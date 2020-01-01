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Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20 Plus
Дисплей
96
Производительность
90
Батарея
84
Камера
86
Итоговая оценка
89
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Качественный Dynamic AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц
  • Есть 3-кратный оптический зум и времяпролетный сенсор
  • Современное программное обеспечение
  • Быстро заряжает как по проводу, так и без
  • Точный и быстрый сканер отпечатков пальцев
  • Слабый по сравнению с конкурентами процессор
  • Нет 108-мегапиксельной камеры
  • Лишен функции заряжать другие смартфоны
  • 120 Гц работает с ограничениями

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси С20 Плюс
96

Экран

Тип Dynamic AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 524 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 90.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
792 нит

Samsung Galaxy S20 Plus оборудовали премиальным дисплеем Dynamic AMOLED 2X, который имеет высокое разрешением QHD+, но самой интересной его фишкой является частота обновления 120 Гц. За счет этого картинка становится в 2 раза плавнее, чем на множестве других смартфонов. Без нюансов не обошлось, так что пользователям придется мириться с тем, что производитель не позволяет использовать одновременно максимальное разрешение и частоту дисплея.

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Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S20 Plus
Инфо
Высота 161.9 мм
Ширина 73.7 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 186 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Красный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
90.5%
90

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси С20 Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 990
Архитектура 2 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2700 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP11
GPU-ядер 11
Частота GPU 550 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
4936
Geekbench 4.4 (многоядерный)
12332
Geekbench 5 (одноядерный)
898
Geekbench 5 (многоядерный)
2868
AnTuTu Benchmark 8
521868

Начинка смартфона считается не самой быстрой из-за слабого по сравнению с конкурентами процессора Exynos 990. Однако, за счет быстрой оперативной памяти LPDDR5 и накопителя UFS 3.0, смартфон работает исключительно быстро. В играх Galaxy S20+ ведет себя прогнозируемо.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI One UI 2.5
Размер системы из коробки 23.6 ГБ
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Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 84 минут)
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:00 ч.
Время просмотра видео
17:09 ч.
Время разговора (3G)
21:03 ч.
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Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy S20 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 1.1x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (12 МП + 64 MP + 12 MP + 0.3 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S20 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 3872
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.2"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
127
Качества видео
100
Итоговая оценка камеры
118

Камера обладает 3-кратным оптическим зумом, который не портит качество фотографий. Уровень шума остается в норме даже в условиях слабого освещения, хотя нередко замечается потеря детализации. Сверхширокоугольная снимает слабо, если нет хорошего освещения. Встроенный времяпролетный датчик серьезно расширяет возможности камеры.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Да
Гибридный слот Да
LTE Cat 22
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
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Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Звук из пары динамиков можно назвать отличным, так как им занимались специалисты из AKG. Комплектные наушники радуют широким диапазоном частот.

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.38 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.57 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники AKG
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy S20 Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy S20 Plus

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (197 голосов)

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