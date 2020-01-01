Тесты дисплея

Samsung Galaxy S20 Plus оборудовали премиальным дисплеем Dynamic AMOLED 2X, который имеет высокое разрешением QHD+, но самой интересной его фишкой является частота обновления 120 Гц. За счет этого картинка становится в 2 раза плавнее, чем на множестве других смартфонов. Без нюансов не обошлось, так что пользователям придется мириться с тем, что производитель не позволяет использовать одновременно максимальное разрешение и частоту дисплея.