный дисплей Super AMOLED Plus
- Тройная камера с превосходной стабилизацией Super Steady OIS
- Неплохая начинка – быстрый процессор и много памяти
- Большой аккумулятор с мощным адаптером питания в комплекте
- Не умеет заряжаться беспроводным путем
- Слабая стабилизация фронтальной камеры
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|87.8%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Samsung Galaxy S10 Lite оснастили огромным дисплеем Super AMOLED Plus на 6.7 дюймов, который обладает достаточным запасом яркости для комфортного взаимодействия. Автоматическая настройка работает отлично. Посередине экрана присутствует отверстие для фронтальной камеры, но оно отлично вписывается в безрамочный дизайн.
Дизайн и корпус
|Высота
|162.5 мм
|Ширина
|75.6 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Перламутровый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Архитектура
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.78 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Частота GPU
|585 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
Тесты в бенчмарках
Смартфон получил быстрый процессор Qualcomm Snapdragon 855 – он предлагает идеальное сочетание мощности и энергоэффективности. Самая доступная модель Galaxy S10 Lite имеет 6 ГБ оперативной памяти, и этого более чем достаточно для плавной работы интерфейса One UI 2.0.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|One UI 2,5
|Размер системы из коробки
|22.5 ГБ
Программное обеспечение лишено серьезных изъянов. Оболочка One UI выглядит красиво, но в то же самое время она характеризуется неплохим набором возможностей. Единственный нюанс заключается в том, что производитель выпускает обновления с большой задержкой.
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 12 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера телефона оборудована тремя сенсорами, и каждый из них имеет свою фишку. Например, главный модуль на 48 МП гордится превосходной оптической стабилизацией Super Steady OIS. Есть еще отличные сверхширокоугольный и макро-объективы.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|20
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
|3G сети
|UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2020 года
|Дата начала продаж
|Январь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.484 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.02 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
Цены на Samsung Galaxy S10 Lite
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